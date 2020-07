¿Qué sucede si en el regreso del Apertura un futbolista da positivo de covid-19?

El fútbol aprobó los cambios reglamentarios que le permitirán regular qué sucederá en caso que, cuando comience la competencia, se produzca un positivo de covid-19.

¿Cómo procederá la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ante un positivo? Un club podrá solicitar la postergación de un partido solamente si tiene cinco casos positivos dentro de un plantel.

Si tuviera hasta cuatro futbolistas positivos, deberá jugar o perderá los puntos.

Entre los positivos de un plantel no se cuentan integrantes del cuerpo técnico y funcionarios.

La propuesta de la mesa de Primera de los cinco positivos para permitir que un equipo pueda suspender un partido se sustenta para evitar la especulación que ante la ausencia de un jugador desequilibrante un club apele a la suspensión del encuentro y altere un calendario que está ajustado por el compromiso que tiene la AUF con Tenfield de entregar 240 partidos en la temporada, para no caer en incumplimiento de contrato.

En caso de detectar un positivo, los compañeros de plantel del jugador involucrado, el plantel rival de los últimos siete días y los árbitros quedarán aislados. Les realizan hisopados a todos. Los negativos vuelven a entrenar y los positivos en cuarentena por siete días.

Más hisopados para todos

La próxima semana, previo al reinicio del Apertura, todos los jugadores de los 16 planteles serán hisopados para descartar casos positivos entre los futbolistas.

Como sucedió previo al inicio de los entrenamientos, 40 personas por cada plantel (jugadores, entrenadores, asistentes, delegados), que totalizan 640 y los 56 árbitros internacionales y de primera, serán sometidos al examen para garantizar un regreso seguro a la actividad.

Leonardo Carreño

Además, este jueves y viernes realizarán hisopados aleatorio de dos o tres jugadores en cada uno de los 16 planteles de Primera y en los 12 de Segunda. Los futbolistas son escogidos por sorteo.

Además, podrán ser estudiados aquellos integrantes del plantel si el médico del club ve síntomas que pueden generar sospechas de que sean positivos. Cada club podrá agregar hasta tres personas.

Los horarios de la vuelta del fútbol

El Torneo Apertura retornará con la cuarta fecha el sábado 8 de agosto a partir de la hora 9. Ese día se jugarán cinco encuentros y el último comenzará a las 20.

Todos los partidos serán televisados por Tenfield, tres por televisión y uno a través de streaming cada día (sábado y domingo, miércoles y jueves).

El clásico se jugará el domingo 9 de agosto a la hora 15 en el Estadio Centenario.

Jugarán 10 fechas en cinco semanas

Durante cinco semanas consecutivas, entre el sábado 8 de agosto y el domingo 13 de setiembre se jugarán las 10 primeras fechas del Torneo Apertura en el regreso del fútbol (de la cuarta a la decimocuarta) y, salvo que la Copa Libertadores no se reanude en setiembre como fijó Conmebol, la fecha 15 no se jugará hasta el miércoles 30 de setiembre.

De acuerdo al cronograma que elaboró la mesa ejecutiva de Primera que preside Juan Ceretta, las fechas se jugarán de acuerdo al siguiente detalle: cuarta fecha (sábado 8 y domingo 9 de agosto), quinta (miércoles 12 y jueves 13), sexta (15 y 16), séptima (19 y 20), octava (22 y 23), novena (26 y 27), décima (29 y 30), undécima (2 y 3 de setiembre), duodécima (5 y 6), decimotercera (9 y 10) y decimocuarta (sábado 12 y domingo 13).

¿Por qué se interrumpe el torneo? El jueves 17 de setiembre Nacional jugará ante Racing en Buenos Aires, y el martes 22 enfrentará a Estudiantes de Mérida en el Gran Parque Central. Al regresar a Montevideo, Nacional estará en cuarentena, según los protocolos actuales, por tanto no podrá el fin de semana y tampoco el martes 22, aunque la fecha fue establecida de esa forma por Conmebol. El miércoles 23 no puede jugar y el domingo 27 de setiembre se realizarán las elecciones municipales, por lo que no habrá fútbol. El primer día disponible para el regreso del Apertura será el miércoles 30 de setiembre.

Si el gobierno levanta la cuarentena, Nacional podrá jugar el domingo 20, porque se cumplen las 48 horas entre el partido del jueves anterior y del martes siguiente.

La mesa de Primera elaboró un plan que, contemplando el calendario de Libertadores y Sudamericana, podrán jugar en 2020 hasta la octava fecha del Clausura.

En el caso que este año se suspendan las copas internacionales, el Campeonato Uruguayo 2020 podrá finalizar en diciembre.

Por otra parte, este miércoles se reúne el consejo de liga para aprobar el protocolo sanitario para la vuelta del fútbol, se anunciará cuántas personas podrán ingresar en cada partido y cuántos periodistas accederán a los partidos. En el caso de los comunicadores tendrán un número que se ajustará al aforo de cada cancha. La capacidad para el Estadio Centenario será mayor a la de las canchas chicas, explicaron a Referí.

El ingreso de todos los protagonistas a las canchas será con el sistema de código QR. Ninguno de los que ingrese a los estadios tendrá que manipular acreditaciones de plásticos ni tendrá qu presentar cartones.

Además, este miércoles los clubes estudiarán el pedido de Cerro Largo de cambiar las localías para contemplar que pueda jugar dos partidos de visitante (se queda en Montevideo una semana) y dos de local (permanece dos en Melo). De esta forma reducirá la cantidad de viajes en esta etapa.