Verónica Alonso desafía a Lacalle Pou a debatir

La precandidata nacionalista Verónica Alonso tiene claro que el debate en las internas es tan valioso como el de las elecciones presidenciales. Y por eso quiere discutir sus ideas en televisión con Luis Lacalle Pou, favorito del Partido Nacional, según las últimas encuestas. A pesar de que ambos integran el mismo sector político, ella entiende que existen diferencias que la gente merece conocer. “Por algo estamos compitiendo”, aseguró la senadora a El Observador para justificar la invitación que hizo pública este miércoles vía Twitter.

Apostemos al intercambio de ideas, a debatir con respeto, a sumar y construir la mejor opción para el Uruguay.



Por eso creo en el debate, en junio, en la primera vuelta y en el balotaje.@PNACIONAL @EsperanzaUY_ #ElCambioPosible pic.twitter.com/yl1Mi9JZds — Verónica Alonso (@veronica_alonso) November 28, 2018

“Hay una especie de temor en creer que un debate en las internas puede afectar la unidad del partido, pero todo lo contrario. Si esto se piensa desde la madurez que se necesita para discutir, estos encuentros enriquecen al partido y a la ciudadanía”, aseguró Alonso e insistió en la idea de romper con el concepto de debate como un enfrentamiento para destruir al otro.

Según explicó, estas instancias televisivas ayudan a que la población pueda asimilar de una forma “mucho más dinámica” las propuesta de país que representa cada candidato. “La mayoría de la gente no lee los programas de gobierno. El debate, entonces, se vuelve una herramienta realmente útil en este sentido”, determinó.

¿Son distintos?

La senadora aseguró que todavía el partido no ha generado un proyecto de políticas comunes. “Tenemos diferencias, aunque sean matices, existen. Por algo competimos”, determinó Alonso y puso el ejemplo internacional de Francia y Estados Unidos, dos países que tradicionalmente siempre debaten en las instancias de las internas.

En materia de seguridad, dijo, las ideas no son las mismas. “Larrañaga impulsa un proyecto que no todos los integrantes de partido comparten. Por citar otro ejemplo, Lacalle Pou entiende que hay que modificar la tolerancia cero al alcohol y yo no lo veo así”, diferenció, y agregó que también existen distancias en temas de políticas laborales, seguridad y vivienda.

¿Y con Larrañaga?

Alonso aseguró que su principal interés es discutir con el número uno del partido. “Él es quien lidera las elecciones internas, eso tiene un peso”, detalló la precandidata aunque tampoco riñó en organizar un formato de debate donde participen los tres precandidatos, incluido Jorge Larrañaga.

“No me he puesto a analizar cuál es el formato más acertado, he pensado en lo valioso de la herramienta. Por supuesto que estaría dispuesta a integrar una discusión con el senador Larrañaga”, apuntó Alonso y explicó que, como Lacalle Pou fue el primero en tomar la palabra sobre el tema de los debates, creyó oportuno trasladarle la invitación a él primero.