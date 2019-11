¿Qué planes hay para el ahorro y renta previsional?

El régimen previsional del BPS prevé un sistema mixto, que está formado por dos pilares. Por un lado, el pilar de reparto solidario. Consiste en la retención al trabajador, de aportes personales sobre un primer tramo de su remuneración (hasta $ 57.846). Este aporte, además de los que realiza la empresa (sobre el tramo de remuneración hasta $ 173.539), se destinan a financiar las prestaciones previsionales (jubilaciones y pensiones) que paga el BPS.

Por otro lado, está el pilar ahorro individual. Implica que al trabajador se le retiene un aporte jubilatorio de un 15% aplicado sobre un segundo tramo de su remuneración (de $ 57.847 a $ 173.539). Este monto se destina a una cuenta de ahorro individual obligatorio a su nombre, que administra una AFAP. Estos fondos ahorrados en las cuentas, se invierten en forma direccionada por la Ley, siendo su mayor parte en papeles del Estado.

Cuando el trabajador se jubila, los fondos ahorrados en su cuenta y sus acrecimientos, se transfieren por la AFAP a una Compañía de seguros elegida por el trabajador. Por un tema de mercado, la única aseguradora que brinda el servicio de renta previsional es el Banco de Seguros del Estado.

El trabajador va a recibir, por un lado, un ingreso jubilatorio pagado por el sistema público (BPS), cuyo monto es definido por la Ley, con topes, y por otro lado, una renta vitalicia previsional de monto no definido previamente, que es calculada por la entidad aseguradora, en función del monto que estaba en su cuenta y a tablas de expectativa de vida.

Me propuse analizar y comparar las propuestas de tres partidos políticos, respecto del pilar ahorro individual.

El Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC) proponen ajustes al régimen del pilar de ahorro individual. El Frente Amplio (FA) postula sustituirlo gradualmente por un régimen solidario y de ahorro no individual. El FA quiere eliminar el lucro en la esfera previsional.

El PN afirma que el régimen mixto ha demostrado ser una buena solución y por ello se compromete a mantenerlo. En ese marco, propone fortalecer su funcionamiento, al mismo tiempo en que se profundiza la solidaridad del sistema. El PC también respalda el sistema mixto previsional, y propone modificaciones legales al pilar de ahorro individual.

El FA propone diseñar formas de sustitución gradual de la capitalización individual lucrativa en manos de los privados. Plantea avanzar en la construcción de un sistema de Seguridad Social con tres pilares: (i) solidario (no contributivo), (ii) de reparto intergeneracional (contributivo) y (iii) de ahorro (no individual, no lucrativo y de prestación definida). No abunda en qué consiste este último pilar y cómo se llevaría a la práctica un ahorro no individual.

El PC propone ampliar y diversificar las opciones de carteras de inversión de las AFAP, para que cada afiliado pueda tener un perfil de rendimiento y riesgo acorde a su realidad. Se habilitaría la inversión de los fondos de las AFAP en renta variable internacional porque las opciones de renta variable local son muy reducidas. Esta habilitación se realizará de forma gradual y paulatina.

El PN propone facilitar mayores sinergias entre los fondos de ahorros previsionales y los proyectos de inversión productiva que requiere el país. Esto implicaría dar una apertura más amplia de carteras de inversión productiva que las que actualmente tienen las AFAP.

El PC y el PN coinciden en que se debería crear un tercer fondo de inversión de renta variable. De este modo, los afiliados (especialmente los más jóvenes), podrán aumentar los ahorros acumulados en su primera etapa laboral y así incrementar su fondo acumulado, para obtener en el futuro una pasividad mayor. El PC agrega que se brindará al afiliado la posibilidad de que combine dos subfondos para darle más opciones.

En otro punto en que coinciden el PN y el PC es incentivar el ahorro voluntario del trabajador, que según la ley, se materializa en depósitos directos del afiliado en su cuenta de AFAP. En la realidad, los trabajadores no tienen el hábito de hacerlo porque visualizan que esos depósitos quedan direccionados a su renta jubilatoria y no pueden recurrir a ellos haciendo retiros en forma libre. Por ello, el PC propone que esos ahorros voluntarios puedan retirarse al momento del retiro.

El PN y el PC proponen crear mecanismos que incentiven a que exista competencia en el mercado de renta previsional, ya que hoy existe un monopolio de hecho a favor del Banco de Seguros del Estado. A su vez, el PC propone modificaciones para mejorar la competencia entre las AFAP, que derive en beneficios para los trabajadores.

En mi opinión, durante los 15 años de gobierno del FA, con mayorías parlamentarias, no logró articular ningún proyecto de ley que propusiera la sustitución del régimen de ahorro individual obligatorio. Ahora, en el programa de gobierno predominaron en su redacción, los sectores más radicales, que buscan sustituir dicho régimen.

Dada la integración que tendrá el Parlamento, no prosperarán las propuestas del FA. Sí van a tener posibilidades, las del PN y PC tendientes a mejorar el pilar ahorro individual obligatorio.