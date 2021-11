Agua para el campo

Por Luis Romero Álvarez, fms.com.uy, especial para El Observador

Cuando yo era un gurí de unos 12 años, me encontré en un campo de mi padre con un pocero de los de antes: estaba al fondo de un pozo hecho a pico y pala. Curioso, le pregunté cómo había elegido el lugar para el pozo. Me dijo que lo había marcado con la varita. Miré alrededor y vi una horqueta de sauce allí tirada. La agarré, caminé en la vuelta del pozo y nada. Me volví a asomar al pozo y le reclamé al viejo que la varita no funcionaba.

No dijo nada, pero subió la escalera y agarró la horqueta con su mano izquierda y me hizo agarrar la otra vara con mi mano derecha, entonces me agarró con su mano derecha mi mano izquierda y la punta de la horqueta se clavó hacia el suelo. “Ahora probá tú”, me dijo el viejo, y volvió a bajar al pozo. Probé con las dos manos agarrando la horqueta y desde entonces hasta ahora donde hay agua abajo la horqueta me hace sangrar las manos si hago fuerza para que no baje.

Probé el sistema del viejo con mi padre y también marcó bien, luego probé con muchas otras personas y casi todas tenían la capacidad de marcar, aunque algunas no. Incluso para ayudar a Los Pinos, porque precisaban un pozo de agua para regar sus canchas, ofrecí donarlo si lo marcaba yo. Organizamos una jornada de juegos con los niños con motivo de la marcación del pozo y ofrecí a los niños que probaran quienes tenían el don; la fila fue de unos 300 niños y casi todos marcaban bien, pero Pablo Bartol, el alma mater de ese centro, nada.

Lo curioso es que mi padre luego de una operación seguida de quimio dejó de marcar, pero 10 años después, como había leído que el cuerpo humano renueva sus células cada siete años, lo invité a probar de nuevo y volvió a marcar y sigue así hasta ahora. Todavía tenemos mucho para aprender y entender.

Hago estribo en esta anécdota para decir que Uruguay tiene gran disponibilidad de agua, sea por lluvia capturable en cualquier cañada, tajamar mediante o en ríos y lagos subterráneos como he podido comprobar a lo largo de mi vida marcando pozos para gente amiga.

Pero, pese a esa cantidad de ese recurso invaluable, Uruguay casi no riega. Eso no sucede porque los productores sean atrasados y reticentes al avance tecnológico. Sucede porque el costo de la energía aquí (sea electricidad o gasoil) es tan alto que ponerle un milímetro de agua a una hectárea cuesta cerca de US$ 3. Si falla una lluvia y hay que regar 100 milímetros sale como la renta del campo, demasiado caro.

Es cierto que el gobierno está buscando bajar el costo de la energía en Uruguay en línea con la imprescindible reducción del costo país, pero es cierto que al final la batalla es por bajar el gasto del Estado y sabemos que esa madre de todas las batallas no es tarea fácil para nadie.

Pero ahora las cosas están cambiando. Hay bombas que se alimentan a energía solar o eólica que pueden servir para regar, quizás todavía no grandes áreas, aunque se podrían instalar en tándem varios equipos en paralelo, a costos alcanzables y que vienen bajando muy rápido.

Ya no hay excusa válida, tenemos que empezar a regar todos los campos, aunque sea en áreas chicas al principio, para aprender y prepararnos hacia el objetivo de regar toda tierra de buena calidad.

Duplicar la producción y estabilizarla es posible gracias al riego y en este tiempo no podemos no avanzar en esa dirección.

Comprendo las reticencias de muchos productores; yo mismo instalé en mi oficina todas las herramientas de energías alternativas disponibles y terminé arrancándolas todas por fallas permanentes y nulo servicio de mantenimiento de los proveedores. Pero estas situaciones van quedando atrás.

Tenemos agua y precisamos regar, ¡manos a la obra!