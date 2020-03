“Uruguay es espectacular, tiene todo menos competitividad, pero cuando llegue el país va a volar”

–Hace casi 20 años Paraguay era, según usted, un país para los aventureros, pero hoy es un país de oportunidades. ¿Cómo describe ese proceso?

–En realidad, siempre fue un país de oportunidades, porque lo que vimos en el país para ir a invertir, vivir y trabajar hace 20 años fue que las oportunidades estaban. Estaban en el suelo, en su tierra, en su fertilidad, en su clima, en su potencial, en su cantidad y calidad de agua y en su gente. Eso fue lo que nos atrajo. Hoy, casi 20 años después, pensamos que más que un país de oportunidades, en aquel momento era un país para aventureros. Miramos lo que ha pasado, lo que evolucionó y vemos que realmente hay diferencias enormes.

–¿Qué ve hoy que antes no?

–Analizando el tema agropecuario, en soja, en los últimos 18 años se pasó de 1,2 millones de hectáreas a 3,5 millones. Se multiplicó por tres. Hace 10 años se plantaban 30 mil has de arroz y hoy se plantan 130 mil has. Hoy Paraguay tiene disponibles 1,2 millones de has de arroz con excelentes disponibilidad de agua sobre el río Paraná o el Paraguay. Eso nos da un potencial de crecimiento por nueve veces. Además, acompañado de una energía extremadamente barata. La energía de Paraguay es la más barata de la región, por lejos. En forestación, hace 20 años se plantaba 6.000 has. Hoy se plantan 150 mil has. Se plantan 20 mil 0 25 mil has por año. Tiene para crecer, mínimamente, 3 millones de has más sin competir con otros cultivos. Eso es un crecimiento de 20 veces. Se está hablando de instalar una papelera. Todo eso se está dando acompañado de las certezas y el potencial que ofrece el país. El país necesita inversión. Y esa inversión brusca va a llegar cuando el país obtenga el grado inversor.

–¿Qué pasó en ganadería?

–La ganadería en El Chaco tiene un potencial enorme de desarrollo. Hace 10 años se tenía una carga de 0,33 unidades ganaderas por hectárea (ug/ha), hoy es de 0,45 ug/ha. Tiene el doble para crecer porque está todo para hacerse. Es decir, El Chaco tiene para crecer unos 8 millones de cabezas. La ganadería paraguaya, que hoy tiene 14 millones de vacunos, en un mediano plazo va llegar a los 22 millones. Hay que mejorar muchas cosas, pero están las condiciones naturales, las condiciones marco país. Esperemos que venga la plata y que sume todo esto. El riego en El Chaco no lo conocíamos y hoy lo tenemos y se prevé que aumente por 10 la producción de esas hectáreas. Son muchas las cosas que pasan, es mucho lo que hay respecto al potencial y es mucho lo que esperemos que pase en la medida que llegue más capital y que haya más movimientos.

–¿La clave siempre es el manejo?

–El manejo es fundamental para cualquier cosa, en cualquier rubro. Si hablamos de ganadería el manejo es fundamental, en forestación también. Lo que no tengo duda es que, en la medida que pasan los años, las cosas se hacen mejor, más profesionalmente, hay más gente joven, hay generaciones nuevas entrando, hay más estudio, más profesionales y las cosas se hacen mejor.

–¿Qué porcentaje de hectáreas en ese país están en manos de uruguayos?

–Se han manejado muchos números. Hoy hay uruguayos con tierras a título personal, con sociedades. Hay una participación importante de uruguayos y extranjeros que son muy bien recibidos en Paraguay, que además aportan y ayudan a que el país se desarrolle más y eso es muy importante. Paraguay tiene muchísimo margen para seguir recibiendo inversiones. No tiene límite. No sé sacar la cuenta de lo que cuesta multiplicar por nueve el sector arrocero, por 20 el forestal, con 8 millones más de cabezas con lo que eso implica en el desarrollo de pasturas, de genética. Hablé de tres o cuatro rubros que son los más gruesos, pero por donde se mire hay margen para crecer. En todos los sectores. La inversión en Paraguay se va a potenciar enormemente en el rubro que uno quiera invertir. Hay que trabajar seriamente, hay que ser formal y aggionarse al Paraguay de hoy.

