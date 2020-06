¿Qué le dijo Barrera al presidente de la AUF?

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, dijo que le plantearon al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Ignacio Alonso "algo con mucha claridad: el fútbol no puede volver de la misma forma y en las mismas condiciones que estaba antes de esta pandemia y por lo tanto, en lo que queda hasta que retorne, es lo que hay que conversar. Una situación coyuntural de transición con mejoras ya vistas y luego sí, hacia el año que viene, tener un sistema moderno, profesionalizado, con ingresos claros, con la chance de que se puedan traer y atraer capitales e inversiones, porque si no es a través de inyección de capital, no veo que haya una solución duradera, sustentable y que le pueda generar recursos genuinos al fútbol uruguayo".

A su vez, agregó en el programa Hora 25 de AM 770 que "esta pandemia y crisis económica que nos golpeó tan fuerte, tiene que ser una oportunidad de cambiar eso. Las crisis tienen que generar oportunidades. Entonces, el fútbol no puede dar pérdida como ya sucedía en 2008 cuando yo fui delegado por primera vez. Hay que mejorar el producto para que vuelva toda la familia y no solo los socios".

En una ronda que en el programa de AM 770 realizan con todos los presidentes, Barrera fue consultado sobre si se postulará en las elecciones de diciembre que habrá en el club y fue muy claro: "Desde 2017, cuando iba a asumir este desafío, este sueño, esta actividad que considero de las más importantes que puede tener un hincha de una institución como es presidirla, siempre dije que tenía que tener un término. He alternado con mi actividad profesional, tengo responsabilidades en que estos tres años hice un esfuerzo muy grande para cumplir con las dos responsabilidades. Para eso tuve que resignar tiempo de estar en casa, también en la docencia y ser presidente de Peñarol es honorario"

"El fútbol uruguayo va a ir hacia un estadío que los clubes deberán tener un sistema de contralor en su organización del gasto que en muchos países se aplica y que establece que más allá de ese gasto, puede existir responsabilidad civil de quien realiza una gestión que vaya más allá de aquello que es sustentable"

Y continuó hablando del tema: "Manejamos muchos millones de dólares, pero no tenemos, como debe ser y yo sabía que iba a ser y asumí las reglas del juego, ni directa ni indirectamente ningún beneficio ni rentabilidad. Pero también debo pensar en mi futuro y en el de mi familia. Iré hasta el último día con mis responsabilidades. No (solo) me veo fuera de Peñarol, me veo fuera del fútbol. Fui vicepresidente de la AUF porque había que hacer un esfuerzo, pero no tengo vocación de dirigente de la AUF o de dirigente de fútbol. Tengo vocación para Peñarol y por más que no esté en la presidencia, siempre voy a estar en lo que Peñarol necesite. Como dije que me iba de la AUF en agosto de 2014 y tenía los votos para seguir (porque siguieron todos mis compañeros de Ejecutivo), yo no seguí, para continuar siendo delegado del club. A futuro no veo otra actividad que no sea colaborando con Peñarol, yendo todos los fines de semana en la tribuna y pidiéndole a los dirigentes más jugadores".

El presidente Barrera realizó también un pequeño balance de lo que han sido estos dos años y medio al frente de la institución carbonera y de los desafíos que se vienen.

"Una de las cosas más importantes que quería hacer en estos tres años era administrar el presente y tener la cabeza en el porvenir. Hay que pensar cuáles son los desafíos que se nos enfrentan hacia el porvenir. Por eso hicimos una apuesta importante, potenciando a las formativas, tratar de tener jugadores nacidos en nuestra cantera que no solo alternen en el primer equipo, sino que sean protagonistas y en estos tres años, hemos visto ejemplos concretos", expresó.

Y añadió: "El segundo aspecto es estructural. Dentro de pocos días inauguramos un nuevo gimnasio en Los Aromos y el tercero es un proyecto que comenzamos y que por la pandemia las obras están enlentecidas, que es la Ciudad Deportiva, proyectando toda una zona de influencia con un masterplan claro, concreto y hacia donde va el club en el futuro".

Barrera dijo que ve "a un Peñarol que apuesta a una nueva realidad que implica fortalecer formativas, tener una infraestructura acorde al producto que uno tiene como jugador y luego sí, tener que mirar que exista un fútbol competitivo a través de la AUF en el cual, no pueda darse la situación que reiteramos desde que soy delegado por primera vez en 2008, que discutimos permanentemente que tenemos un espectáculo a pérdida".

Asimismo, habló de los recursos genuinos que para los clubes uruguayos no son sencillos de conseguir.

"Cualquier actividad económica, lo bueno que tiene, es no tener la mejor idea. A mí no me da vergüenza decir que muchas veces hay que copiar y copar bien. En el mundo, ¿cómo se generan recursos genuinos? Primero, por los espónsores. Segundo, la publicidad en la tecnología, tercero, los ingresos por derechos de televisión, cuarto los que se puedan dar por torneos internacionales. Dejo de lado el tema socios porque primero, la parcialidad de Peñarol ha sido ejemplar y solo tengo palabras de agradecimiento, porque la masa social con algunos incumplimientos o atrasos, sigue cumpliendo con el pago de las cuotas, incluso sabiendo que cuando vuelva el fútbol será a puertas cerradas. A esto, en un fútbol exportador, también el rubro transferencias aporta ingresos".

En ese contexto, subrayó: "Hay que profesionalizar la gestión de todos los clubes. En 2009, Peñarol hizo una profunda transformación en cuanto a su gerenciamiento. Creo que hay que hacer lo mismo a nivel AUF y por eso le hemos dicho muchas veces a Ignacio Alonso que el modelo Peñarol en cuanto a la profesionalización de la gestión y en cuanto a la incorporación de gerencias proactivas, nos parecía que estaba a la orden de la AUF, porque creo que hay que ir por ahí".

Para Barrera, "el fútbol uruguayo va a ir hacia un estadío que los clubes deberán tener un sistema de contralor en su organización del gasto que en muchos países se aplica y que establece que más allá de ese gasto, puede existir responsabilidad civil de quien realiza una gestión que vaya más allá de aquello que es sustentable".

"Hay que diferenciar dos conceptos, el económico y el financiero. Es lógico y evidente, que financieramente van a existir situaciones comprometidas y también en el futuro hasta que la estructura no se acomode. Hay que hacer una transición hacia el nuevo modelo. Lo económico es distinto. En Peñarol hay desfasaje financiero, pero si veo el capital que tiene el club y sus juveniles, y paso raya, el club no tiene problemas de sustentabilidad económica, sino problemas financieros de hacer frente del mes que viene, del otro y del otro. Por eso cuando refinanciamos con los jugadores poder extender deuda, es porque también en esta administración como en la de Juan Pedro y antes todos, siempre hay un desfasaje financiero que uno va afrontando deudas de administraciones anteriores. El tema central es ver si los ingresos que tendremos en el futuro pueden hacer que ese período de transición sea corto y vayamos a una sustentabilidad total. Los demás clubes tendrán que hacer lo mismo".