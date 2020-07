Acortando distancias

Por Lorena Ponce de León

Impulsora del Programa Sembrando

En nuestro camino siempre buscamos nuevos desafíos y metas a alcanzar. Para lograrlo uno tiene que ser observador, autocrítico y saber pedir ayuda cuando se involucra en temas que no conoce en profundidad. En esos momentos, es importante dejar a un lado los prejuicios y reconocer cuándo se necesita una orientación, una mirada externa y experta.



Quiero detenerme en un aspecto que considero muy importante: la sensibilidad. La sensibilidad juega un papel protagónico, aparece cuando comienza el proceso y decide qué camino quiere tomar, cuál de todas las opciones es la que más se adecua a mi situación. Es cuando uno se exige a sí mismo a ser mejor, “la mejor versión de uno mismo”, para comenzar a construir el camino rumbo al objetivo.

A la vez, es primordial querer lo que uno tiene, cuidar y respetar los tiempos, las fortalezas y debilidades de uno mismo. Recordar todos los días que somos protagonistas y artífices de nuestra propia vida.

Por eso, la humildad y apertura para recibir ayuda e insumos externos hacen que se fortalezca la seguridad propia.



El objetivo

El ser humano tiene que aprender a no centrarse en la mirada u opinión de los demás de forma excluyente. ¿A qué me refiero? A que si cierto objetivo es mi propósito, y está acorde a mis posibilidades y necesidades, tal vez para el otro puede ser insuficiente, y cada uno tiene sus tiempos y sus momentos para enfocarse en lo que considere importante. Basta con que la meta que uno se proponga sea suficiente para uno mismo. Naturalmente, aparece la autoexigencia porque afloran las ganas de salir adelante, de avanzar. El problema está cuando no hay conocimiento o no está al alcance la información que se necesita para continuar. Muchas veces y en muchas partes del Uruguay pasa esto. Ocurre que existe información que facilita a las personas salir adelante o desarrollarse en el rubro que sea, pero ¿qué pasa?, esa información no llega a la totalidad del público que la necesita. Es decir, se observa una centralización tanto de las organizaciones que impulsan los emprendimientos como de la información disponible para formalizar emprendimientos y desarrollar planes estratégicos para insertarse y posicionarse en el mercado. Es así que Montevideo está concentrando la mayor parte del abanico de posibilidades para emprender, mientras que al interior del país no le resulta fácil acceder de forma constante y coordinada, pese a existir buenas ideas y gran potencial para hacerlo.

Frente a este diagnóstico, nos planteamos desde Sembrando la necesidad de involucrarnos, ya que entendimos que la sociedad uruguaya necesita despertar el espíritu emprendedor y animarse a emprender.

Campaña informativa

Sembrando procura hacer más visibles las herramientas que ya existen, para que los emprendedores que están en pausa puedan dar el paso que les hace falta y para que los que no se animan a iniciar el proceso de emprender tengan la información suficiente para que lo decidan con propiedad y no desde el desconocimiento. Sembrando también apoya a emprendimientos ya formados, dándoles el impulso necesario para acceder a potenciales clientes y conquistar nuevos mercados. Si para cambiar esta lógica centralizadora es necesario recorrer el país acortando distancias entre emprendedores y conocimientos, expertos y herramientas, lo haremos. Visualizo poder aportarle a nuestro país, junto al gran equipo del programa Sembrando, un impulso a la cultura emprendedora.