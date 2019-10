“Que sigan estas señales claras; se acabó el tiempo de que en política vale todo”

Para el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, desde ese rol su compañera de fórmula, Beatriz Argimón demostró la capacidad de negociar y articular que ya había desplegado durante la campaña hacia el 30 de junio, donde tuvo un rol protagónico al tener que salir a apagar los incendios de la siempre acalorada contienda nacionalista. A días de la elección nacional, en entrevista con El Observador la candidata a vicepresidenta reflexionó sobre lo sucedido con el intendente de Colonia, Carlos Moreira,quien terminó renunciando al partido luego de que el Comisión de Ética recomendara censurarlo, explicó cómo cree que será su rol en el Parlamento, que considera que debe ser “de mucha ejecutividad” y afirmó que le hubiera gustado que más mujeres representaran al Partido Nacional como candidatas parlamentarias.

¿Cómo se imaginaba que sería integrar la fórmula y qué de lo que imaginaba se está cumpliendo?

Me imaginaba un trabajo en equipo porque es la forma en la que a Luis le gusta trabajar. Y lo fue. No solo nos complementamos, nos apoyamos, sino que los dos disfrutamos mucho de ir a todos lados, meternos entre la gente. A medida que transitás la campaña, vas acumulando responsabilidad. La gente te transmite todo lo que deposita en vos y te das cuenta de la magnitud de esa responsabilidad. Yo agradezco esos momentos en que te miran, te abrazan y todo lo que nos dicen en esos momentos que están con nosotros. Y he sentido la fuerza de las mujeres.

¿Esa “fuerza de las mujeres” habla de una deuda del Partido Nacional?

En general todo el sistema político ha tardado mucho en algo que la sociedad vive pero que demora en llegar a las estructuras político—partidaria. Cada partido tiene sus tiempos. El nuestro históricamente ha tenido mujeres militando pero ha demorado en mostrar al elenco femenino en lugares de decisión.

¿Qué reflexión hace de lo que sucedió con Carlos Moreira?

El episodio es un ejemplo de las denuncias de abuso de poder que las mujeres políticas siempre hacemos. Pasa en los sectores donde se maneja el poder. Yo no admito este tipo de comportamientos en la vida y por supuesto desde el arranque trasladé mi decisión inclaudicable de censurarlo y por tanto sacarlo del partido. En estos casos no hay dobles lecturas. Por suerte al saberlo, se repudia y se rechaza enérgicamente. Así se expresaron inmediatamente los directores, los sectores y la fórmula independientemente del camino estatutario a seguir por la carta orgánica. Que sigan estas señales claras; se acabó el tiempo de que en política vale todo.

Lacalle Pou en sus discursos habla de un Parlamento 3.0 y la necesidad de que el Poder Legislativo en el próximo gobierno sea una base fuerte del Ejecutivo. ¿Cuánto hablan como fórmula de su rol si llegan al gobierno?

En las últimas semanas hemos intercambiado lo que significará un Parlamento 3.0 bien distinto, con una lógica de partidos que realizan un proceso luego de la elección que además desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con respetar fuertemente las lógicas de cada partido. Va a tener que haber mucho diálogo.

Si el Partido Nacional gana, ¿cuánto cree que variará su rol de acuerdo a cómo quede conformado el Parlamento luego del 27?

Independientemente de si me toca a mí o no ser la vicepresidenta, yo soy la presidenta del partido entonces desde ese rol, voy a tener que trabajar con los demás partidos.

¿Cómo se visualiza como vicepresidenta?

Mucho de escuchar, mucho intercambio y lineamientos claros en la negociación. Trabajo frontal, sinceramiento basado en que todo el arco opositor lo que tiene claro es que tenemos que caminar por un proyecto alternativo y desde ahí es que arrancamos. Como también hemos avanzado en el trabajo de ir viendo lugares comunes en los programas de gobierno. Eso va a facilitar el diálogo.