–¿Qué tipo de certezas le brinda al inversor Paraguay?

–En los últimos 20 años, Paraguay ha pasado por sucesivas reformas. Por ejemplo, en el tema fiscal, tiene una ley de responsabilidad fiscal que no permite que el déficit sea mayor a 1,5%. En materia ambiental se ha formalizado tremendamente. Y en registro automotor, en materia de catastro, en Senacsa que es la institución de sanidad animal. Todas esas cosas van dando certezas. Antes vivíamos en un país que tenía mucho menos regulación, menos control y eso hace que los límites no se conozcan y que se haga más difícil trabajar. En la medida que los límites sean más conocidos, que tengamos más control de dónde o cómo actuar, se van dando mayores certezas. Cada uno sabe dónde se mueve y, en esa medida, se invierte con más ganas o con más satisfacción.

–Hace pocos días asumió un nuevo gobierno en Uruguay. ¿Cómo puede influir en futuras inversiones uruguayas en Paraguay?

–Creo que son inversiones diferentes, y no son competitivas. Uruguay es un país excepcional y con excelentes condiciones. Ojalá que este nuevo gobierno sea bueno para todos y no solo para el agro. Ojalá que todo el país logre salir adelante y sigamos creciendo. Independientemente de eso, Paraguay es otra alternativa para los uruguayos. Tiene muy buenas proyecciones de futuro y se necesita mucho capital.

–¿Qué análisis hace sobre el agro uruguayo?

–Uruguay es un país excepcional y las condiciones las tiene todas. Tenemos mucha expectativa en el nuevo gobierno, en cuanto a que se pueda lograr un mejor manejo de las cuentas y que logremos darle competitividad al país. Lo que falta en nuestro país es competitividad. Vemos que mucha gente joven se va a Paraguay buscando trabajo por la falta de oportunidades. La falta de oportunidades es por falta de inversiones y eso es por la falta de competitividad. Entonces todo termina ahí. Ojalá que este gobierno, o los futuros, puedan darle al país lo que necesita: un marco más competitivo para que se pueda invertir. Uruguay es espectacular, tiene todo menos competitividad, pero cuando llegue eso el país va a volar.



–Everdem en Paraguay hizo punta también en los remates por pantalla. ¿Cómo fue el proceso?

–Nacimos con los remates por pantalla hace 18 años y hoy se han establecido absolutamente. Cuando largamos con esto parecía una locura. En aquel momento era impensable. Los sistemas de comercialización eran mucho más primitivos de lo que son ahora. Logramos imponer a los remates por pantalla. Logramos que se hable de la genética y de los kilos que pesa un animal. Logramos establecer un precio de mercado referente que antes no había. Eso es, primero, una satisfacción. Segundo, es un aporte muy importante al país. También es una pata más de la ganadería que se va modernizando. La ganadería tiene para crecer porque tiene sus tierras y su suelo. Y se va modernizando porque hay un mejor manejo de las pasturas, se incorporó el ruedo eléctrico, la inseminación, se mejoró la industria frigorífica y la faena. Ahora hay que unir criterios entre la industria y el productor y conseguir más mercados. La gran debilidad de Paraguay son los mercados. Crece la producción, pero los mercados no acompañan de la misma manera. Es un proceso y van a llegar porque tenemos las condiciones y la materia prima. Por eso, el futuro para la ganadería es buenísimo.

Perfil

Datos: Nació el 14 de octubre de 1962, en Montevideo.

Familia: Está casado con Inés Guillemet y tiene cuatro hijos: tres agrónomos y una licenciada en educación.

Profesión: Ingeniero agrónomo.

Otras responsabilidades: Durante muchos años trabajó en un campo familiar, hasta que resolvió irse a Paraguay a buscar nuevas oportunidades. Se define como un hombre de campo que “lamentablemente” vivió en la ciudad durante muchos años.

Pasatiempos: Andar a caballo es lo que más disfruta en la vida.