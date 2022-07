Adela Dubra asumió la presidencia del Sodre: "Hay que estar muy atentos para no perder público"

Los aplausos se sucedieron esta mañana en el Auditorio Nacional del Sodre, pero esta vez no se dirigieron a sus artistas, sino a sus autoridades. La periodista Adela Dubra asumió este miércoles la presidencia del Consejo Directivo del Sodre tras la salida de Martín Inthamoussu, que renunció al cargo el pasado 9 de mayo por motivos laborales.

Dubra, que se desempeñaba como vicepresidenta de la institución, fue elegida por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, para pasar a ocupar su nuevo cargo al tiempo que el ex-consejero Claudio Aguilar, pasó a ocupar la vicepresidencia del Sodre. Diego Silveira Rega es la figura que se integra al Consejo Directivo como consejero.

"El Sodre nunca para", dijo la nueva presidenta de la institución después de apretar la mano del ministro en señal de agradecimiento cuando la escribana hizo efectivo su rol al frente de la institución. Remarcó que el rumbo de gestión del Sodre ha tenido "una suerte de obsesión" vinculada a abrirse a otros públicos y llegar a nuevos territorios en el interior del país. "Vamos juntando pequeñas alegrías de llegar a más lugares".

Dubra aclaró que integrar el consejo del Sodre "es un rol de enorme prestigio" y se remontó a la figura de Adela Reta, describiéndola como "una mujer muy justa, una mujer moderna, de avanzada". "Hoy usar su escritorio me parece impotente, me interpela y me enorgullece". "Me toca ser la sexta mujer en la presidencia del Sodre. Como feminista me considero con el doble deber de hacer un buen trabajo. Espero estar a la altura", señaló.

"No sabía que Martín Inthamoussú se iba a ir, fue un anuncio un poco repentino. Por suerte yo ya estaba hace dos años y medio y ya había entendido cómo funcionaba esto del Sodre y todas sus dependencias. Es un planeta el Sodre: hay 720 funcionarios, una carpintería, escuelas, núcleos en el interior. Me siento muy honrada pero no voy a negar a Adela Reta, Pivel Devoto; han habido presidentes de enorme inteligencia y prestigio, así que no estoy distraída de que el cargo es muy importante", dijo Dubra en diálogo con El Observador.

La nueva presidenta del Sodre remarcó que el acceso a la cultura y la posibilidad de ver un espectáculo en vivo es "un derecho". "Es una cosa que nos desvela bastante el tema de llegar a más personas y a más públicos, y acercar también el público joven, que es un pendiente en el Sodre, buscando maneras: modernizándolo con las redes sociales, mejorando la comunicación que hoy es fundamental. Es una responsabilidad".

Dubra encuentra en su formación y experiencia periodística un diferencial: "sentir que no nos tenemos que quedar quietos". "Hay mucha oferta cultural en Montevideo hoy. Hay que estar atentos a lo que pasa; no quiero decir que es competencia, pero sí hay que estar atentos para no estar distraídos. Las personas tienen un presupuesto acotado para ver cuál es su consumo cultural del mes, y hay que estar muy atentos para no perder público".

"Continuidad" es una palabra que se repitió varias veces durante en la que se desarrolló el cambio de mando. Dubra proyecta su gestión como una búsqueda para captar nuevos públicos y fidelizar a los clientes actuales. "Estamos un poco antiguos en nuestras bases de datos, hay teatros privados que están mucho mas avanzados que nosotros en eso y le voy a poner mucho foco. Es un trabajo que no se ve para afuera pero tiene que ver con llenar más el auditorio. Después hemos hecho cosas en teatros de diferentes localidades de Montevideo, pero queremos llegar a lugares al aire libre apara que realmente no haya esa barrera que a veces hay en la personas de 'ni me enteré', o que dicen 'por como estoy vestido no me siento pronto para ir', o 'no conozco la música' o 'eso no es para mi'. Ese es un desvelo mío".

Sobre el legado de Inthamoussu, Dubra sostuvo que "fue una persona que manejó muy bien todo lo que fue la exposición pública y la comunicación". "Como presidente posicionó al Sodre en un lugar de mucha mas visibilidad de la que tenía y eso es parte de su habilidad y facilidad para manejarse, para dar visibilidad a él y al Sodre".

El nuevo consejo directivo asumió el cargo ante la presencia del ministro Da Silveira y la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón. "Esto que estamos haciendo hoy es al mismo tiempo un acto de innovación y continuidad". "El Sodre vuelve a tener una presidenta mujer, es de las instituciones del estado que más temprano y de manera regular pone a una mujer", señaló el ministro y destacó la incorporación de Silveira Rega: "Estamos cumpliendo con un mandato esencial que es la renovación generacional".

"Hay continuidad en los nombres. Son tres personas del Sodre que están hoy en el directorio. Y hay continuidad en las líneas de trabajo", señaló Da Silveira, que extendió un agradecimiento a Inthamoussu, quien renunció al cargo para pasar a trabajar dentro de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Martín se ha ido por las mejores razones, porque pudo mostrar todo lo que vale y por eso se le abrieron nuevos horizontes. Le deseo lo mejor", dijo el ministro.

"Acá hay un proceso, un proceso que lleva años. Antes de que se celebraran las elecciones algunos ya estábamos hablando acerca de que nos gustaría hacer con el Sodre en el caso de que nos tocara gobernar", destacó el ministro. En ese sentido, Da Silveira reafirmó la intención de alcanzar la "combinación tan difícil pero tan valiosa entre ser una institución abierta que al mismo tiempo puede convertirse en un emblema de la excelencia en materia cultural". "Esa es toda la diferencia entre hacer cultura popular y populismo cultural. Nosotros queremos hacer cultura popular", afirmó el ministro.

El nuevo integrante

Diego Silveira Rega, la nueva figura en el directorio, ingresó por concurso a la institución en 2020 como asistente de dirección de la División Ballet de la Escuela Nacional de Formación Artística, junto a María Noel Riccetto. Luego pasó a trabajar en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. Para 2021 asumió el rol de asistente del Presidente, Martín Inthamoussu, antes de ser designado este año como Gerente de Proyectos.

Anteriormente –según explica en su cuenta de LinkedIn– se había desempeñado como secretario Nelson Rodríguez, diputado de Maldonado por el Partido Nacional y fue convencional nacional por el Partido Nacional e integrante de la Comisión Nacional de Jóvenes del partido entre 2012 y 2017.

"Hace 92 años, precisamente por estas fechas, asumía como presidente del recientemente creado Sodre un joven de apenas 30 años que se llamaba Carlos Quijano. Hoy me toca a mí, con 33 años, estar integrando el consejo directivo de esta institución que ha sido un referente en la producción y difusión de bienes culturales del país".

“Ahora somos mayoría del interior y eso me enorgullece mucho. Tiembla la capital, ¿no Claudio?”, bromeó con el vicepresidente del Sodre, Claudio Aguilar, de Flores. Sostuvo que ese origen lo hace querer trabajar por una institución cada día más abierta, moderna, descentralizada, accesible e inclusiva.

"Tenemos que seguir profesionalizando a nuestros trabajadores: artistas, administrativos técnicos y tenemos que seguir consolidando sus derechos". Seguir dialogando y conociendo al público, así como "abriendo las puertas cada día más a aquellos que tuvieron las puertas cerradas por mucho tiempo".