¿Y en cuanto al diálogo con el Poder Ejecutivo?

Hay una base sólida entre Luis y yo y de mucho respeto republicano y democrático. Por eso si ganamos va a haber mucho intercambio. Entre otras cosas porque nosotros tenemos prevista una actividad parlamentaria que comenzará desde los primeros días por la discusión del proyecto de ley de urgente consideración. Resta la negociación de ese proyecto con los demás partidos. Aspiro a que sea un Parlamento de mucha ejecutividad. Es un diálogo permanente que hay que tener con las bancadas. Va a ser un año un poco atípico, de mucho trabajo parlamentario. Vamos a tener un Parlamento muy activo que conlleva a mostrar el camino de ese proceso de la alternancia en el poder.

Suele decir en sus discursos que la militancia tiene que salir a convencer.

Cada partido tenía su estrategia para fortalecer el trabajo de quienes van a conformar su bancada parlamentaria y nosotros salimos con todo el partido a hablarle a nuestros compañeros. A todos ellos les decimos que son actores principales en este proceso. El Partido Nacional está movilizado a nivel nacional, sin lugar a dudas. El partido está con un motor permanente.

¿Eso se puede reflejar electoralmente?

El partido no ha perdido su accionar partidario de la interna a ahora. Por eso la militancia es un factor decisivo. El “es ahora” es trabajar por la alternancia. Es ahora el cambio que sabemos que no queremos solo nosotros.

¿Qué rol cree que puede jugar usted en el armado de un eventual gobierno de coalición?

Voy a acompañar a Luis en todo el proceso. Y si se concreta voy a ser la que va a tener que mantenerlo en el Parlamento.

¿Hay alguna señal de que están trabajando por la mejor coalición posible?

Primero hubo que salir a hablarle a los blancos sobre la realidad de la alternancia, que va a tener características distintas porque apelamos a que el Partido Nacional encabece un gobierno que va a estar formado por socios. Nosotros teníamos la obligación de transparentar el trabajo que encararemos si después de octubre competimos por el balotaje. Y ese mismo ejercicio lo tenemos que hacer ampliado.

¿Quién tiene que dar el primer paso: ustedes ir a buscar a sus socios o los socios venir a ustedes?

Lo primero es tener una votación tranquila, que dé tiempo a que cada partido asuma su realidad. Es el respeto por los partidos y los momentos. La voluntad del partido si gana ya está planteada públicamente y cada partido lo va a ir asumiendo. No solo está planteado sino que hay pasos claros de los blancos. Obviamente después cada partido va a procesar esa forma de acercamiento, que es lo que generalmente se da.

Según como quedaron conformadas las listas, ¿cree que aumentará la presencia femenina?

Hemos visualizado en el Observatorio de Género del Partido Nacional que las mujeres más jóvenes optan mucho por las alcaldías. Las deja estar en sus departamentos con sus hijos. Pueden tener un cargo visible en la comunidad, hacer campaña y tener agenda pero no tienen que trasladarse a Montevideo. Es la importancia de lo local, donde las mujeres se distinguen y son referentes sociales y ahora empiezan a tener fuerza política. Por eso desde el partido queremos analizar todo el proceso electoral. Desde las internas y el comportamiento con las listas a las departamentales.

¿Espera un crecimiento dentro del Parlamento de la participación femenina?

Si llega a ganar el partido creo que va a haber mucho movimiento porque de ahí van a salir distintos cuadros. Si no lo es creo que básicamente no vamos a bajar la presencia femenina.

¿Le hubiera gustado mayor representación?

Sin lugar a dudas. Todavía tenemos que trabajarlo más.

¿Qué errores no se pueden permitir en lo que queda de la campaña?

La campaña tiene que profundizar en nuestro proyecto, no puede decaer el nivel de la campaña porque uno también tiene que cuidar la calidad de la democracia. La sociedad está pasando un momento de mucha incertidumbre y merece tener una campaña por lo alto.