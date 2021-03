¿Qué nos dejaron los primeros Globos de Oro de la pandemia?

Los Globos de Oro pasaron. Se fueron entre agradecimientos por Zoom que se cortaban, premios polémicos, sorpresas, una conducción que se hizo desde los dos extremos de los Estados Unidos y un montón de tuits y comentarios en vivo que hicieron de la ceremonia algo un poco más ameno. A pesar de que en estas páginas ya se ha mencionado la dudosa importancia de estos galardones en la “carrera” por otros más prestigiosos y defendibles -recordemos: a los Globos los entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, una organización bastante oscura de no más de 80 personas acusadas de lobbismo crónico-, hay ciertas señas que permiten sacar algunas conclusiones, identificar patrones, asentar éxitos y resolver, quizás, algunas dudas de cara a las pencas que se vienen.

En resumen, esto es lo que los Globos de Oro nos dejaron.

Netflix es un caballo ganador

Netflix

Mank es una de las apuestas de Netflix para la temporada de premios

La plataforma de streaming más popular de todas viene apostando desde hace años a tener al menos una película fuerte que compita y persiga la hasta ahora esquiva estatuilla a mejor película en los Oscar de cada año. Lo probó con Roma de Alfonso Cuarón y luego con El irlandés e Historia de un matrimonio. Este año prueba suerte con Mank de David Fincher y El juicio de los siete de Chicago de Aaron Sorkin, pero al menos en los Globos de Oro no mostró su poderío: de esas películas, solo Sorkin festejó con el premio a mejor guion. ¿Significa esto que la plataforma se fue perdiendo de la noche del domingo? Al contrario: se llevó nueve premios, seis de ellos para sus producciones televisivas. Aunque sus películas sigan erráticas en el camino a los premios grandes, en lo global Netflix sigue siendo un caballo al que apostarle. Un caballo que gana.

Nomadland se perfila

Nomadland se perfila con fuerza para los Oscar

Cada vez estamos más cerca de los Oscar -son el 25 de abril- y los premios que lo preceden no hacen más que confirmar o pronosticar que Nomadland, de Chloé Zhao, se llevará los grandes galardones de esa noche. Este domingo, por ejemplo, se llevó el de mejor película dramática y mejor director para Zhao y solo le quedó colgado el premio a mejor actriz para Frances McDormand, ya que se lo terminó llevando Andra Day por The United States vs. Billie Holiday. Todo apunta a que se vienen grandes cosas para esta película que en Uruguay tiene fecha de estreno para el 15 de abril y que es una de las producciones más destacadas que el 2021 nos tiene reservado.

The Crown no piensa abdicar

Netflix

Emma Corrin y Josh O' Connor, Diana y Carlos en The Crown, fueron premiados por sus roles

Así como la ya casi centenaria Reina Isabel, la serie que relata su historia y la de su familia sigue cosechando premios, alabanzas y seguidores a medida que sigue su camino hasta alcanzar la actualidad. La producción de Netflix, que a fines del 2020 presentó su cuarta temporada y relató, entre otras cosas, la llegada de Diana Spencer a la corte de Isabel II, se llevó los cuatro premios a los que optaba: mejor serie dramática, mejor actor para Josh O’Connor (Carlos en la serie), mejor actriz para Emma Corrin (Diana) y mejor actriz de reparto para Gillian Anderson (Margaret Tatcher). Una despedida por todo lo alto de esta camada de actores -la serie renueva todas sus caras cada dos temporadas- y que adelanta otro paso triunfal por los Emmys que se vendrán más adelante.

De la HFPA se burlan hasta en su propia fiesta

Globos de Oro

Más allá de los continuos cuestionamientos que se le hacen a la organización que entrega estos premios -entre ellos, aceptar cenas y viajes a cambio de ver películas y privilegiarlas sobre otras-, la HFPA tuvo que sumar otra vergüenza más al ser cuestionada durante su propia ceremonia por no tener ningún miembro de raza negra entre las 87 personas que la conforman. La actriz Tina Fey, una de las presentadoras de la noche, lo dijo así: “La asociación está compuesta por 90 periodistas internacionales, ninguno negro. Decimos 90 porque un par puede que sean fantasmas y se rumorea que el miembro alemán es una salchicha con una cara dibujada. Los premios son estúpidos, pero aún con cosas estúpidas, la inclusión es importante", dijo Fey, que le exigió en vivo a la HFPA una actualización en sus miembros. Más tarde, tres miembros subieron al escenario y aseguraron que trabajarán para tener mayor inclusión.

Borat sigue siendo gracioso

Borat 2 se llevó dos premios

¿Una secuela de Borat en 2021? ¿Una secuela en plena era de la indignación de una de las películas más políticamente incorrectas de los últimos años? Sí. Borat 2 no solo se marcó unos buenos tantos con la crítica y el público cuando apareció en Amazon Prime Video hace algunos meses, sino que además se llevó dos Globos de Oro y confirmó que el personaje creado e interpretado por Sacha Baron Cohen sigue siendo efectivo. La película logró el premio a mejor comedia o musical y el de mejor actor en esa categoría para su protagonista, que con su ya clásico traje de baño y en plena pandemia, volvió a ganarse las risas incómodas de unos cuantos.

Anya Taylor-Joy, la cara joven de Hollywood

Netflix

Anya Taylor-Joy en Gambito de dama

En 2020, una serie de ajedrez se convirtió en uno de los éxitos más grandes de Netflix. En 2021, esa misma serie estiró su protagonismo al convertirse en una animadora activa de los Globos de Oro y al consagrar, así, a su protagonista.

Gambito de dama, la miniserie de la plataforma de la N roja que recorre una historia de jaques mate y adicciones, obtuvo el premio a la mejor miniserie o película para la televisión, al tiempo que le dio el premio a mejor actriz en esa misma categoría a su estrella, Anya Taylor-Joy. La intérprete con pasado argentino queda perfilada ahora, y luego de varias películas destacables como La bruja o Fragmentado, como uno de los rostros jóvenes más prometedores de Hollywood; su premio lo termina de confirmar.