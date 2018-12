Agro en Estados Unidos pide más presión sobre Europa

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

En Estados Unidos una coalición de más de 50 organizaciones ligadas al agro insistió que cualquier negociación con la Unión Europea debe incluir los temas agrícolas, especialmente las barreras arancelarias y no arancelarias. Uno de los principales temas en la agenda es el mejor acceso de la carne vacuna a Europa, lo que llevaría a asignarle una cuota fija en la cuota 481, que ha sido abastecida principalmente por Australia y Uruguay.

En una carta dirigida a la Representación de Comercio de Estados Unidos, el grupo instó a la administración Trump a “continuar reclamando a Europa que solamente un acuerdo que sea verdaderamente amplio será aceptable para el gobierno y, finalmente, por el Congreso”.

Según la misiva, por las barreras impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos tuvo un déficit comercial con el bloque en materia de alimentos y productos agropecuarios de cerca de US$ 11.000 millones en 2017. Y que ese rojo comercial era de US$ 1.800 millones en el año 2000.

“Esto no es porque los consumidores europeos no quieran los productos estadounidenses. Es por los aranceles y las regulaciones no basadas en hechos científicos que niegan al consumidor del bloque la posibilidad de acceder a los alimentos y productos de EEUU”, remarcó la organización.