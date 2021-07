AEBU pide "dejar sin efecto" artículo que elimina exclusividad del BROU en depósitos de instituciones públicas

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) cuestionó, a través de un comunicado, la posibilidad abierta por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas para que el Estado deposite su dinero en cualquier banco autorizado del país –en lugar de tener exclusividad con el Banco República (BROU)– y señaló que ese planteo profundiza una "tendencia de deterioro general de los servicios y condiciones de competencia de la banca pública".

"La norma impulsada por el Poder Ejecutivo deteriora la competitividad de las instituciones públicas y promueve la participación del sector privado en la captación de estos depósitos, que tienen un volumen significativo respecto al tamaño del mercado uruguayo", señala el texto.

Basados en la pérdida de "cerca de 800 puestos de trabajo" en los bancos oficiales a fines de 2021, los bancarios reclaman una alteración de la "capacidad de competencia" del BROU con los privados, así como de su calidad de servicios a usuarios y clientes. En caso de que la iniciativa prospere, el banco tendrá pérdida de espacio de mercado, se reducirá su rentabilidad y habrá una "grave afectación de los ingresos del Estado y la economía nacional", beneficiando únicamente al sector privado, entienden.

AEBU, que instó al Ejecutivo y a los parlamentarios a "dejar sin efecto" la iniciativa por "restringir los fondos disponibles por parte del BROU", apuntó contra la medida y sostuvo que, además de disminuir las ganancias de la banca oficial, busca "erosionar la capacidad de realizar políticas crediticias con objetivos de desarrollo, que en el mercado local solo pueden llevar adelante estas instituciones".

"A causa de ese cambio se reducirían los recursos de los únicos bancos cuyo interés económico no es únicamente la rentabilidad, y que actúan en muchos casos como instrumento de las políticas públicas", agrega el texto.

El Consejo Central de la asociación propuso, además, eliminar las "limitaciones al llenado de vacantes" con el fin de "evitar el impacto negativo" que, asegura, tienen esas medidas ante el funcionamiento de los bancos estatales.

Y prosiguió haciendo hincapié en el impacto que, creen esto tendrá en la política monetaria y cambiaria del país, luego de múltiples depósitos que, según comprenden, ayudaron a la banca en el desarrollo de sus políticas de crédito: "Los depósitos del sector estatal totalizan US$ 1.623 millones, lo que significa el 9,7% de los depósitos totales de todo el sector no financiero del país. De ellos, actualmente el 96% se encuentra en los bancos propiedad del Estado, que se distribuyen en US$ 1.558 millones en la banca oficial y US$ 65 millones en los bancos privados. Tanto su monto total como su participación en el sistema financiero ha crecido sostenidamente en los últimos 20 años y posibilitado que la banca pública desarrolle políticas de crédito orientadas hacia todos los segmentos del mercado".