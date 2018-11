¿Qué tan caro es Punta del Este frente a los principales destinos costeros del mundo?

Un comparativo de precios entre principales balnearios del mundo colocó a Punta del Este como el cuarto más caro para ir de vacaciones. El portal inmobiliario Casas en el Este calculó cuánto le cuesta a una familia de cuatro personas descansar 10 días en 10 balnearios ubicados en distintas partes del mundo y tomando en cuenta tres aspectos. Por un lado, el costo de alquiler de una propiedad de dos dormitorios; por otro, el arrendamiento de un automóvil más la nafta para 500 kilómetros y por último el valor de almorzar y cenar en un restaurante todos los días.

Los lugares elegidos fueron Punta Cana, Cariló, Barcelona, Honolulú, Sidney, Cancún, Los Ángeles, Búzios, Miami y Punta del Este. El primer lugar en el ranking de destinos más caros fue Honolulú con un costo total por 10 días de US$ 5.535. Fue seguido por Barcelona con US$ 4.950 y Sidney con US$ 4.945. En cuarto lugar se ubicó el balneario uruguayo con un costo de US$ 4.905. En el lado opuesto de la tabla, Cariló fue el más conveniente para irse de vacaciones con un valor de US$ 2.502.

En el caso del alojamiento, Punta del Este estuvo bien posicionada, entre las más accesibles. Alquilar una vivienda de dos dormitorios para cuatro personas tiene un valor diario de US$ 183. Los alquileres más accesibles, según Casas en el Este, se encuentra en Cancún con un costo de US$ 140 al día, Cariló con US$ 160 y Miami con US$ 170. En contraste, el destino más caro para alquilar es Honolulú con US$ 260 y luego Los Ángeles con US$ 230.

En el costo de la comida, Punta del Este deja de estar entre las mejores ubicadas. Las zonas costeras más caras para dos comidas para cuatro personas por día son Sidney y Honolulú con US$ 240. Luego le siguen Punta del Este y Barcelona con US$ 200. El sitio con la comida más barata es Cariló con US$ 400.

El balneario uruguayo tiene el peor registro en el costo de transporte. Arrendar un automóvil tiene un valor diario de US$ 100. Detrás están Barcelona con US$ 67 y Honolulú con US$ 53.

El portal señaló que el análisis del presupuesto de Punta del Este indica que efectivamente está entre los destinos más caros para tomar vacaciones, sobre todo por el elevado costo de la comida y el transporte, que son menos accesibles que en la mayoría de los destinos comparados. Igualmente, destacó que cercanía que ofrece la península, ya que cuenta con playa, vida rústica o noches de esparcimiento o de paz todo a 15 kilómetros a la redonda.

Beneficios adicionales

Para esta temporada el gobierno reinstaló una serie de beneficios para turistas que había dejado sin efecto en abril pasado. Las medidas vuelven a implementarse pensando, básicamente, en captar la atención de argentinos, golpeados en los últimos meses por una fuerte apreciación del dólar y la recesión económica en su país.

Entre los beneficios se incluyen la devolución del 22% del IVA en servicios gastronómicos, catering y alquiler de autos y reintegro de 10,5% del impuesto en alquileres de inmuebles que san abonados con tarjetas de crédito débito.