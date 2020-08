A casi cuatro años del cierre de Fanapel, Juan Lacaze sigue en busca de soluciones

Casi cuatro años después del cierre de la empresa Fanapel, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para extender el seguro de paro de los extrabajadores de la fábrica de papel y algunos de la Cooperativa Textil Puerto Sauce que dejó de funcionar a inicios de 2018.

Este proyecto describe los casi cuatro años de proyectos frustrados y anuncios vacíos que obligan a que casi 100 trabajadores a deban seguir cobrando el subsidio por desempleo. Y representa la única salida que ha encontrado el gobierno para Juan Lacaze.

“Celebramos esto porque son compañeros que van a seguir teniendo un ingreso, pero seguimos esperando una solución de fondo”, dijo a El Observador el presidente del Centro Unión Obreros Papeleros y Celulosa, Marcelo Olaverry.

La administración anterior no encontró alternativas y el nuevo gobierno tampoco consigue concretar proyectos que reactiven la zona. Las posibilidades que se manejaron hasta ahora no eran viables, están suspendidas por la pandemia o no pasaron de consultas.

“Hasta ahora no hay ninguna solución”, dijo a El Observador el director nacional de Empleo, Daniel Pérez. Y las perspectivas tampoco son alentadoras.

Fanapel “constituía una actividad económica de extraordinaria relevancia” en Juan Lacaze y su cierre provocó que una “importante cantidad de puestos de trabajo se vieran suprimidos”, dice el proyecto de ley en la exposición de motivos. En su momento fueron enviados al seguro de paro cerca de 250 trabajadores.

“Las consecuencias sociales y económicas del cierre de ambas empresas persisten hasta el día de hoy”, dice el texto y agrega que la llegada del coronavirus agravó la situación. La extensión del seguro, que deberá ser aprobada por el Parlamento, es hasta por seis meses más.

Proyectos frustrados

En marzo de 2017, unos meses después del cierre de la planta, las principales autoridades del gobierno encabezado por Tabaré Vázquez se trasladaron hasta Juan Lacaze para conocer de primera mano la situación y anunciaron una serie de medidas con el objetivo de reactivar la zona.

Una de ellas fue la de otorgar un seguro de paro especial por un año; otra fue brindar cursos de capacitación para los trabajadores a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

Y también se manejaba la posibilidad de impulsar la actividad portuaria. Para eso, el gobierno anunció la expropiación a principios de 2019 de varios terrenos de Fanapel. Sin embargo, ese movimiento fue desactivado por la nueva administración porque "no había un proyecto concreto" que requiriera de mayor infraestructura.

"La realidad es que, lamentablemente, no hemos podido concretar nada para Juan Lacaze", dijo a El Observador el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo.

Hubo algunos contactos y posibles proyectos pero hasta ahora nada se convirtió en movimiento real. Una empresa había manejado la posibilidad de trasladar camiones desde Juan Lacaze a Buenos Aires mientras que también había interés de un armador paraguayo para utilizar el puerto para barcazas de ese país. Pero hasta ahora nada de eso se concretó, dijo el presidente de la ANP.

El alcalde de Juan Lacaze, Darío Brugman, que se enteró de la extensión de los seguros de paro por la llamada de El Observador, dijo que estaban esperando por un proyecto de cannabis medicinal y por las obras de saneamiento. "Son 11 kilómetros de obra que podrían emplear mano de obra durante dos años", aseguró sobre el saneamiento. Es decir, sería la inversión pública la que permitiría generar puestos de trabajo.

Khiron, la empresa detrás del proyecto de cannabis medicinal, suspendió las obras en la zona debido a la pandemia. Existe un predio donde ya se realizó movimiento de tierra, nivelamiento y cercado, según contó a El Observador el CEO de la empresa, Marcos Algorta.

Sin embargo, esas obras se finalizaron a principios de este año y desde entonces, con la pandemia en el medio, el tema está paralizado. Si bien hay mucha incertidumbre respecto a cómo pueda evolucionar el virus tanto en Uruguay como a nivel mundial, la idea de la empresa es retomar el proyecto en 2021. La primera etapa de esas obras emplearía entre 35 y 40 personas.

La empresa pretende desarrollar invernaderos para el cultivo del cannabis y una plata de extracción para obtener los cannabinoides que se utilizan. La inversión total sería de US$ 50 millones, según habían anunciado inicialmente.

Siguen buscando

Los trabajadores, organizados en el Centro Unión de Obreros Papeleros y Celulosa, también habían considerado la posibilidad de impulsar un proyecto de bolsas de papel industrial. Esa iniciativa había tenido una primera aprobación del Ministerio de Industria a mediados de 2018 pero finalmente se descartó porque no era viable.

“Era poner a funcionar la planta para dentro de un año y medio estar igual que ahora. No había mercado”, aseguró Olaverry. Los trabajadores también formaron cooperativas sociales y le brindan algunos servicios al hospital de Colonia.

Sin embargo, en el ajuste presupuestario de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) algunas de las cooperativas quedaron por el camino y de 56 trabajadores que estaban empleados quedan 29. Esos 27 también irán a seguro de paro.

Otra posibilidad que está sobre la mesa es la posibilidad de que se instale una empresa textil brasileña en el Parque Industrial de la zona. Actualmente están en negociaciones porque en el lugar donde podría instalarse quedan algunas chatarras, propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y hay diferencias sobre quién debe hacerse cargo de la bajada de energía.

"La energía que hay ahora no es suficiente para que se instale la empresa. Ellos entienden que lo tiene que financiar el parque industrial. Estamos haciendo gestiones con UTE para ver cómo podemos solucionar el tema", explicó a El Observador el subsecretario de Industria, Walter Verri.

El parque industrial está instalado en la antigua infraestructura de la empresa textil Campomar. Se trata de una vieja estructura reconvertida en parque industrial. "No tiene la modernidad de un lugar creado para parque industrial", explicó Verri. Actualmente unas 10 empresas están trabajando en ese lugar y es financiado a pérdida por la Intendencia de Colonia.

Más allá de los anuncios y los proyectos frustrados, cientos de trabajadores siguen a la espera de una alternativa para trabajar en Juan Lacaze que, por ahora, no parece llegar.