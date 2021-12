Adeom "no está dando abasto" con la basura y advierte por acumulación en las fiestas

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) decidió este martes pedirle a la Intendencia de Montevideo (IM) un ámbito bipartito para atender la situación de la limpieza dada la proximidad de las fiestas de fin de año. "Con cómo está ahora no está dando abasto. Tenemos algunas zonas en este momento desbordadas. En estas condiciones no toleramos la zafra de diciembre", declaró Valeria Ripoll a El Observador.

La resolución llegó al cierre de una asamblea con delegados de los cantones, quien según la sindicalista expresaron "gran preocupación". El desborde de los contenedores a fin de año es una constante que pasa de gestión en gestión. En las últimas fiestas los brotes de covid-19 y las carencias logísticas complicaron a la administración, que midió un incremento del 30% en los descartes.

En aquella fecha arreciaron las quejas por la basura y Ripoll afirmó que no se normalizaría hasta el 10 de enero. La IM dispuso la colocación de 25 volquetas por puntos críticos, instaló un punto de transferencia de residuos en el oeste –para no perder el tiempo en cruzar la capital para depositar en el vertedero de Felipe Cardoso– y creó una modalidad de burbujas para que no hubiera contacto entre los turnos –en un contexto que registraba cada vez más contagios–.

"Esta administración asumió hace un año y no ha habido compra de nuevos camiones. Estamos teniendo problemas de mantenimiento y de falta de repuestos", explicó Ripoll, que ocupa la directiva del sindicato en tanto no se resuelve la nueva integración del Consejo Ejecutivo. "Este año se aprobó el presupuesto quinquenal que rige a partir del año que viene, así que estamos teniendo lo último del quinquenio pasado", aseguró la dirigente.

Ripoll añadió que en los cantones "hay problemas de ratas que se comen los cables de los camiones" y repitió que "hay falta de personal", un reclamo que persiste en Adeom año a año. "Queremos ver cómo manejamos lo urgente y ver si se va a hacer una convocatoria a trabajadores de otros sectores para colaborar", expuso.

La intendenta Cosse dijo este lunes en entrevista con El Observador que no podía asegurar a los montevideanos que no se fueran a saturar los contenedores, pero sí les puede "pedir ayuda para que no suceda y dar todas las herramientas para eso". "Hay varias medidas previas y posteriores. Siempre puede salir algo mal, pero lo que no puedo decir es que nos agarre a último momento", estableció.

La jefa comunal exhortó que no se depositen podas en las veredas, y que quienes hagan regalos pongan el cartón en cartones, que la comuna va a distribuir –hay que llamar al 092 250 260 y juntan a cuatro vecinos más, según detalló–. "Si el contenedor está desbordado, mandámelo por WhatsApp", lanzó en referencia al número de reclamos de la comuna.