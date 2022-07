A cinco años de la venta en farmacias, el cannabis regulado vuelva a estar en debate: ¿cuánto le cuesta al Estado?

A cinco años de que se habilitara la venta de cannabis en farmacias, luego de que Uruguay regularizara su producción y venta, el tema vuelve a estar en discusión en el sistema político a raíz de una propuesta de Cabildo Abierto de dar marcha atrás. Mientras que en Cabildo cuestionan el gasto que implica la regulación, desde la Junta Nacional de Drogas defienden que el objetivo de esa ley no es recaudar dinero.

El diputado cabildante Álvaro Perrone planteó a otros legisladores de la coalición oficialista la idea de derogar totalmente la ley Nº 19.172 —conocida como ley de marihuana—. "Nos encontramos con la sorpresa de que hay legisladores del oficialismo que están dispuestos a apoyar una derogación total", dijo Perrone en rueda de prensa. Álvaro Dastugue, diputado nacionalista, dijo a La Diaria que cinco o seis los diputados blancos están conversando para derogar “total o parcialmente” la ley.

En la tarde del lunes se reunieron los diputados de la coalición en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Parlamento por el proyecto de Rendición de Cuentas. Sin embargo, la propuesta no tiene el respaldo necesario.

"Difícilmente el resto del oficialismo nos lleve meterlo en esta Rendición de Cuentas. Lo que nosotros decimos, que si no se deroga hablemos con el Poder Ejecutivo para que paguen impuestos los clubes cannábicos y que la marihuana pague IVA", dijo este martes el diputado a El Observador.

Justamente, este martes 19 de julio se celebra el quinto aniversario del inicio de ventas de marihuana en farmacias.

"Veremos hasta dónde podemos llegar. Claramente esta ley no ha funcionado. La marihuana que se vende en la farmacia es muy poca. No alcanza a cubrir los gastos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Es un tema que se ha puesto otra vez arriba de la mesa. Y como lo tenemos en el programa de gobierno queremos avanzar", declaró Perrone el lunes.

El director ejecutivo del Ircca, Juan Ignacio Tastás, reconoció a El Observador “que lo que se vende en farmacias no alcanza para cubrir el presupuesto. Eso sin duda. Estamos trabajando en poder incrementar el número de farmacias y las variedades disponibles para revertir un poco esa situación", sostuvo.

El instituto recibe $31 millones del Estado; lo que supone el mayor ingreso. Luego, vienen las licencias y luego lo que el Ircca ingresa por la venta en farmacias. Solo la mitad de los casi 50.000 registrados compró cannabis en alguna farmacia el año pasado.

Todavía hay 8 departamentos que no tienen una farmacia que venda marihuana y 28 farmacias habilitadas están distribuidas en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rocha, Salto, San José.

Las farmacias de Montevideo venden el 75% del cannabis que se comercializa por esta vía. En 2021 se vendieron poco más de dos toneladas de marihuana.

La respuesta de la Junta de Drogas

Daniel Radío, titular de la Secretaría Nacional de Drogas e integrante del directorio del Ircca, se refirió a lo que destina el Estado para este mercado: “Se pone muy poco”. Además, en el programa En Perspectiva, dijo que el instituto "no tiene déficit de plata".

Porque "se venden licencias, para distintos fines, sea para el cannabis de uso adulto, para el cannabis medicinal, para el cannabis industrial, para investigación”, explicó.

Perrone le dijo a La Diaria que "sale US$ 250 mil por año controlar los clubes cannábicos y no sabemos lo que pasa ahí adentro, cuánto dinero mueven ni la cantidad de socios, y ni siquiera tenemos las direcciones porque no lo dieron en la famosa discusión de la Rendición de Cuentas pasada”.

“El Estado nunca se planteó hacer dinero con el cannabis”, aseguró Radío y fue más lejos, aunque aclaró que no hay consenso al respecto en el instituto. “Mi teoría es que todo el presupuesto de Ircca lo tendría que financiar el Estado y no a partir de la venta de licencias. Porque yo creo que a Ircca no le debería convenir vender licencias. Y si de la actividad de Ircca se generaran recursos, que eso volviera al Estado”, indicó.

Otro punto en el que el integrante del Partido Independiente (PI) reconoció que no hay consenso en el instituto refiere a la aplicación de IVA en la venta de marihuana. Justamente, Perrone había criticado que no lo tuviera.

“La marihuana no paga IVA. Todos los productos de la canasta básica pagan IVA. No puede ser que la marihuana no pague IVA", dijo en rueda de prensa.

"En principio estoy abierto a evaluar eso", aseguró Radío. No soy contrario por principios, ni filosóficamente, a que el cannabis tenga impuestos", explicó. Sin embargo, señaló que "hay que mirarlo con criterio más pragmático", y se hizo preguntas: "¿qué pasa si yo aumento el precio de venta a partir de un impuesto", "¿si no estoy corriendo el mercado hacia el mercado negro?".

La competencia con el narcotráfico

“No le sacaron la porción al narcotráfico", cuestionó también Perrone.

"En términos de cannabis se le sacó algo", señaló el titular de la Secretaría Nacional de Drogas. De todas formas, alegó que "al mercado del narcotráfico en términos generales no se le va a sacar si solo tenemos una sustancia regulada".

"El narcotráfico no vende solo cannabis", señaló Radío. “Quien comercializa otras sustancias, además, tiene que tener cannabis", explicó.

En cualquier caso, para él eso supone no poner el centro de gravedad donde hay que hacerlo. "Hay que ponerlo en que las personas tengan derecho a usar la sustancia que quieran usar sin necesidad de vincularse con organizaciones criminales", indicó.

“Hoy cerca del 40% del mercado de cannabis de los usuarios va al mercado regulado. Y puede llegar a más del 50% si hacemos solo una gestión administrativa: hay muchos autocultivadores que no renovaron su licencia, pero que nosotros legítimamente presumimos que siguen cultivando". Solo tienen que "ir y gestionar de nuevo su licencia”

Por otro lado señaló algo "no deseable", pero que no es "lo mismo que el narcotráfico tradicional", como el "mercado gris". "Cannabis que se produce a través de los mecanismos regulares pero que se comercializa irregularmente", explicó.