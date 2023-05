Adrián Suar y Diego Peretti: sobre cómo pensar la ficción, la vuelta de Los simuladores y cómo es Messi como actor

Los focos los iluminan con un baño de calma, pero todo a su alrededor está en movimiento. Los actores Diego Peretti y Adrián Suar esperan en una mesa redonda junto a una silla vacía que se ocupa intermitentemente con periodistas. Están ahí como una fuerza central que atrae todas las miradas, y las preguntas, como desde hace casi treinta años.

La dupla argentina llega al Enjoy con Inmaduros, una comedia que batió el récord de espectadores en Argentina después de llenar más de 250.000 butacas con la historia de dos amigos que rondan los cincuenta años.

Dirigida por Mauricio Dayub y protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti junto a un elenco integrado por Patricia Echegoyen, Jessica Abouchain, Carla Pandolfi y Ariadna Asturzzi, la obra se estrenará el próximo 23 de junio e irá los viernes y los sábados con doble función.

Antes de comenzar la entrevista, la conversación toca esa fibra que nos hace hermanos y rivales en un campo de juego: "Fue un discurso que va bien con los uruguayos. Creo que sí tiene un período exitoso va a empatizar mucho con ustedes", dice Peretti con entusiasmo futbolero sobre el flamante técnico de la Selección Uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa. Luego, la pulsión deportiva deja paso a la artística: el teatro, el humor y la actuación. En definitiva, el contacto humano.

Antes de su estreno, los protagonistas hablaron con El Observador sobre el éxito de la pieza teatral, las ganas de hacer reír, la dinámica entre ambos, la ficción en televisión, Los Protectores y Los Simuladores.

Llegan a Uruguay con una obra que fue ampliamente aplaudida en calle Corrientes. Con los años de experiencia que comparten, ¿tienen un presentimiento cuando una obra o un producto va a ser así de exitoso?

Adrián Suar: Sí, hay un presentimiento. Que después puede ser una desilusión enorme, una frustración, pero hay presentimientos.

¿Y cuáles son los aspectos de esta obra que la convierten en un éxito?

Suar: Yo creo que, como hablábamos siempre con Diego, me parece que nos tomamos muy en serio la idea de juntarnos para hacer una obra de teatro con el propósito de que tenga armas nobles, que haga reír. Lo que nos propusimos en un alto porcentaje lo logramos. Quisimos hacer ese tipo de espectáculo y lo logramos. Haciéndolo tuvimos que corregir ciertas cosas, no fue fluido total. ¿Te acordás que ensayamos, nos presentamos, había cosas para corregir? Se trabajó mucho.

Te escuché decir en una entrevista, Adrián, que es la obra que más ensayaron en su carrera y que quizás la ensayaron más de lo que la van a hacer. ¿Cómo fue el trabajo entre los ambos?

Diego Peretti: Lo ensayamos muchísimo porque nos agarró la prepandemia, la pandemia, la post-pandemia, el estreno, la pandemia de nuevo. Lo bueno es que nunca soltamos el material. Él es en ese sentido, no obsesivo, pero sí un productor muy presente. Y a mí si me prendés... Y entonces, de dar vuelta el material, hablar, pasar letra a los autores y con Mauricio [Dayub] también, se generó un buen grupo de trabajo, eso me parece que es fundamental para esta obra.

Cada uno tiene su propio tono al momento de hacer humor, ¿cómo hacen esa búsqueda de hacer reír al público en conjunto?

Suar: Es interesante. Cada uno obviamente con las armas que tiene, es una musicalidad la comedia que es difícil de transmitir al otro cómo se hace. Nosotros tenemos una idea bastante particular de cómo queremos hacer la comedia, podemos decir que desde la verdad, tratar de no reforzar ciertas cosas que son graciosas y sobre todo en duplas... En general cuando trabajas en teatro, que trabajas con otro a no ser que sea un unipersonal, tratar de que no sea un unipersonal el trabajo colectivo. Eso es muy importante.

Peretti: Sí, somos bondadosos. Porque el espectáculo tiene que ser así. Porque lo que vos decís, si es uno solo a la gente eso le llega y no es negocio si quieres, más allá de lo vanidoso o egocéntrico que puede resultar alguna actuación. Nosotros hicimos comedia en Polidadron, el programa que nos juntó por primera vez, y hay un sentido del gag, del buen gusto, del timing, que lo tenemos consciente. Pero las chicas también lo tienen. Es una comedia con muy buen gusto, que toca temas con buen gusto. Eso me parece que también es pólvora para el boca a boca que hubo en Buenos Aires.

Viendo la concurrencia que generó la obra, la forma en que el público llenó el teatro en Buenos Aires, parece que el teatro puede ser un refugio o un escape de la crisis que está atravesando Argentina, ¿ustedes lo sienten así sobre el escenario?

Suar: Sí, el público argentino es teatrero. Siempre hay una masa de gente que va al año a ver teatro. A veces hay más, depende de la propuesta, lo económico, a veces no todos pueden pagar una entrada para el teatro, a veces también eso se hace difícil.

