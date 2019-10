¿Puede la justicia negarse a imputar a Manini en la audiencia de este jueves?

En la audiencia de este jueves, el fiscal Rodrigo Morosoli pedirá a la jueza Marcela Vargas que se formalice una investigación contra el excomandante en jefe del Ejército y candidato por Cabildo Abierto por haber omitido informar a las autoridades que José Nino Gavazzo admitió en abril de 2018 –mientras comparecía ante el Tribunal de Honor– haber arrojado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, en 1973.

Para que la juez haga lugar a su pedido y se impute a Manini Ríos el fiscal no necesita mostrar pruebas. Morosoli solo debe exponer una argumentación que no incurra en contradicciones y que deje en claro que hay elementos que apuntan con firmeza a que el exjefe del Ejército cometió un ilícito.

Según señaló la ministra del Tribunal de Apelaciones Graciela Gatti a El Observador, al citar el artículo 266 del nuevo Código del Proceso Penal, "en general los jueces controlan que el pedido cumpla con los requisitos legales: que haya descripción de hechos, que estén claros, y que si hay dudas se ofrezca a la defensa la posibilidad de aclararlas".

Y agregó que en un "99,9%" de los casos los fiscales cumplen con esas condiciones.

Gatti afirmó también que en algún caso "excepcional" puede ocurrir que un magistrado no admita la formalización, pero para que ocurra eso, el juez tiene que evaluar que los hechos narrados por la fiscalía no configuran delito. Y la magistrada solo recuerda un caso en que tuvo que analizar la apelación de un fiscal, a quien un juez le había negado imputar a alguien por encubrimiento. Pero es un caso en los casi dos años que lleva de funcionamiento el nuevo proceso penal de tipo oral y acusatorio.

"La fiscalía pretendía imputar un delito de encubrimiento, pero no había delito en los hechos narrados", recordó la magistrada. Ese fiscal aseguraba que una persona era culpable de encubrir a un delincuente porque se había subido con él a una moto recién robada, cuando era algo que desconocía.

Una situación así es tan excepcional, que Gatti lo utiliza como ejemplo cuando da clases en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay o en jornadas de capacitación.

La jueza penal María Noel Odriozola coincide en que el rechazo de las formalizaciones es algo que casi no ocurre. "A mí no me pasó, aunque hay colegas que sí. Sí me ocurrió una vez que un fiscal, al leer el dictamen, se dio cuenta de que en realidad necesitaba más tiempo para seguir investigando, porque lo que tenía era muy inconsistente", aseguró la jueza a El Observador.

Por lo que de lo único que debe preocuparse un fiscal, es de exponer una narración sin errores de lógica, y saber responder a los cuestionamientos de los abogados defensores, que tienen el derecho de intervenir durante la audiencia si consideran que no se está cometiendo una injusticia con sus clientes.

"Pero generalmente los fiscales no relatan de manera incompleta", sostuvo Gatti.

Las pruebas

En esta instancia, en la que se procura dar inicio al proceso penal, la fiscalía debe decir ante el juez con qué elementos cuenta en su carpeta, a los que la defensa tiene acceso.

Sin embargo, una vez obtenida la formalización, si el fiscal pretende también que se dicten medidas cautelares contra el imputado –como prisión preventiva, domiciliaria o libertad vigilada–,el "estándar" que exigirá el juez es más alto, recordó Odriozola

Gatti lo explicó de esta manera: además de fundamentar que hay riesgo de que el imputado obstruya la investigación o pueda hacer daños a la víctima o a terceros, "si se quieren pedir medidas, el fiscal ahí tiene que justificar al juez que en su carpeta tiene elementos de convicción suficientes de que el delito se habría cometido".

En palabras de Odriozola, si se piden medidas, debe presentarse "semiplena prueba". "Es un estándar un poco más elevado. Debe haber semiplena prueba –reiteró– de que la persona cometió el ilícito".

De todos modos, en el caso de Manini el delito que pedirá imputar el fiscal es excarcelable dado que tiene pena máxima de 18 meses de prisión, lo que hace imposible que el fiscal pueda pedir prisión preventiva.