¿Qué dijo Gustavo Poyet, rival de Nacional en la Libertadores con Universidad Católica de Chile?

El flamante director técnico de Universidad Católica de Chile, el uruguayo Gustavo Poyet, habló y se explayó en una conferencia de prensa acerca de cómo ve al grupo que le tocó en el sorteo realizado el viernes por la Copa Libertadores de América en el que tendrá, entre otros, a Nacional como rival.

"Nos parece un grupo difícil, interesante, entretenido, con equipos que han sido campeones de la copa, Nacional fue campeón tres veces, Argentinos Juniors también lo ha sido (en una ocasión). Nuestra idea es ir de a poco, con cabeza y sentido común", expresó.

Poyet comentó que el junto a su cuerpo técnico vieron el sorteo por televisión y que estaba seguro que le iba a tocar un rival uruguayo en su llave.

"No sabía qué equipo, pero estaba seguro que nos tocaba un uruguayo", indicó el entrenador de los cruzados.

Y añadió: "Cuando nos tocó Nacional, me llamaron de allá (de Uruguay) y no solo de la prensa, también la familia. De repente, parece que será el único importante del grupo, ese con Nacional en Montevideo".

Además de Nacional y de Argentinos Juniors, en el grupo estará también el ganador de la llave que aún disputan Libertad de Paraguay ante Atlético Nacional de Medellín. En el encuentro de ida, los paraguayos como locales vencieron 1-0 y la semana que viene se disputará la vuelta en Colombia.

Poyet sostuvo que es "de la generación de cuando los equipos uruguayos estaban acostumbrados a ganar la Copa Libertadores, y me tocó vivir muchas celebraciones allí. Fue una competición que me encantó, pero que no pude disfrutar como jugador, y me da mucho orgullo estar como entrenador. Hay que disfrutarla. Para estar ahí hay que merecerlo y yo me estoy aprovechando de todo lo bueno que se hizo el año pasado".