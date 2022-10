A tres días del balotaje Lula amplió un punto su ventaja sobre Bolsonaro y ganaría 53 a 47

A tres días de las elecciones del domingo en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne el 53% de intención de voto contra el 47% del actual mandatario Jair Bolsonaro, teniendo en cuenta sólo los votos válidos.

Según la encuesta del instituto demoscópico Datafolha divulgada en la tarde del jueves, el candidato del Partido de los Trabajadores amplió la ventaja ante Bolsonaro respecto de la pasada semana, cuando se proyectaba un 52 a 48%.

Con un margen de error de 2%, estos números refieren sólo a los votos válidos, excluidos los anulados y en blanco, tal como los cuenta el Tribunal Superior Electoral.

En votos totales, Lula tiene el 49% de intención de voto contra 44 del candidato del Partido Liberal, lo cual indica que Bolsonaro cayó un punto respecto de una semana.

El sondeo indica que hay 5% de personas que quiere votar en blanco o anular el voto y 2% de indecisos.

En la primera vuelta el 2 de octubre, Lula obtuvo el 48,4% contra el 43,3% de Bolsonaro.

El 92% de los electores indican que tienen su voto consolidado, contra 94% de la semana pasada.

Un dato clave para la elección, según Datafolha, es que el rechazo a Bolsonaro es de 50% contra el 45% de Lula.

En el principal distrito electoral del país, San Pablo, el estado más poblado, Bolsonaro lidera por 49 a 43. Pero en Minas Gerais, segundo estado más populoso y el gran escenario de la elección, Lula obtendría una victoria por 48 a 43 por ciento.

Pese a ello, al cerrar anoche su campaña en Rio de Janeiro, Bolsonaro se mostró optimista en su triunfo al asegurar que "la virada ya sucedió, sólo hay que consolidarla".

"Más que pedirles el voto, les pido el empeño para que al menos consigan un voto cada uno”, dijo el candidato ultraderechista. Apareció rodeado de figuras políticas y religiosas en el municipio de Campo Grande, al oeste de Rio de Janeiro, donde es favorito.

"Ustedes me adoptaron y yo fui muy feliz en esta tierra. Solo le pido a dios poder seguir haciendo mi trabajo por ustedes", dijo Bolsonaro en un mitin con clima litúrgico evangélico, cuyas iglesias son un reducto del voto bolsonarista.

"El próximo domingo más que elegir un presidente estaremos eligiendo el futuro de nuestra nación, dijo, para insistir en que se optará entre “orden y progreso o volver a las viejas prácticas de corrupción del PT ", "libertad o no", "nuestra familia o no". También dijo su voto será para "que no se legalice el aborto y las drogas, ni la ideología de género para nuestros chicos".

"Nuestra bandera jamás será roja", coreaban sus seguidores en la previa y durante el acto, alentados a los gritos por un animador con tono de pastor desde el escenario colocado, casi como un desafío, frente a la iglesia católica de Nuestra Señora del Destierro.