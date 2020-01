A los precios de la lana en Australia ahora les tocó bajar

En la segunda semana de remates de 2020 el mercado australiano de lanas mostró un retroceso, luego de avanzar al comienzo del año. El mercado no logra afirmarse y un incremento en la oferta no ayudó a los precios. En la plaza local se dieron negocios puntuales, especialmente en lanas finas, aunque sin que exista una corriente de negocios.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 10,82 por kilo base limpia, luego de tres remates en la semana. Se dieron ajustes negativos el martes y el miércoles, con una moderada recuperación el jueves.

En la semana el indicador perdió 2,6% acumulando un rojo de 9,8% desde que inició la zafra 2019/2020 en julio del año pasado.

Los mayores ajustes negativos se dieron en las lanas más gruesas. En 28 micras la caída semanal fue de 6,7% con un descenso de 6,4% para los lotes de 26 micras. En las lanas de 30 micras la baja fue de 3,7%. En las lanas de 18 a 20 micras se dieron descensos de entre 3,2% y 4,3% con los menores ajustes de 18 micras hacia abajo.

La oferta prevista originalmente fue era de 60.000 fardos, aunque finalmente fue algo menor con una comercialización que no llegó al 85%.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana publicó referencias de negocios puntuales en lanas finas. Para lotes entre 19 y 19,9 micras se reportó un precio de US$ 7,93 por kilo grifa verde, lejos de las referencias de dos dígitos de un año atrás. Para 20 a 20,9 micras los valores fueron US$ 6,7 por kilo grifa celeste y US$ 7,52 por kilo grifa verde. Valores muy similares se dieron para lanas entre 21 y 21,9 micras. En estos micronajes había referencias de US$ 9,2 a US$ 9,5 por kilo grifa verde un año atrás. Por lotes de 28 a 28,9 micras la referencia de precio fue US$ 2,60 por kilo sin acondicionar.