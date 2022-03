A tres semanas del referéndum se mantiene ventaja a favor del No, según Opción

A tres semanas de realizarse el referéndum en el que se elegirá si se mantienen o derogan 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), hay una tendencia "leve" a favor de no derogarlos, según la última encuesta efectuada por la consultora Opción, difundida a través de Telenoche (Canal 4). De acuerdo al estudio de la consultora, 38% votaría No y 36% Sí. Identifican un 22% de indecisos que, al repreguntarles sobre qué posición encuentran más cercana, también prevaleció el No.

Ante la consulta de “si el referéndum fuera el próximo domingo, ¿usted votaría la papeleta celeste para mantener los 135 artículos de la LUC o la papeleta rosada para derogarlos?”, el 38% votaría por mantener, el 36% por derogar, 22% aún está indeciso y el restante 4% se divide a la mitad en blanco y anulado. Mientras la intención de voto por el No ha incrementado 5% entre febrero del 2021 y la misma fecha del 2022, la del Sí ha caído 4%. Los indecisos disminuyeron 1%. La inclinación de los indecisos El porcentaje de indecisos definirá el referéndum. El 22% de los 800 casos consultados por Opción no tiene decidido su voto. La respuesta a la repregunta “aunque no tenga decidido su voto ¿usted está más cerca de votar para mantener o para derogar los 135 artículos de la LUC? fue de mantener en un 47% y derogar en un 40%. Un 2% señaló que anularía el voto y un 11% permanecieron indecisos. La mayor adherencia en términos partidarios la tiene el Frente Amplio. El 79% de los consultados que votó a la coalición de izquierda en las últimas elecciones, votará a favor del sí. El 14% está indecisos, 1% anulará el voto y 6% se inclinará a favor del No. Dentro de la coalición multicolor un 71% acompañará al No, un 8% votará para derogar los artículos, 20% están indecisos y también 1% votará anulado. La encuesta fue realizada telefónicamente a 800 personas mayores de 18 años que residen en Uruguay aleatoriamente. Ocurrió entre el 17 y el 26 de febrero. El margen de error máximo es de 3,6%.