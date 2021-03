A pesar de los dictámenes de Facebook, un comité de especialistas del MSP determinó que joven maestra de Artigas falleció por covid

Fue una de las noticias más duras de la pandemia: el 20 de diciembre una maestra de 24 años murió a causa del covid-19, en Artigas.

“Falleció la maestra Chabelly Silva, tan solo tenía 24 años y la mochila llena de sueños, como nos trasmiten nuestras compañeras de Artigas. Toda mi solidaridad a la familia y al Magisterio de Artigas, otra vez nuestro sindicato está de luto”, escribió el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

Pese a su juventud, Silva era de salud frágil y unos años atrás había recibido un trasplante de pulmón. "Tengo 24 años, he vivido mucho tiempo de hospital en hospital, he experimentado cientos de estudios, remedios y procedimientos médicos, uno más feo que el otro, uno más estresante que el otro. ¿Pero saben qué era lo estresante? El estar en una cama de hospital, ahí, solo esperando la suerte”, escribió Chabelly en su Facebook en un mensaje en el que nos exhortaba a todos a restringir nuestros contactos. Ella sabía lo que es depender de un respirador artificial.

La muerte de la maestra pronto entró en una zona de polémicas. Algunos negaban que el covid la hubiera matado.

El usuario de Facebook Martín Cabrera escribió, molesto con la prensa: “La muchacha de 24 años que, lamentablemente, murió de complicaciones por un trasplante cardiopulmonar..., ¿la presentan como muerta 'de covid positivo'? Son una basura”. La publicación fue compartida por decenas de personas, entre ellas el semiólogo Fernando Andacht.

Un día después, un abogado de Artigas llamado Germán Ayala publicó un artículo compartido más de 2.000 veces, en el que contaba haber hablado con la mamá de la maestra.

“Estuve hablando con Blanca. La madre de Chabelly. (…) A Chabe la internaron el 17, por una infección, vinculado con un problema que comenzó el año pasado, cuando fue internada por ello y la pasó mal. Tuvo luego una recuperación. El 17 de diciembre la hisoparon, y salió negativo. El 18 por la noche se agravó su situación, la pasaron a CTI, le volvieron a hacer el hisopado el 19, horas antes de que nos deje, y dio negativo. Luego de irse, le hicieron el PCR y le dio positivo. Chabelly no salía de su casa, ¡sus familiares se cuidaban de forma extrema! La mamá de Chabe me dice que ni siquiera los médicos que estuvieron al tanto de su trasplante creen que haya sido por covid que se haya ido”.

El abogado y columnista Hoenir Sarthou compartió el artículo, agregándole de su cosecha: “OTRO CASO FALSO DE MUERTE POR COVID”.

Chabelly Silva se convirtió así en un argumento de los que niegan la gravedad de la pandemia y sostienen que las cifras de muertos son falsas, ya que la mayoría de los fallecidos serían “con covid”, pero no “por covid”.

Ciencia o Facebook

Para laudar las muertes dudosas que pueden achacarse o no a la pandemia, Uruguay tiene un cuerpo especializado. Su nombre es Comité técnico para el análisis de las muertes por covid-19 y está integrado por los doctores Ima León, Oscar Gianneo, Henry Albornoz, Jorge Facal, Julio Medina y Hugo Rodríguez, todos ellos con sólidas credenciales académicas y profesionales.

León y Gianneo son especialistas en salud pública y administración de salud. Rodríguez es profesor de medicina legal. Facal, Abornoz y Medina son infectólogos. Facal además es internista, y Albornoz y Medina además son intensivistas. El Comité cuenta con la asistencia de la doctora Adriana Misa en temas de certificación y estadística.

Hasta hace unos meses esta junta médica analizaba todos los decesos. A partir de diciembre, con las cifras de la pandemia desatadas, debieron comenzar a seleccionar, pero incluyen toda muerte dudosa y las de menores de 65 años. Por supuesto, estudiaron el caso de Chabelly.

El modo en que trabaja el comité es riguroso. El profesor Medina, uno de sus integrantes, relató cómo es su mecánica de funcionamiento.

León y Gianneo, que son los coordinadores, solicitan a las direcciones técnicas de los centros de salud que les envíen las historias completas de los pacientes cuyo deceso va a ser estudiado. Las instituciones médicas las envían junto con un documento adicional con datos complementarios. Los lunes de mañana, cuando el comité se reúne, cada integrante ya leyó esos materiales. Un médico que trató al fallecido a ser analizado, o que conoce bien su historia clínica, es convocado para que la presente y la explique, en persona o por zoom. Esos médicos cuentan el caso, presentan placas y tomografías, explican la evolución del enfermo. A veces son acompañados por el director técnico de la institución o el jefe de CTI. Luego se lee y analiza en conjunto el certificado de defunción. Por fin llega el momento del intercambio, las preguntas y la discusión.

“Hay pacientes que son muy claros en cómo se infectaron, la forma en que se agravaron y en que el covid generó la muerte. Esos casos son rápidos. Otros son mucho más complejos”, dijo Medina. “Hay algunos que adquieren otras infecciones por estar muchos días en terapia intensiva y se discute si falleció o no por covid. Pero en esos casos siempre volvemos a un punto; si no hubiera sido por el covid, el paciente no hubiera ingresado a terapia intensiva y no hubiese sido intubado. Lo que lo llevó a esa circunstancia y desencadenó la muerte fue el covid”.

Del otro lado, Medina recuerda un paciente que era positivo, pero el virus no le había provocado neumonía ni una inflamación importante. En cambio, sufría una depresión profunda, se negaba a ser asistido y a comer. Falleció por complicaciones derivadas de esas actitudes. No había sido el covid.

“Hay casos que se reclasifican en uno u otro sentido. En ningún caso mueve la aguja, pero da una garantía de confiabilidad”, dijo el forense Rodríguez, otro integrante del grupo. “Cada caso es examinado por muchas miradas. Las cifras son muy confiables”.

Así, con todas estas garantías, se estudió el caso de la maestra de Artigas. La conclusión fue clara. La salud de Silva era frágil, estaba muy expuesta, pero de no haber contraído el covid no habría fallecido ese 20 de diciembre.

“Trasplantada cardiopulmonar que desarrolló insuficiencia respiratoria, neumonía y fallece por covid-19”, fue el dictamen del Comité Técnico.

Esa es la conclusión a la que llegaron siete de los más reconocidos médicos y profesores del país, tras sumar a su análisis todos los documentos del caso y la visión de otros médicos directamente implicados.

No coincide con la versión que difundió Andacht (la de una persona en Facebook) y es opuesta a la conclusión de Sarthou (basada en gente bienintencionada y postrada de dolor, pero sin los conocimientos, la preparación y la información para laudar el caso).

El trabajo del Comité, si bien ha detectado unos cuantos casos que fueron “con covid”, demuestra que la inmensa mayoría de los decesos que se informan como “por covid” efectivamente lo son.

De 199 casos analizados en su último reporte, 174 casos resultaron personas fallecidas “por covid” (87,4%) y solo 13 casos fueron “con covid”, apenas el 6,5%. Ocho quedaron sin resolver.

El trabajo del Comité, además, ha permitido mejorar los tratamientos, dijo Medina: “Los pacientes que desgraciadamente fallecieron nos han permitido aprender. Así, por ejemplo, nos fuimos dando cuenta de que los pacientes en salas de cuidados moderados podían agravarse muy rápido y requerir un ingreso urgente a terapia intensiva. Entonces tenía que haber un control clínico y paraclínico mucho más intenso que el habitual en otras patologías”.