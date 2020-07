¿Quién dice que Uruguay no se pueda poner de moda?

–¿Cómo observa al sector de los agronegocios?

–Es un momento donde la situación es bastante justa, en todo sentido. Hay un problema de costos que se viene arrastrando en general. Con la pandemia se sumaron una serie de incertidumbres que, al final, no fueron tan graves para los productores. Por otro lado, hay muchas expectativas de cambios en los precios relativos. Probablemente aparezcan inversiones y hay una sensación de seguridad porque los alimentos son algo que en cualquier situación son necesarios y a eso nos dedicamos. Veo un momento con sentimientos contrapuestos, pero ojalá prime el optimismo del productor y del sistema productivo.

–¿Y cómo ve el futuro del área agrícola del país?

–Tengo expectativa de que el área agrícola va a ser mejor que los últimos cuatros o cinco años. Hay perspectivas mesuradas, pero buenas. La agricultura, como cualquier otro negocio de campo, depende mucho del clima. No podes prever cómo va a ser el clima, pero con un año normal me parece que las relaciones de precio deberían ser relativamente mejores para adelante.

–¿Cuáles son las perspectivas para los cultivos de invierno y, posteriormente, de verano?

Los cultivos de invierno están bien en general. Hubo algún tema de implantación en la última etapa de la siembra, pero en general vienen bien con tiempo frío. Se da bastante que en los años fríos la productividad es buena. Creo que va a ser un año interesante, al menos viene bien. Estamos un poco lejos de la siembra de verano, pero tenemos unos pronósticos de clima que hablan de una posible Niña y no es una buena noticia. Me parece que la perspectiva de costos es un poco más baja. Uruguay se ha ajustado en ese sentido, en menores costos energéticos y de combustible que inciden en el negocio. Eso se ha ajustado a la baja y ayuda a que se pueda pensar en un año mejor. La soja tiene precios de tendencia, nada disparatado, pero no tiene stocks muy altos, así que puede haber posibilidad de algún rebote. Hay que estar atentos para capturar precios. El maíz viene creciendo, tiene un consumo interno cada vez más fuerte porque se utiliza en las diferentes industrias cárnicas y en la ganadería desde hace algunos años, además de su uso en la alimentación de aves y cerdos. Cada vez hay más necesidad de maíz. En ese sentido, el productor está reaccionando a esa demanda con más hectáreas. En ese punto es donde estamos trabajando con innovaciones y alianzas.

–¿Qué implica, a propósito, la alianza con Stine en la que se incorpora maíz a la cartera de productos de ADP?

Implica, primero, una consistente idea de que los proyectos en el sector son de largo plazo. El punto principal es traer tecnología de última generación que viene en la semilla. El maíz es el cultivo que expresa más potencial genético y más posibilidades en las semillas. Se puede traer directamente de Estados Unidos, como va a ser unas de las posibilidades que manejaremos este año, o a través del proceso de selección o búsqueda de adaptación hecho en la región. Para nosotros esta es una apuesta a sumar más opciones para la producción nacional de algo fundamental que es la genética de los cultivos. Es una pieza fundamental para mejorar la productividad y la eficiencia de los sistemas. Los negocios del agro son a largo tiempo. Capaz que lo más corto que hay es la agricultura que tiene ciclos de seis meses, pero después son ciclos más largos. Hay que tener en cuenta que son impactos que demoran en llegar y que la presión de los negocios tiene su tiempo. Trabajamos sobre un proceso biológico.

–¿Cómo vienen las sinergias de rubros que emprende ADP?

–Eso viene muy bien porque Uruguay tiene un perfil ganadero de toda la vida, pero renovado hoy con mucha gente trabajando en agregar nuevas formas de hacer las cosas. Incluso, adquirir nuevos productos porque cuando uno produce carne y termina a grano obtiene diferente calidad. De hecho, la cuota 481 fue algo que revolucionó la producción ganadera en Uruguay, o al menos cambió el perfil. Eso genera ciertas características que hacen a la carne más tierna o más gustosa. Como todo, hay gente que prefiere carne solo a pasto. Pero la integración de los dos sistemas es algo muy bueno en lo que recién estamos explorando, queda mucho por hacer. Es una visión de empresa circular donde todos los subproductos de la actividad tienen una aplicación en otra parte del sistema.

–¿Qué tan atractivo es el país para recibir inversiones?

–No tiene para ofrecer tamaño o volumen de negocio, pero sí ofrece una combinación particular de ganadería y agricultura que tienen un componente productivo muy buscado en el mundo. Uruguay tiene características por su tamaño y hoy hasta por su desempeño en la pandemia, que puede incubar o recibir inversores para hacer muy buenos negocios. Creo que estamos preparados para una etapa nueva o un empuje. Las cosas son continuas, pero sin dudas que hay colas de inversiones y que los países se ponen de moda. ¿Quién dice que Uruguay no se pueda poner de moda y capte la atención del mundo? De la manera en la que se están haciendo las cosas, en una situación tan critica a nivel mundial, como uruguayos eso nos debería dar chispazos, como pasa en los mundiales de fútbol, que todos nos ponemos en la misma tribuna y estamos contentos por los logros del país. Capaz que este tipo de situaciones nos muestran que eso no solo puede pasar en un partido de fútbol, sino que también en una situación como estas. Creo que hay un lindo momento para que Uruguay aproveche mejor este tiempo y pueda salir fortalecido.

–¿Cómo considera la gestión del nuevo gobierno en estos casi cinco meses de gestión?

–La evalúo como muy buena. Planificamos para el futuro y el futuro siempre nos sorprende. Fue una situación dramática para procesar en un equipo que recién arrancaba. Todo esto trae tremendos problemas, uno de ellos es el bombardeo de malas noticias que tiende a bajar el ánimo. Me parece que en esa realidad, con un equipo nuevo que ejecutó fuera de libreto me siento más que conforme con la gestión. Ojalá tengan la misma capacidad para delante.

