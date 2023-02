Accidente de ómnibus de Copsa: defensa de pasajeros critica que el coche fue entregado a la empresa cinco días después del incidente

La defensa de varios de los pasajeros del ómnibus de Copsa que se accidentó el 12 de enero en Maldonado, hecho en el que falleció una adolescente de 15 años, criticó que el coche fue entregado por la justicia a la empresa cinco días después del accidente, y nueve días antes de que Policía Científica presentara el informe que descartó que una falla mecánica fuera la causa del accidente.

El abogado de los pasajeros y de la familia de la adolescente fallecida, Rafael Silva, detalló a El Observador que esta entrega, de la cual tomaron conocimiento el pasado viernes en una reunión con la fiscal del caso, Jessica Pereira, va en contra de la intención de la defensa de realizar una nueva pericia al ómnibus, ya que entienden que la original "no se hizo en debida forma".

Según Silva, si Fiscalía da lugar a la nueva pericia privada, lo que llevaría a una nueva incautación del vehículo, "no está descartado que se pueda obtener algún resultado", pero en este momento no tienen conocimiento si el ómnibus accidentado "se está reparando o si fue a restos".

La visión de Copsa sobre el tema

El gerente general de Copsa, Javier Cardozo, aclaró a El Observador que el coche 540 accidentado fue entregado a la empresa entre "siete y diez días después" del accidente, luego de que estuviera en manos de Policía Caminera y pasara por una "inspección técnica en Pan de Azúcar".

Cardozo informó que el vehículo está "en los talleres" de Copsa, "sujeto a la inspección del Banco de Seguros".

Al abogado de los pasajeros no le "cierra" que "la pericia mecánica diga que está todo ok". Los técnicos de la Policía Científica concluyeron que el factor mecánico no influyó en el accidente, así como tampoco el estado de la ruta, sino que fue a causa del accionar del chofer, que circulaba con exceso de velocidad y no pudo controlar el coche cuando se salió de senda. El exceso de velocidad fue certificado por un informe del gabinete de Accidentología Víal que se apoyó en el tacógrafo del ómnibus, que registra su velocidad.

Silva no cree en el error humano debido a las declaraciones y pruebas ya presentadas en el caso, como las denuncias de varios de los tripulantes por el "zangoloteo" del coche, o las declaraciones de la secretaria general de Copsa, Romina Mangino, quien dijo a Fm Gente que el coche "tenía varias denuncias, no solo de ese día sino que anteriormente también", y también era reportado "hace tiempo" por distintos choferes.

A estas pruebas le suma el audio del chofer del coche en el viaje que culminó con el accidente, en el que también denuncia desperfectos. "Acá voy en la Onda 540, todo el mundo se queja, no sabés lo que es esto. Se zangolotea para todos lados. Yo no sé si llevarlo a 80, si llevarlo a 100, llevarlo a 95. ¡Yo que sé!", se escucha en el audio que publicó El Observador.

Además, en los 45 días previos al accidente el coche accidentado había ingresado a taller alrededor de 20 veces, informó El País y ratificó el propio Silva. "Por lo menos el sentido común te dice 'che, bastante raro'", expresó el abogado al terminar de enumerar las distintas pruebas.

Por su parte, Cardozo sostuvo que la pericia mecánica comprueba que el ómnibus no tenía fallas, lo que la empresa afirmó "desde un principio", y aseguró que una filmación de "la cámara" que tenía el vehículo ratifica el error humano.

La defensa de los pasajeros y la familia de la adolescente pedirá la declaración de los peritos que realizaron la pericia, así como de distintas autoridades de Copsa. Para Silva es posible que exista una responsabilidad empresarial de la empresa, aunque "hay que ver en qué medida".

Las lesiones

El abogado destacó que en las últimas dos semanas se culminaron los exámenes forenses a los pasajeros del viaje para realizar la "comprobación de lesiones" del accidente.

Las lesiones pueden ser "leves, graves o gravísimas": en los primeros dos casos se requiere de una denuncia por parte de los lesionados, pero en las "gravísimas" Fiscalía puede actuar de oficio.

"Esto permite a Fiscalía saber qué más tiene aparte de un fallecido", explicó Silva.