¿Qué leen los que leen? Cuatro personalidades uruguayas presentan al público sus lecturas

¿Qué leen los que leen? es un espacio que semanalmente aparece en la página de libros del suplemento Luces. Cada semana se convoca a un lector conocido a que responda tres preguntas específicas:

1 - ¿Cuál fue el último libro que le dejó una huella?

2 - ¿Qué libro está leyendo?

3 - ¿Qué libros tiene en su mesa de luz?

La idea es que, cada mes, la web de la sección se nutra de recomendaciones colectivas de los cuatro participantes del ciclo. En esta primera edición –conjunta, porque en papel ya se publicaron cuatro– los participantes de octubre son los periodistas Fernando Medina y Natalia Jinchuk, la escritora Inés Bortagaray y el actor Alfonso Tort. A continuación, sus lecturas.

Fernando Medina / periodista especializado en literatura

Él es El Guardián de los Libros. Así se titula la columna que tiene en Fácil Desviarse, en Del Sol FM, y ese rol cumple también en Oír con los ojos, programa que conduce todos los viernes a la tarde en Radiomundo 1170 AM.

1 - Cuántas aventuras nos aguardan, de Inés Bortagaray. De Inés me gusta ya su control de la palabra hablada. Lo que hace con la palabra escrita es más profundo. Me he sorprendido a mí mismo imitándola; en mails, en notas, en mensajes.

2- La Comedia de Dante, en la edición de Acantilado, que salió hace poquito.

3- Máquinas como yo de Ian McEwan y –no lo tengo en la mesa de luz, pero se lo encargué a un amigo que viajó y lo espero con impaciencia– el libro nuevo de Harold Bloom, que se titula Possessed by Memory: The Inward Light of Criticism.

Natalia Jinchuk / Directora editorial de Mirada Couture

Ya sea en su web especializada en estilo de vida o en sus publicaciones en redes sociales, Jinchuk ha demostrado que en su vida los libros son fundamentales. Y en 2019, además, sumó el Club de Libros Couture en Escaramuza, que se reúne todos los meses.

1- Leí varios de esos últimamente. Ordesa de Manuel Vilas, repleto de sabiduría articulada en frases demoledoras. El nervio óptico de María Gainza, pura delicadeza y placer estético. Charlotte de David Foenkinos, una historia tan dura como hermosa en un formato nada convencional para una novela.

2- El amante, de Marguerite Duras.

3- ¿Quién te crees que eres? de Alice Munro, La biblioteca de los libros rechazados de Foenkinos (también leí el nuevo, Hacia la belleza, me obsesioné).

Inés Bortagaray / Escritora y guionista

La literatura es su felicidad. Escribe, pero también habla de libros y de cine en su columna radial en No toquen nada, en FM Del Sol. Y su último libro, Cuántas aventuras nos aguardan, marcó su vuelta después de 12 años al mundo editorial.

1- El último fue Yo soy el que no está, de Fidel Sclavo.

2- El libro que empecé a leer es El sistema del tacto, de Alejandra Costamagna

3- Las afinidades electivas, de Goethe; La misma sangre y otros cuentos, de William Goyen; Uma Grande Razão, de Cesariny, y el volumen I de relatos de Pavese que compré en Tristán Narvaja hace dos domingos.

Alfonso Tort / Actor

En la semana de 25 Watts no podíamos ir con otro que no fuera Alfonso Tort –el Seba–, quien ha demostrado en varias oportunidades ser un gran lector. Entre Herzog y Lem, el último protagonista del teatro del dramaturgo Sergio Blanco –encabezó el elenco de Cuando pases sobre mi tumba– presenta sus lecturas.

1- El último libro que quedó en mi memoria, tal vez porque toca algo sobre nuestra propia existencia, es La voz del amo de Stanislaw Lem. Recomiendo Solaris del mismo autor.

2- Ahora estoy leyendo Del caminar sobre el hielo, de Werner Herzog. Me interesa porque estoy investigando sobre ermitaños y gente que hace experiencias en soledad para un personaje que tengo que componer en mi próxima película.

3- Me esperan muchos libros, ojalá tuviese el tiempo para poder leer más. El próximo que tengo ganas de empezar son los cuentos completos de Herman Melville.