Adeom pedirá a afiliados comprobante de adhesión al paro general para acceder a regalos por el Día de Reyes

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) pedirá a sus afiliados que certifiquen su adhesión al paro general de este jueves para acceder a los regalos que se entregan por Reyes Magos, destinados a los hijos de los empleados municipales, informó a Subrayado la secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll.

La sindicalista explicó que "se avisa con tiempo" cuál será la medida sindical que se solicite para que se brinden los beneficios, y que en este caso será el paro general de 24 horas fijado por el PIT-CNT para este 15 de setiembre.

Además, Ripoll dijo que es "totalmente ordinario" y está dentro del estatuto del gremio solicitar este tipo de comprobantes. "Para acceder a los beneficios y los derechos hay que cumplir con las obligaciones", agregó.

Según la secretaria general del sindicato de trabajadores municipales "esto es algo que se hace anualmente para todos los beneficios" que otorga Adeom a sus afiliados, entre los que mencionó una "biblioteca" y un "estudio jurídico" a disposición de los trabajadores.

Ripoll destacó que la actividad por el Día de Reyes es "masiva", ya que la mitad de los afiliados al gremio (alrededor de 6.500 personas según la presidenta) "tiene hijos entre 0 y 11 años", edades entre las que Adeom entrega regalos.

Consultada sobre qué pasará si un padre que no accedió al paro quiere participar de la actividad, la gremialista explicó que "quien esté afiliado al sindicato y no hace los paros ni siquiera va a inscribirse". Además, enfatizó que si alguien "no quiere" adherir al paro general "no sería afiliado al sindicato.