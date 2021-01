Academia de Letras considera una "grave injusticia" e "ignorancia" la sanción a Cavani

La Academia, que tiene entre sus cometidos fomentar el uso adecuado de la lengua española, advirtió sobre "la pobreza de conocimientos culturales y lingüísticos" de la FA.

En un comunicado, los académicos explican que " las referencias a cualidades físicas, morales o personales de otras personas son empleadas en todas las lenguas del mundo para la creación de vocativos, esto es, expresiones para tratar a otros. En algunos contextos estos tienen un tenor negativo y muchas veces los mismos términos pueden considerarse cariñosos o amicales. Tal es el caso de gordo/a, flaco/a, güey, güero/güera, entre muchos otros que son empleados con ambos sentidos. En la variedad de español del Uruguay, por ejemplo, entre parejas y amigos, entre padres e hijos se puede oír y leer formas como gordis, gordito, negri, negrito/ta" y agregan que la intención del mensaje de Cavani tuvo "un tenor cariñoso" debido al contexto en el que lo escribió y que la persona a la que se dirigió es un fanático del futbolista.

Para la Academia Nacional de letras Letras, la FA cometió "una grave injusticia" y puso en evidencia la "ignorancia y el error" del uso de la lengua española.

Este jueves Cavani, mostró su discrepancia con la resolución de la Federación Inglesa (FA) de sancionarlo. El salteño tituló su comunicado con la palabra "Incómodo" y expresó: "No me quiero extender mucho, en este momento incómodo para mí. Quiero compartirles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto. Pido disculpas si ofendí a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo, nada más lejano en mi intención. ¡Quienes me conocen saben que mi esfuerzo siempre busca la alegría de los más simples! Agradezco las innumerables muestras de apoyo y cariño, mi corazón está en paz, porque sé que siempre me expresé con cariño de acuerdo a mi cultura y forma de vida. Les mando un abrazo sincero".