A más de la quinta parte de las uruguayas que fueron madres el año pasado les fracasó el método anticonceptivo

Uruguay registró el año pasado la menor cantidad de nacimientos en más de un siglo. Para toparse con una cifra inferior hay que remontarse a 1907, cuando no se habían inventado las píldoras anticonceptivas y aún faltaba un par de años para la implementación del DIU.

Los datos actualizados del Sistema Informático Perinatal del Ministerio de Salud Pública muestran que, sin embargo, la cantidad de nacidos vivos en Uruguay durante el último año podría ser todavía inferior si no hubiesen fracasado los métodos anticonceptivos. Porque una de cada cinco madres declaró que usó un método e igual quedó embarazada.

No solo no estaban planificando su embarazo, sino que acudieron a algún mecanismo de prevención de ese embarazo y se llevaron una sorpresa. “Existe un porcentaje de falla en lo métodos (entre los cuales los métodos naturales son los menos eficaces), pero también puede ocurrir un desconocimiento en la forma de uso o problemas en el acceso en tiempo y forma en medio de una emergencia sanitaria”, explica la ginecóloga Fernanda Nozar, profesora agregada de la Ginecotocológica A de la Universidad de la República.

Por ejemplo: hubo 96 embarazadas (un tercio de ellas treintañeras) que en los controles con su ginecólogo declararon que habían interrumpido el coito, o habían controlado el ciclo de ovulación, o habían acudido a otro método anticonceptivo natural e igual quedaron embarazadas.

Hubo, además, 104 mujeres que el año pasado asistieron a un método de emergencia (como la famosa pastilla del “día después”) y no tuvieron éxito en el resultado buscado. Y eso que se trata de uno de los métodos con mejor eficacia (mayor al 90%) si se consume en tiempo (no más de tres o cinco días posteriores al “accidente”) y siguiendo las recomendaciones del prospecto.

El condón masculino y las pastillas anticonceptivas son los métodos más usados en Uruguay. De ahí que estas sean también las técnicas que registran mayores cantidades de fracasos que dieron lugar a un embarazo no planificado (siempre en número absolutos, nunca en relación a su uso).

De hecho, más del 10% de los nacidos vivos el año pasado son el resultado del fracaso del método hormonal (como son las pastillas). Pero Nozar hace una aclaración: “los métodos hormonales son de los más eficaces como anticonceptivos, pero existe una variedad amplia entre las cuales debe considerarse el error humano: por ejemplo, un implante subdérmico no requiere de que la mujer se acuerde de tomar todos los días la pastilla, en cambio las pastillas necesitan de la constancia y el acceso en fecha”.

Ese “factor humano” se refleja en que las embarazadas más jóvenes son las que tuvieron mayores fracasos del método anticonceptivo (cercano al 40%), mientras que entre las más adultas decae el porcentaje (15%).

En ese sentido, el Pereira Rossell trabaja en la prevención del segundo embarazo no planificado, por lo que ofrece métodos anticonceptivos gratuitos de larga duración para las madres antes del alta hospitalaria del primer embarazo.

Sin planificar

Casi la mitad de las mujeres residentes en Paysandú, Rivera o Cerro Largo que fueron madres el año pasado no habían planificado su embarazo. Son el ejemplo más extremo de una estadística que da cuenta que el 37% de todos los nacimientos del país, durante 2021, ocurrieron sin intención.

A diferencia de otros países, en que se consulta sobre el deseo, los ginecólogos uruguayos prefieren preguntar sobre la intencionalidad. Porque puede ocurrir que un embarazo no fue planificado, pero sí se desea al niño que viene en camino. O puede suceder lo inverso: haber planificado un embarazo y luego no desearlo (por arrepentimiento o separación de la pareja, por ejemplo). Es más: los demógrafos especializados en fecundidad advirtieron al Ministerio de Salud Pública las ventajas de cuantificar la intencionalidad en lugar del deseo, dado que es frecuente que muchas gestantes sientan vergüenza de reconocerle a su médico que no desean ese embarazo (sería políticamente incorrecto).

Esos mismos demógrafos están ahora sorprendidos sobre el alto porcentaje de embarazos no planificados que sigue registrando Uruguay pese a la caída de los nacimientos. La lógica indica que si las mujeres que no quieren ser madres no tienen a sus hijos, en especial las adolescentes, debería bajar el porcentaje de no planificación.

El neonatólogo Daniel Borbonet advierte que en parte esa paradoja sucede porque el sistema de salud tiene mayor capacidad de prevenir el segundo embarazo no planificado (por ejemplo con implantes subdérmicos tras el alta médica del primer parto), pero no tanto para prevenir el primero de los embarazos.

A su vez, las respuestas que las mujeres dan a la pregunta sobre la planificación del embarazo puede estar sujeta a cómo les sea preguntada: “¿estaba buscando quedar embarazada?”; eso no es lo mismo si “¿se cuidó antes del embarazo?”, o si “¿había pensado en quedar embarazada?”.

Las mujeres más jóvenes son las que declaran menos intencionalidad de haber quedado embarazadas. A medida que se crece en edad va bajando ese valor, y tiene un repunte entre las mujeres mayores de 40 años.

Nozar, sin embargo, tira por la borda un prejuicio: “No hay que pensar que siempre las adultas planificar su embarazo y las adolescentes no… muchas veces la realidad es al revés”.