"Preocupa la cantidad de asentamientos heredados": MVOT evalúa propuesta de emergencia habitacional

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) está preparando una propuesta para pedirle al presidente Luis Lacalle Pou que declare la emergencia habitacional, según informó el subsecretario Tabaré Hackenbruch a El Observador. "Preocupa la cantidad de asentamientos heredados de anteriores gobiernos, y hay herramientas en las leyes de presupuesto y urgente consideración que son muy importantes para atender la problemática", declaró el jerarca.

De esta manera el exdiputado canario y dirigente de Batllistas refirió al artículo 451 de la Ley de Presupuesto, que implica obras de infraestructura, mejoras edilicias, regularización de la titularidad de la tierra y acciones de integración de familias en asentamientos irregulares. Tal declaración requerirá de una comunicación a la Asamblea General y al gobierno departamental correspondiente, cuyas intendencias deberán dar la autorización. La acción del gobierno no podrá extenderse más de dos años, aunque podrá ser prorrogada una única vez por otros doce meses.

"Estamos conversando con la ministra (Irene Moreira) para plantearle al presidente la problemática, que él la conoce bien de bien, y los lugares donde sería necesaria la intervención de la emergencia habitacional", explicó Hackenbruch. Consultado sobre cuáles son los barrios en la mira de la cartera, el jerarca prefirió no anticipar detalles porque "primero" debe dialogarlo con el Poder Ejecutivo. "Indudablemente va a estar relacionado con los departamentos donde haya mayor cantidad de asentamientos", adelantó.

En este sentido, los departamentos que concentran en su territorio mayor cantidad de asentamientos son Montevideo, Canelones, Salto y Maldonado. No obstante, Hackenbruch no descartó que la propuesta a ser elevada a Torre Ejecutiva incluya otros departamentos. La decisión final de dónde aterrizar los proyectos —que focalizará esfuerzos del Programa de Mejoramiento de Barrios, Plan Juntos y Plan Nacional de Relocalizaciones— corresponderá a Lacalle Pou y a Moreira.

Hackenbruch calificó la elaboración de la propuesta como un "proceso bastante complejo". La cantidad de barrios a intervenir va a depender de los recursos que se obtenga con el fideicomiso previsto por el gobierno con la enajenación de propiedades del Estado vacías o sin uso que sean declaradas "prescindibles".

De esta forma la cartera apuntará a los grupos más vulnerables socioeconómicamente. Por otro lado, para las clases medias bajas apuesta al fideicomiso con fondos públicos y privados para la construcción de viviendas, con la mira puesta en jubilados y pensionistas, jóvenes y personas sin capacidad de ahorro, según expuso el director de Secretaría, Gabriel Albornoz.

El coronel retirado informó el martes a El Observador que ya tiene pronta su reglamentación. El jerarca expuso que lo presentará a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para evaluar si es necesario un decreto para implementarlo. Albornoz estimó que una vez aprobado —sea con decreto del Poder Ejecutivo o no—, su conformación llevará dos o tres meses. El fideicomiso contará con $ 6.600 millones (más de U$S 155 millones al valor actual), para el que el jerarca espera que lleguen las inversiones privadas.

La ministra Moreira consideró al fideicomiso como "otro bebé del ministerio". La jerarca cabildante anunció este lunes la apuesta para lograr que el precio del metro cuadrado de las viviendas alcance un "máximo" US$ 1.000, cuando en la actualidad el metro cuadrado de las casas que se construyen a través del plan de Vivienda Promovida –que estimula la inversión privada– tienen un costo de entre US$ 2.200 y US$ 2.400.

Para ello se apostará por los sistemas de construcción no tradicionales, que requieren de una capacitación y uso de tecnologías que no se utilizan en las construcciones habituales. Moreira consideró que son "muchísimas" y mencionó a la madera como la "bandera" de la cartera para las obras. Pero también los plásticos, las resinas, hormigones celulares y los ladrillos ecológicos son opciones. El barro también es otro de los posibles métodos alternativos de construcción de viviendas, que en la cartera "no descartan" pese a que no ha habido ninguna propuesta para este sistema.