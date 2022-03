Aguada-Goes y Peñarol-Nacional hacen sus últimos aprontes para los clásicos

Con siete partidos se disputará este lunes en forma íntegra la 25ª y penúltima fecha de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol donde lo más importante que habrá en juego será el posible descenso de Urunday Universitario. Pero además, Aguada y Goes por un lado y Peñarol y Nacional por otro, harán sus últimos aprontes para jugar en la última fecha sus clásicos.

Urunday Universitario, que viene de perder 76-68 con Defensor Sporting, está al borde del precipicio. Necesita ganar sus dos últimos partidos y que Olivol Mundial o Hebraica Macabi pierdan los dos encuentros que les quedan, de modo tal de forzar un desempate.

Olivol Mundial será, justamente, su rival de esta noche. El equipo de Gonzalo Fernández llega fortalecido tras ganarle a Goes el viernes 72-69, dejando al rojo el vivo la pelea por el número 1 entre el misionero y Biguá.

Goes recibirá a Malvín y Aguada jugará contra Olimpia en Cordón.

Aguada y Goes jugarán el viernes a la hora 21.15 en el Palacio Peñarol. El clásico de la primera fase no se jugó por un brote de covid en el plantel de Aguada y Goes lo ganó 20-1.

Nacional será local ante Urupan y Peñarol visitará a Trouville.

Los grandes del fútbol uruguayo se verán las caras el jueves a la hora 21.15 en el Palacio.

Camilo dos Santos Nacional y Peñarol tendrán su revancha

También se puede definir esta noche el cuarto clasificado directamente a los playoffs (cuartos de final) donde ya están Goes, Biguá y Urupan.

Además, se irán delineando el orden del quinto al 12º lugar para la disputa de los play-in, cruce de donde saldrán los otros cuatro clasificados a los cuartos de final.

25ª fecha

Goes-Malvín (lunes, hora 21.15 en Goes)

Olimpia-Aguada (lunes, hora 21.15 en Cordón)

Urunday Universitario-Olivol Mundial (lunes, hora 21.15 en Welcome)

Biguá-Defensor Sporting (lunes, 21.15 en Biguá)

Hebraica Macabi-Capitol (lunes, hora 21.15 en Larre Borges)

Trouville Peñarol (lunes, hora 21.15 en Trouville)

Nacional-Urupan (lunes, hora 21.15 en Unión Atlética)