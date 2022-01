Agustín Álvarez: “Si la seca sigue así se va a complicar porque ya no hay más comida”

¿Cómo trabaja la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú?



Somos unos 30 directivos y hay 250 socios. Pertenecemos a Federación Rural (FR) por lo que estamos en la Comisión de Sanidad Animal y en la Comisión de Seguridad Rural, una de las directivas, Ana Araujo, es representante de Campo Unido en el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y también somos parte del Bureau de Paysandú. Como gremial tratamos siempre de buscar los lugares para ayudar a los productores.

Federación Rural pidió la renuncia del director del INBA, ¿tuvieron respuesta?



No y estamos a la espera, porque debería ser para ayer. La relación está complicada.

¿Por qué está complicada la relación con el instituto?



Porque no escuchan los reclamos que lleva Federación. Están enfocados en otros temas. Para nosotros lo más importante es la producción y no estamos teniendo respuesta.

¿Cómo es el diálogo que tienen con el gobierno?



El diálogo es muy bueno, estamos en continuo diálogo con el Ministerio de Ganadería y con el resto. Problemas de comunicación no existen, las conversaciones y las ganas de trabajar en equipo siempre están. Ahora lo que estamos coordinando en Piedras Coloradas ha sido siempre en diálogo con el ministerio, no solo de Ganadería sino también el de Defensa y el del Interior que nos han prestado camiones para traer mercadería. Este es un gobierno que está abierto al diálogo de continuo. Si bien hay cosas que en las que uno espera diferentes actitudes, hay un buena conversación.

¿Cómo trabajó la Rural tras los incendios forestales?



Nos organizamos en una movida solidaria, nos unimos con Un Solo Uruguay, con la Asociación de Productores de Leche de Paysandú y la Asociación de Productores de Leche de Parada Esperanza; y creo que el habernos juntado fue la solución. Ya se distribuyeron casi 1.000 fardos en Piedras Coloradas y tenemos 1.500 más para distribuir. La Sociedad de Productores Forestales puso camiones para llevar los fardos, fue un trabajo bien en equipo. Se consiguieron bloques proteicos, y el ministerio (de Ganadería) mandó ración. Todo esto lo coordinamos con el Municipio de Piedras Coloradas, eso fue muy bueno. El lunes cuando se apagaron los fuegos nos juntamos y el martes ya teníamos dos camiones con fardos y todo medio articulado. Realmente se trabajó muy bien y creo que de ahora en mas habrá una linda sinergia en ese sentido.

¿Qué sensación hay entre los productores tras los incendios?



Están al pendiente de lo que se necesita. Hubo disposición de todo el país para ayudar, eso es buenazo. No se creía la cantidad de hectáreas que se quemaban. Preocupaba esa sensación de que al fuego no lo paraba nada, que seguía creciendo. Nuestro campo está a 4 kilómetros de donde estaba uno de los focos y parecía que ya se venía. Volaban hojas encendidas, era todo muy difícil. Si no hubiese llovido no sé que hubiera pasado, llovió en el momento justo.

¿Se buscaron responsables?

Bomberos dijeron que los casos fueron intencionales. Eso me da la sensación de que estamos mal, de que vamos por mal camino. Pensar que una persona haya generado esa catástrofe para hacerle daño a alguien o algo no me entra en la cabeza, porque fue una locura. Hay mucha gente descreída de que fue intencional, pero yo creo en la palabra de Bomberos. Como productor quiero que aparezcan los responsables de los incendios, que no quede en que fue intencional y no aparezca nada. Esto da una sensación fea, de que estás siempre al borde, porque si sabés que ya te generaron eso se puede dar, es una sensación rara que está latente.

¿Qué le parece el acuerdo entre el gobierno y las empresas para limpiar las áreas forestadas?

Me parece bien, más que un acuerdo es lo que se debería haber hecho al inicio. Algunas cosas de las que se dijeron es que había construcciones hechas posteriores a las plantaciones, pero entiendo que hubo puntos en los que no había un control extremo. Todo lo que sea acuerdo para ayudar a la gente a que haya mayor limpieza y control es positivo.

¿Quién debería haber hecho esos controles, el gobierno o las empresas?

No lo sé porque no sé como son los controles. Creo que hay responsabilidad de las dos partes en no controlar como deberían haberlos controlado. Los vecinos decían que faltaba el control de esas cosas: de la limpieza y los metros plantados. Creo que estas cosas, si bien fue horrible para los afectados, sirven para extremar los cuidados y que las empresas se hagan responsable de lo que les toca, así como el ministerio como contralor, como en todas las actividades. La parte más afectada fue la pecuaria. Pérdida de animales no hubo pero sí se dio un gran desorden de ganado. Todavía no han terminado de juntarlos a todos. Se estima que tras los incendios, 5 mil animales andan por ahí en los campos.

¿Cómo está la seguridad rural en Paysandú?



En Paysandú se ha mejorado la seguridad rural y se respira cierta tranquilidad. La cosa viene bien, el abigeato se ha visto bastante disminuido, se nota la presencia de la brigada de Seguridad Rural. Lo que sigue complicando y es difícil de solucionar es el tema perros, es algo a lo que hay que hincarle el diente para parar de una vez por todas la matanza de ovejas. Los vecinos denuncian pero las jaurías son difíciles de agarrar porque los perros disparan. Tenemos que trabajar para mejorar eso y esperamos que el Instituto de Bienestar Animal sea un poco más amplio y no vaya solo para animales de compañía y vaya un poco más para animales de producción.

¿Qué estado tiene el ganado tras el déficit hídrico?



La situación ganadera está bastante complicada en Paysandú. Los ganados no están feos, están mantenidos, se ven bien y los entores van bien. El problema es que las aguadas se han complicado. Si la seca sigue así se va a complicar porque ya no hay más comida. l