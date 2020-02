Acorralaron dos vacas preñadas usando fardos del campo y las faenaron

La amargura que tiene Fernando Ceruti es tremenda. Y la impotencia que siente la familia de pequeños productores ganaderos que integra también. Este jueves, al llegar a una de las tres fracciones de campo en las que trabaja encontró dos vaquillonas faenadas en forma clandestina. Y, para peor, estaban preñadas.

Todo sucedió en una zona rural de Canelones, próxima a Empalme Olmos, a la altura del km 45 de la ruta 82, en un predio al que se accede desde un camino vecinal.

Fernando estuvo en ese campo el sábado del fin de semana pasado y regresó el jueves, porque la casa la tiene en otro de los predios, a unos cinco o seis kilómetros.

Entre esos días, más de un delincuente ingresó al predio y, como se puede ver en una de las fotos, movieron algunos fardos de los que se arman para que las vacas se alimenten para generar una zona semicerrada y arrinconar allí a los vacunos, que son muy mansos, para matarlos.

Dado el estado de los restos que quedaron, es decir huesos, cuero y poca cosa más, todo reseco por el paso de varios días sin lluvias y con calor, el delito se cometió poco después de ese sábado.

“Lo que era carne, se lo llevaron todo, no dejaron absolutamente nada”, por lo cual se entiende que los delincuentes trabajaron allí durante un buen rato.

Los animales, integrantes de un rodeo de un centenar de vacas de cría, eran bovinos cruza Hereford con Red Angus, es decir, con un buen valor genético. Tanto que el dueño estima que pueden valer cada uno de ellos de US$ 500 a US$ 700 en el mercado. Pero, además, el daño económico es mayor, porque ambas hembras ya estaban preñadas y se pierde ese ternero, pero también la producción futura.

A eso, admitió el productor en diálogo con El Observador, hay que añadirle otro impacto que no se puede medir en dólares: el anímico, sobre todo el temor por una sensación creciente de inseguridad.

“El daño es bastante grande, nos afectó mucho”, reflexionó.

Un riesgo para la población

Fernando entiende que, en toda esta situación, hay un riesgo para la población, a la que insta a no consumir carne cuyo destino no sea legal, que no haya sido industrializada en establecimientos habilitados para la faena.

Los delincuentes se llevaron unos 400 kilos de carne y lo más probable es que su destino sea la comercialización ilegal. Incluso si fuese para el consumo propio de los ladrones, está para ellos el riesgo sanitario que deriva de alimentarse con carne de animales que, por ejemplo, además de no ser procesada en los ámbitos adecuados, fueron vacunados hace 60 días contra la garrapata y el período de acción del remedio está vigente durante 120 días.

Por último, informó que hizo la denuncia y que la Policía está al tanto de estos delitos, que no son sencillos de combatir dado que ocurren en zonas alejadas de las ciudades, cometidos por gente que se ha especializado en matar animales y que robar en esa zona “es algo facilísimo”, dado que son áreas muy grandes en las que los delincuentes se mueven sin control.

“No se va a recuperar lo perdido, lo tengo claro, pero si se ubica a los delincuentes por lo menos será algo, no sé”, señaló.

“A mí no me había sucedido, a lo sumo alguna oveja, pero a muchos vecinos les ha estado pasando lo de encontrar vacunos muertos, ovejas, robos de otras pertenencias, yo me venía salvando, pero me tocó”, lamentó.

“Nosotros hacemos todo con mucho sacrificio, trabaja la familia, ayudan los hijos, esto es algo que te desanima mucho”, concluyó.