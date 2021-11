"Heridas" pasadas y puentes cortados entre Valeria Ripoll y Aníbal Varela dilatan alianzas en Adeom

La interna de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) es un partido trabado de seis contra seis, y dos comodines con la llave para destrabar el resultado para un lado o para otro.

Más de dos semanas después de las elecciones para definir la conducción del sindicato de la Intendencia de Montevideo (IM), los distintos sectores no logran las alianzas necesarias para designar los cargos centrales hacia el nuevo período.

El viernes pasado Adeom resolvió crear una mesa provisoria para atender los aspectos administrativos más cotidianos, en tanto no se logren los acuerdos. El ámbito estará integrado por la hasta ahora secretaria general del gremio, Valeria Ripoll, el representante de la Secretaría de Finanzas, Danielo Mera, y el delegado por la lista opositora 1966, Sebastián Omar.

Alineamientos

El sector 27 de Julio de Ripoll fue el más votado en las elecciones del viernes 29 de octubre, y obtuvo seis de los 15 puestos que componen el Consejo Ejecutivo. No obstante, a pesar del importante crecimiento electoral, la lista no alcanzó su objetivo de conseguir la mayoría de ocho delegados, lo que la obligó a negociar con otras dos facciones con las que se vio enfrentada en el pasado.

El primer paso de la líder sindicalista fue vetar una de sus posibilidades: aquella encarnada por el expresidente de Adeom, Aníbal Varela, quien con su lista 307 se erigió como segunda fuerza del sindicato. Ripoll y el "Indio" habían sido aliados en el período 2017-2019, hasta que Varela renunció en pleno conflicto de Limpieza, lo que le valió una sanción en las vísperas de las elecciones internas.

Este año volvió a la palestra junto a otros sectores radicales con la juntada de casi 900 firmas para convocar a una Asamblea General que, entre otros términos, planteaban sus discrepancias con el convenio colectivo cerrado con la administración de Carolina Cosse.

Ese acuerdo –que aseguraba la no pérdida salarial de los trabajadores e inclusive el compromiso de parte de la IM de destinar el 40% de eventuales crecimientos presupuestales a incrementar la masa salarial de la plantilla– le zanjó la paz sindical con un gremio que se había posicionado como uno de los más combativos de las gestiones de izquierda, en especial de su antecesor Daniel Martínez.

Aníbal "Indio" Varela encabezó las conducciones más radicales del sindicato

"Hay una contraposición clara entre tres listas que juntaron firmas para el convenio y tres listas que fuimos parte de la negociación", declaró Ripoll a El Observador, en referencia a la 307 de Varela, la 1966 de Sebastián Omar –que dio la sorpresa al conseguir dos delegados al Ejecutivo– y la 1 del dirigente radical Álvaro Soto, vedado de ser candidato por haber votado meses atrás en nombre de los municipales a favor de la expulsión del Sindicato Policial de la Mesa Representativa del PIT-CNT.

"Para hacer un mejor convenio tiene que caer el que tenemos, que es el mejor que firmamos en 20 años", defendió quien ha sido secretaria general de Adeom por los últimos cinco años. El pronunciamiento derrumbó todos los puentes con su antiguo aliado: "No tenemos interés en conversar con la gente que nos descartó", dijo Aníbal Varela en diálogo con El Observador.

Ese escenario polariza de un lado a los seis delegados afines a Ripoll respecto de los seis más radicales que se pliegan a Varela, y a quienes la sindicalista coloca en todo momento como del otro lado de la vereda. En ese segundo bloque están los mismos que meses antes juntaron firmas en rechazo a su dirección. Tanto Varela como Soto encabezaron la conducción que en 2010 estuvo en pie de guerra con la gestión de Ana Olivera, quien en pleno conflicto de Limpieza declaró la esencialidad y echó mano a las Fuerzas Armadas.

Ripoll, en cambio, representa para la actual administración la garantía del diálogo, en tanto se cumpla el convenio colectivo firmado.

Para mantenerse en la dirección debe acudir por lo tanto a la 2011, una lista que ella misma supo integrar en sus tiempos en el Partido Comunista. El sector es el más asociado al Frente Amplio dentro del sindicato, en especial a socialistas y comunistas, al punto que en los momentos de mayor tensión Ripoll lo tildó de "partidario".

Sin embargo, la 2011 de Camilo Cruxen exige que "todos los sectores conformen de alguna forma la dirección (implica que a todas les corresponda una secretaría) y que se respete el caudal electoral" en Adeom. En este sentido, la agrupación planteó que la Mesa Ejecutiva quede integrada según las tres listas más votadas: Valeria Ripoll a la cabeza como secretaria general, Aníbal Varela en la presidencia y Camilo Cruxen como secretario de Finanzas.

Leonardo Carreño

Valeria Ripoll tiende puentes con la lista 2011

"Ellos plantean algo imposible de realizar. Si todos pudiéramos repartir responsabilidades, en el mundo mágico saldríamos todos en una misma lista y no con seis diferentes", respondió al respecto Ripoll. No obstante, la clave para el acercamiento entre las dos listas está en que ambas comparten el contenido del convenio colectivo firmado y “una estrategia de lucha que no implica el desgaste".

La 2404, aliada de la secretaria general en el último período, se ubica en el medio de las desavenencias. "Si las diferencias personales son más importantes que los compañeros, la quedamos", señaló a El Observador el representante Danielo Mera. "No hay acuerdo porque hay pequeñas heridas que quedaron con el tiempo", concluyó.

A partir de la nueva mesa provisoria, los dirigentes tienen una prórroga de 15 días hasta que se vuelva a convocar el nuevo Consejo Ejecutivo para consolidar una conducción, aunque el proceso puede seguir dilatándose.

Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT

Valeria Ripoll no asumirá este martes su puesto en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, a la espera de que el sindicato confirme su dirección. La sindicalista sostuvo que esa posición en la central corresponde a la corriente En Lucha (de Joselo López) que Adeom integra, por lo que en caso de un viraje en la conducción, a los municipales ya no les correspondería su lugar.