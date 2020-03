Aerolíneas calculan pérdidas por US$ 250.000 millones y exigen paquetes de rescate

La industria aeronáutica global solicitó a los distintos gobiernos que aceleren los paquetes de rescate para su sector, dado que, por la crisis del coronavirus, duplicaron sus pronósticos de pérdidas para este año a más de US$ 250.000 millones.

"Claramente, necesitamos una acción masiva muy rápido y de forma urgente", declaró Alexandre de Juniac, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés).

Con aviones inhabilitados para volar debido a las restricciones a los viajes, combinado con caída en la demanda debido al miedo de contagio, las aerolíneas de todo el mundo dejaron en tierra a la mayoría de sus flotas, y muchas dijeron que necesitan apoyos gubernamentales para sobrevivir.

La industria, ahora, contempla meses sin volar. Ryanair, la aerolínea más grande de Europa por cantidad de pasajeros, dijo que no espera operar vuelos en abril o mayo.

Muchas no sobrevivirán con un martillazo así sobre sus finanzas. IATA dijo que, sin apoyo estatal, más de la mitad de las aerolíneas enfrentan la posible quiebra en las próximas semanas.

"Tenemos una crisis de liquidez viniendo a toda velocidad: sin ingresos y costos, todavía, en nuestros libros. Por lo tanto, desesperadamente, necesitamos algo de efectivo", dijo De Juniac. Las acciones de las aerolíneas estuvieron entre las mayores víctimas de un mercado bursátil golpeado por una recesión global.

Pero Robert Stallard, analista de Vertical Research Partners, explicó que la expansión plena del impacto del coronavirus en la industria aeronáutica podría resultar siendo, incluso, peor que las actuales proyecciones.

"En consecuencia, nuestra recomendación es que los inversores continúen evitando al sector hasta que veamos alguna estabilidad", le dijo a la agencia Reuters.

Brian Pearce, economista jefe de IATA, dijo que las aerolíneas eruopeas estaban más en riesgo, con una capacidad reducida en un 90% para el segundo semestre de 2020.

Según los analistas, la endeudada Norwegian es una de las más vulnerables. Pero recibió la asistencia de una pequeña inyección de capital por parte del gobierno noruego este martes, en tanto que comenzó a dialogar con sus acreedores, que estaban preocupados por su liquidez.

En general, IATA se aferra al pronóstico hecho la semana pasada, que alertaba sobre la necesidad de pedidos de ayuda estatal por US$ 200.000 millones, incluso, cuando más que se duplicaron las estimaciones de pérdidas para 2020, desde US$ 113.000 millones, en el forecast hecho hace dos semanas y media, a los actuales US$ 250.000 millones.

Esto representaría una caída del 44% sobre los ingresos de 2019. "Estamos en una situación de emergencia. Necesitamos un paquete de rescate masivo a toda velocidad. Ahora", declaró De Juniac, ex jefe de Air France-KLM. E

En los Estados Unidos, los republicanos se opusieron a proveer paquetes para las aerolíneas de pasajeros y de transporte de carga. Propusieron ayudarlas con préstamos por US$ 58.000 millones y dijeron que el gobierno podría exigir acciones, opciones o alguna otra alternativa de equity a cambio.

IATA, que agrupa a más de 280 aerolíneas, incluyendo las alianzas más grandes del mundo, dijo que los síntomas de una recesión profunda podrían demorar la recuperación de la industria de viajes, en contraste con el rápido rebote visto con epidemias previas.

(El Cronista)