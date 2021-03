“Vacuna de Puritas”: el tuit que Saralegui publicó y borró tras la derrota de Nacional

Mario Saralegui protagonizó una nueva polémica en las redes sociales, donde disparó sus “balas” luego del triunfo 4-0 de Liverpool ante Nacional de este domingo en el Gran Parque Central.

Tras la dura derrota de los tricolores, el exentrenador este lunes por la mañana escribió en su cuenta de Twitter: “Vacuna de Puritas. Cuatro dosis en una sola toma. La dan en el GPC. Gratis. Agenda rápida solo para hinchas de Nacional”.

Pero luego, Saralegui borró el mensaje, que ya no se puede ver en la red social pero que fue copiado por usuarios y que circula en la web. Estuvo al menos dos horas colgado y tuvo 100 retuits y 724 me gusta.

El tuit que Sarelgui publicó y borró

Más moderado, el técnico saludó a loa campeones del Clausura. “Felicitaciones a Liverpool, momento de gloria, gran trabajo de todo el Club, merecida victoria”, escribió.

Felicitaciones a Liverpool, momento de gloria, gran trabajo de todo el Club, merecida victoria. — Mario Daniel Saralegui Iriarte (@MarioMsaralegui) March 22, 2021

Saralegui fue entrenador de Liverpool, pero fue cesado en marzo de 2017. ¿La causa? Un polémico tuit que llevó a que la directiva que encabeza José Luis Palma lo sacara de su cargo de forma inmediata.

“¿Qué se pensaron, que iba a renunciar para no jugar contra ustedes? El domingo somos la mitad más uno hinchando por Liverpool, va bala”, fue el tuit de Mariolo, dirigido a los hinchas de Nacional, que desencadenó su salida de Belvedere, cuando su puesto ya estaba en la cuerda floja.

Volviendo a la actualidad, Saralegui también se refirió al momento de Peñarol, club al que dirigió en esta temporada tras la destitución de Diego Forlán y hasta la llegada de Mauricio Larriera, el actual DT.

Los Campeones del Mundo homenajeamos al Club Jugando y ganando en todas las canchas del Mundo. Los homenajes se hacen en vida y el respeto es eterno. El desafio sera ponerle "Nestor Goncalvez" a una copa Libertadores y ganarla, ahi si estaremos a la altura de las circunstancias. — Mario Daniel Saralegui Iriarte (@MarioMsaralegui) March 22, 2021

“Los Campeones del Mundo homenajeamos al Club Jugando y ganando en todas las canchas del Mundo. Los homenajes se hacen en vida y el respeto es eterno. El desafío será ponerle "Nestor Goncalvez" a una copa Libertadores y ganarla, ahí sí estaremos a la altura de las circunstancias”, escribió, en referencia a la actual edición del Campeonato Uruguayo, que lleva el nombre de la gloria carbonera y que Peñarol ya no podrá conquistar.

No es la primera vez que Saralegui dispara desde las redes sociales, siempre con polémicos tuits que en muchas ocasiones son dirigidos a Nacional y sus hinchas, lo que también ha llevado a que en varias veces tenga que pedir disculpas.

"Me gusta usar Twitter para comunicarme y porque me gusta saber lo que piensa la gente. Al que no me gusta lo que pone lo bloqueo. Pero tengo otra cuenta con la que me contacto con gente del exterior por lo que a la otra voy a dejarla de usar por un tiempo. Cuando llegué a Peñarol me advirtieron de que tuviera cuidado, pero ahora nadie me ha dicho nada", afirmó Saralegui en octubre pasado, cuando dirigía al carbonero.

En ese sentido, en su último ciclo en Peñarol reconoció que el expresidente Jorge Barrera le pidió que dejara Twitter mientras estaba al frente del primer equipo, desde donde seguía en medio de polémicas y en algunas ocasiones adelantó la alineación con la que iba a jugar los partidos de la Libertadores, algo inusual en el fútbol actual en el que los equipos eran anunciados una hora antes de los encuentros.