Peretti: Pero resultó medio catártico el público al principio cuando empezamos. ¿Te acordás que nosotros decíamos que queríamos hacer reír? Teníamos ganas como actores, comunicadores, como quieras llamarnos, de volver a estar con la gente. Y no dramáticamente, sino sentir a la gente, al principio estaban con los barbijos, entonces la risa se apagaba un poco y cuando se empezaron a sacar los barbijos explotó. Fue una experiencia muy agradable. Eso ya pasó creo, ahora se sostiene por la sintonía teatral que tiene el público argentino en general, pero al principio yo tenía ganas de hacer reír, tenía ganas de hacer reír. Y esta obra me permitió como actor desarrollar ese deseo. Hice reír el año pasado, hicimos reír. Me gusta eso.

¿Cuáles creen que son las historias que nos siguen movilizando en este momento, cuando tenemos tantas opciones al alcance de la mano? Esta obra por ejemplo tiene mucho que ver con la amistad entre dos hombres.

Suar: Depende de cómo estés vos con tu energía y las ganas que tenés. Hay gente que tiene ganas de ver historias empáticas, hay gente que no quiere ver dramas, hay gente que ve historias de amor o yo soy más fanático del género de suspenso, me gusta, lo veo. Hay otra gente que es cliente más de "no me cuente nada dramático, que no puedo". Pero siempre la historia te tiene que atrapar, sea un drama, una comedia romántica, una historia pasatista. Si no tiene algo de los personajes, de la historia, que te va arribando el cuento... y la abandonas. ¿Cuántas abandonaste?

Un montón. Ya no me da culpa tampoco.

Suar: No, cero culpa.

¿Y en qué aspectos ustedes se siguen sintiendo, de alguna forma, Inmaduros?

Peretti: Es una pregunta que por ahí nos hacen debido al título. ¿Comparado con qué, viste? Soy medio resistente a la madurez que me demanda la cultura estándar y así va mi vida. Reconozco que puedo resultar inmaduro, pero es una inmadurez que a mi madurez le calza bien o le calza mejor que tratar de entrar en un carril de madurez adulta que me demanda culturalmente nuestra sociedad, con la que tengo grande diferencias. Entonces me considero inmaduro para el estándar pero maduro con respecto a lo que yo quiero ser como persona.

Suar: Sí, esa inmadurez está madurada.

Peretti: ¡Claro! Inmadurez madurada.

¿Cuál es la situación de la industria televisiva de la ficción argentina frente al avance de las plataformas?

Suar: La industria de ficción está dentro de las plataformas, el avance es enorme. Se ha hecho mucha ficción en muchas plataformas de mucha gente que ha producido. La televisión, cuando se puede producir, va a tener que competir y tratar de atrapar a la gente. El mundo avanza, las cosas se modifican.

La competencia se juega en el campo del contenido, más que en la productividad

Suar: Como siempre. Cuando había pocos canales también pasaba, había fracasos. Había pocos y si no tenías un buen contenido, la gente se iba... Eso cambió. Ahora lo que pasa es que la oferta y las multiplataformas, las fragmentación, son enormes. ¿Y cómo te vas a pelear con la realidad? ¿Le vas a echar la culpa al cartero? ¿A quién le vas a echar la culpa? Peleá con esas armas, tratá de hacer una buena ficción, que cuando hay una buena ficción tendrás el público acorde a lo que, para el parámetro de hoy, es éxito. Hace 20 o 15 años el éxito eran 30 puntos de rating, hoy son 12 puntos. Porque está más fragmentado. Pelearemos. Pero también se ve en la televisión abierta y se ve en otras plataformas los mismos productos, se ve en YouTube, en streaming. Ese mismo producto lo ves en otros lados, entonces a veces la gente dice "¿vos lo viste en canal abierto?". "No, lo vi allá...". "Pero lo viste".

Anunciaron que Lionel Messi va a estar en la segunda temporada de Los Protectores. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo ves a Messi como actor?

Suar: Hermoso. Divina, divina experiencia. Ya lo van a ver actuar. Es extraordinario.

Diego, en tu caso venís preparando el regreso de Los Simuladores en el cine y no solo vas a ser parte del elenco sino que también vas a estar involucrado en la proceso de guion. ¿Cómo viene el proceso de creación de la película?

Peretti: El proceso viene bien. Muy concentrado en la intelectualidad de la escritura de Damián [Szifron], que está con Patricio Vega que también trabajó con nosotros. Él está hora en el festival de Cannes, cuando tenga algo más armado –que tiene que ser en estos días porque la filmación va a ser entre octubre, noviembre y diciembre–seguramente me llamará, yo le daré mi opinión, tomará algo de esas opiniones y luego ya a estudiar el guion.

Vuelven ellos. Vuelven Los Simuladores con una película increíble. 2024 por #ParamountPlus. pic.twitter.com/2VIrXVU8AH — Paramount+ México (@ParamountPlusMX) March 18, 2022

Hace poco Szifrón decía que, hablando de la situación económica y social de la Argentina, es un buen momento para el regreso de Los Simuladores. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación?

Peretti: Sí, en realidad es un buen momento, pero la Argentina siempre está en crisis. Si me preguntás, los momentos para que vuelvan "los simu" siempre están. Es cierto que el pozo es grande ahora, pero cuándo no lo fue. Eso sería una buena pregunta nuestra, hace mucho que no lo fue. Así que es un buen momento para estos héroes urbanos.