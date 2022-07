Adicional al Fondo de Solidaridad: la Rendición de Cuentas tuvo su primer caído antes de la discusión formal

En su sesión de este martes la Cámara de Diputados le dará entrada formal a la Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo. Se trata de un mero formulismo, ya que el extenso articulado comenzará a ser analizado recién este miércoles, con la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

La discusión ni siquiera comenzó pero ya existe una certeza: una de las medidas propuestas por el gobierno murió antes de nacer y, tal como fue planteada, quedará por el camino. Se trata del artículo 431, por el que se derogaría en forma paulatina el cobro del impuesto adicional al Fondo de Solidaridad que pagan los egresados de la Universidad de la República.

Se trata de una iniciativa que, por distintas vías, habían planteado el diputado colorado Conrado Rodríguez (Batllistas) y el senador nacionalista Jorge Gandini (PLP), que en las últimas horas se desmarcó de la redacción definida por Economía y Finanzas y adelantó que no la votará. Una postura en la que, salvo Rodríguez, coincide la mayor parte del oficialismo.

El planteo incluido en el articulado reduce el adicional a partir del próximo 1° de enero en 25% anual acumulativo. En los años siguientes se produciría una reducción similar, lo que derivaría en la supresión completa del tributo en el ejercicio 2026. El problema es que la Rendición de Cuentas no prevé recursos alternativos para compensar a la Universidad de la República por la recaudación que perdería por esta vía. Todo en el marco de un mensaje oficial que no incluye ni un solo artículo que prevea mayores recursos para la universidad pública.

En diálogo con El Observador, Rodríguez defendió su propuesta y afirmó que fue discutida previamente con el ministerio. El Poder Ejecutivo, sostuvo, entendió que procedía la derogación del tributo y que debía ser sin sustituir las partidas que irán a ser eliminadas, bajo el argumento de que el adicional había sido creado como un "impuesto transitorio" en 2001 destinado a paliar los efectos de la crisis de esos años sobre el presupuesto de la Udelar, que pero que siguió perviviendo en el tiempo.

Gandini, por su parte, recordó que el artículo 431 recoge "parte" de un proyecto de ley que había presentado para eliminar el adicional al Fondo de Seguridad. Pero, remarcó, no plantea una financiación alternativa, por lo que de aprobarse tal como está haría perder a la Udelar esos recursos. "Hay que resolver ese vacío", dijo el senador a El Observador.

Peor aún, señaló, se trata de un dinero con un destino definido: inversiones y programas en el interior del país. El proyecto de Gandini, que está en el Parlamento desde el mes pasado, plantea compensar la merma de esa recaudación con una transferencia de Rentas Generales. Tal como está previsto el adicional recauda por año unos US$ 13 millones, el 3% del Presupuesto de la Universidad, que los destina a tres fines: proyectos institucionales fuera de Montevideo, mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza, bibliotecas, formación docentes y publicaciones, e infraestructura edilicia destinada a la enseñanza.

"Hay dos caminos", apuntó Gandini. O se encuentra una financiación alternativa o lo que mandó el gobierno no se podrá acordar. "No le podemos rebajar el presupuesto a la Universidad", dijo. El senador admitió que resulta "llamativo" que la Rendición de Cuentas no incluya ni siquiera un artículo que incorpore un incremento presupuestal para esa casa de estudios.

"Es justo"

Al respecto, Rodríguez apeló a "datos" para sostener que, realidad, la Universidad incrementó sus recursos en lo que va de este quinquenio. Basado en lo establecido en la ley de Presupuesto 2020 y en las sucesivas rendiciones de cuentas, el legislador aseguró que el incremento presupuestal para ese organismo va a rondar los US$ 51 millones.

Rodríguez remarcó que el adicional es un impuesto que no debería existir y ofreció como alternativa discutir una reasignación de fondos dentro de la propia universidad, para que esa institución pueda hacer su planificación. La definición, sostuvo, quedará en Diputados.

"Me extraña que aparezcan algunos actores que opinan para marcar algún perfil, sin tomar en cuenta todos los argumentos que se dieron a lo largo de estos últimos años", dijo.

La eliminación de este tributo había sido promovida sin éxito por el Partido Colorado en la pasada legislatura, de la mano de Rodríguez y de Germán Cardoso. Ahora, su implementación también recoge resistencias en el sector Ciudadanos. Al respecto la diputada María Eugenia Roselló sostuvo que sería imposible eliminar el adicional sin tener cuenta la afectación que tendrá la Udelar, junto al propio funcionamiento administrativo del Fondo de Solidaridad. En la misma línea se expresó el ministro de Ambiente y coordinador de ese sector, Adrián Peña.

"Es justo que se quite el adicional" consideró Peña en diálogo con Telemundo. "Pero tenemos que estar seguros que el fondo no tendrá problemas de financiamiento y que esto no termine afectando a la universidad. Es un tema a estudiar".

El ministro adelantó que su sector está elaborando un proyecto aditivo para incluir en la Rendición y que evite los eventuales problemas planteados.

El Partido Independiente tampoco votará, tal como está, el artículo 431. En diálogo con El Observador el diputado Iván Posada rebatió el argumento de que el impuesto adicional se haya creado en un momento de crisis, ni que debiera ser de carácter transitorio. El tributo, recordó, fue incorporado en la ley de Presupuesto votada a fines de 2000 y entró en vigencia el 1° de enero de 2001. Bastante antes, señaló, de que estallara la última crisis financiera. Para Posada si se quiere derogar el impuesto adicional necesitaría deberán preverse recursos sustitutivos para la universidad. "No hay otra vía", señaló.

En Cabildo Abierto, Álvaro Perrone dijo entender la justicia de que ese tributo se elimine, pero ratificó que la recaudación debería obtenerse por otro lado. "No estamos para votarlo", dijo.