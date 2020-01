Abuso y violencia: los motivos por los que algunos adolescentes huyen de su casa

Victoria Larrosa tiene 15 años y el 2 de enero fue denunciada como desaparecida. La adolescente salió de su casa en Bella Italia con una campera de jean y llevaba una mochila roja.

Su foto circuló por redes sociales desde ese día y su madre, consultada por El Observador este martes, dijo que no tenía novedades sobre el paradero de su hija. Unas horas después, la joven realizó un video en vivo en su cuenta de Instagram -que siguió activa desde la fecha de desaparición- en el que explica los motivos por los que se fue de su casa.

La adolescente dijo que "hace un tiempo" también huyó porque contó que había sido abusada por un amigo de su madre pero ella no le creyó. "Fue por un tema que pasó con mi vieja. Fue por un abuso sexual, un amigo de ella. Ella no me creyó, me dijo que era todo mentira y que estaba inventando todo esto para llamar la atención. Eso pasó hace dos meses atrás. Ahora volvió a pasar y mi madre sigue diciendo lo mismo", afirmó.

El Observador intentó volver a comunicarse con la madre de la joven pero no obtuvo respuesta. En tanto, el Ministerio del Interior informó en la tarde de este miércoles que Larrosa fue encontrada. "Se encuentra sana y salva en un hogar de amparo del INAU", señaló la cartera a través de su cuenta de Twitter.

Según la web de Personas Ausentes del Ministerio del Interior, hay al menos diez menores de edad que desaparecieron en 2019. Irene García, psiquiatra de niños y adolescentes, dijo a El Observador que generalmente cuando hay niñas y adolescentes fugadas de su hogar "algo está pasando".

"Hay una situación que no fue tomada en cuenta y la forma de protección es la salida del hogar", explicó. "Es una forma de llamar la atención, no se sienten suficientemente escuchados", continuó García.

Sin embargo, la especialista entiende que en ocasiones los padres "no pueden escuchar a sus hijos porque sus propias historias hacen interferencia, los angustia", o no saben cómo ayudar. "A veces es por desinterés o falta de empatía pero otras veces algo interno interviene", detalló.

Por otra parte, algunos adultos interpretan este tipo de conductas como "cosas de la adolescencia" y "le restan valor" a la dimensión de lo expresado por los jóvenes, dijo García.

Mónica Silva, psiquiatra y presidenta de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (Supia), dijo a El Observador que cuando las jóvenes son víctimas de una situación de abuso y violencia durante mucho tiempo, "no se animan" a hablar, puntualizó.

Por eso, encuentran una salida "con vínculos que prometen un lugar de pseudo libertad". En el caso de menores de bajos recursos, pueden ser captadas por redes de explotación sexual, dijo Silva.

"Huyen del abuso y caen en otra cosa, pero las situaciones familiares complejas no se van a arreglar porque me vaya de la casa, debe haber una intervención", afirmó.

Ambiente cercano

García explicó que en estas situaciones, cuando la familia directa desconfía de la versión del adolescente, es importante buscar un referente. "Puede ser la maestra, los profesores del liceo, amigas o padres de amigos".

En tanto, Silva dice que en Secundaria y en los centros de salud las denuncias "tienen un nivel de confidencialidad importante", que protege a la víctima en caso de acercarse a denunciar.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tiene varios mecanismos para los casos de abuso sexual. La línea azul (0800 5050 o la web) para recibir denuncias. Luego se derivan a unidades de urgencia que intervienen con la víctima y en el lugar donde ocurren los hechos. Además hay equipos de salud especializados en situaciones de violencia doméstica.