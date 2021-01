"¡Saquen a los débiles!": el pedido de Trump a sus votantes antes del asalto al Capitolio

En la previa a la sesión que certificaría el triunfo electoral de Joe Biden en Estados Unidos, Donald Trump aumentó las tensiones y envalentonó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio. Así, a las pocas horas, cientos de manifestantes aparecieron frente al establecimiento e iniciaron una caminata poco amistosa hacia la puerta del lugar mientras decenas de banderas a favor del republicano flameaban.

Gritos, empujones y enfrentamientos con la policía. Trump había sido tan claro y contundente en su discurso previo que sus seguidores, de mala forma, acataron enseguida su pedido de protesta aunque, a diferencia de lo que sostuvo, él no los acompañó.

"Después de esto (del evento en el que habló), vamos a caminar y estaré allí con ustedes. Vamos a marchar. Vamos a caminar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas. Probablemente no vamos a animar mucho a algunos de ellos. Nunca recuperarán nuestro país con debilidad. Tienen que mostrar fuerza, y tienen que ser fuertes", dijo incluyéndose en la movilización.

El mandatario saliente, que insistió en "detener el robo" y llamó a presionar a los republicanos para convertirse en presidente y así hacer a las personas "más felices", explicó que buena parte de la responsabilidad recaía en el vicepresidente, Mike Pence, quien, en realidad, no tiene la potestad de cambiar la certificación de votos, pero Trump entendía que podía darle el triunfo si hacía "lo correcto".

"Se supone que debemos proteger a nuestro país, apoyar nuestra Constitución y protegerla. Los estados quisieron revocar (la elección) y fueron defraudados. Se les dio información falsa. Votaron sobre ello. Ahora quieren recertificar. Lo quieren todo de vuelta. Todo lo que el vicepresidente (Mike) Pence tiene que hacer es enviar de vuelta (los votos) a Estados para recertificarse", sostuvo según según consignó The Dallas News y otros medios estadounidenses.

Luego de contar que había tenido una charla con Pence sobre el tema, en la que, según dijo, le dejó claro que su actuación requería "coraje", Trump alertó que su país quedaría con un presidente ilegítimo "que perdió las elecciones por mucho" y fue "electo por un grupo de estúpidos que perdieron todo". Y por eso alentaba la manifestación.

"No vamos a dejar que eso suceda. No se dan cuenta de que eso va a ser el fin del Partido Republicano tal y como lo conocemos, pero nunca va a ser el fin de nosotros (el movimiento trumpista). ¡Sáquenlos! ¡Saquen a los débiles! Este es un momento para la fuerza. Mike Pence, espero que se levante por el bien de nuestra Constitución y por el bien de nuestro país. Y si no lo hace, me decepcionará mucho", sentenció.

AFP

Ante los cuestionamientos que advertían que no era propio de un americano desafiar la elección, respondió que los comicios fueron los "más corruptos de la historia" e ironizó con que en países del tercer mundo no creía que se contabilizaran "cientos de miles de votos sin votantes". Esas afirmaciones eran en referencia a los votos por correo electrónico que el mandatario denunció y que, además de ser legales y haberse implementado en anteriores elecciones del país, siguen sin presentar irregularidades comprobadas.

Con una orden de "exigir que el Congreso haga lo correcto y solo cuente a los electores que votaron legalmente" —según él—, comenzó a referirse a sus pares republicanos como "débiles" y patéticos".

"Durante años, los demócratas se han salido con la suya con el fraude electoral. Y los republicanos son débiles, eso es lo que son. Hay tantos republicanos débiles. Tenemos algunos grandes (…), que están ahí fuera luchando contra la Cámara de Representantes. Están luchando, pero es increíble porque a muchos de los republicanos yo los ayudé a entrar y a ser elegidos. Los republicanos débiles son republicanos patéticos", opinó.

Durante su alocución, de más de 55 minutos, Trump no paró de pedir a sus fanáticos que se movilicen para "salvar" la democracia y enumeró una y otra vez razones por las que debían protestar. Al inicio, cuestionó que Biden haya alcanzado 80 millones de votos, lo acusó de conseguirlos por computadora señalando que era "una vergüenza" y se preguntó si alguien creía que eran válidos.

Luego, advirtió que no dejaría que se "silencien" las voces de sus votantes, aclaró que nunca se rendiría, animó a darle el "orgullo y la audacia" a los republicanos que lo necesitaban para "recuperar" al país. En ese momento, también remarcó que iba a caminar, junto a sus seguidores, hacia la Avenida Pennsylvania y al Capitolio para "poner a prueba" a sus compañeros débiles.

"Luchamos como el infierno. Y si no luchás como el infierno, no vas a tener más un país. Nuestras emocionantes aventuras y nuestros más audaces esfuerzos aún no han comenzado", dijo desde la Casa Blanca y explicó que la presidencia "no se concede cuando hay un robo involucrado".

"Hoy no es el final, es solo el comienzo. Debemos detener el robo y luego asegurarnos de que ese escandaloso fraude electoral no vuelva a ocurrir. No se puede permitir que ocurra de nuevo, pero vamos a seguir adelante. Juntos drenaremos el pantano de Washington y limpiaremos la corrupción en la capital de nuestra nación, finalizó el pedido.