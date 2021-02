Agustina Modernell, la golera-abogada de cero falta en su carrera

Cuando en Italia cuenta que es abogada la gente frunce el ceño en señal de asombro. En Europa el deporte es una carrera. Pero en Uruguay es visto como un pasatiempo. Y más si la actividad en cuestión es el handball. Para Agustina Modernell el deporte es mucho más que un hobbie. Es pasión, valores. Un modelo de vida a seguir. Por eso, con 25 años, emigró a Italia para crecer como deportista.

Tenía nueve cuando pasó por la puerta del club AEBU y vio un cartel que decía: “Se necesitan jugadoras de handball categoría 1995”. Entró y se quedó a vivir. Se formó con Silvana Renom. Y por vocación eligió un puesto de riesgo: el arco.

“Ser golera lo elegís si te gusta. Es un puesto 70% mental. No vas al arco por necesidad sino por pasión y también tiene un componente de locura”, explica a Referí.

Desde setiembre del año pasado, la golera defiende a AC Life Style Handball Erice de la categoría elite de Italia donde es compañera de Martina Barreiro. Vive en Sicilia y por primera vez en su vida es profesional del deporte que ama.

Gentileza Joe Pappalardo de Handball Erice

Modernell pasó por todas las categorías de Federación Bancaria y también por las juveniles de la selección uruguaya.

Con su equipo fue campeona en infantiles en 2009, en cadetes en 2011, en juveniles en 2012 y en junior en 2013.

En 2011, con la selección cadeta (sub 15), obtuvo el único título continental que tiene el handball uruguayo en toda su historia, un Panamericano disputado en Monterrey en el que participaron México y Canadá, además de las celestes. No jugaron las grandes potencias continentales que son Brasil y Argentina. Tampoco Cuba, que cada vez que se presenta es un equipo competitivo.

En 2015 llegó al arco de la selección mayor para disputar el Campeonato Panamericano de Cuba y en 2019 decidió dar un paso adelante en su carrera para jugar en Layva, uno de los grandes del handball uruguayo.

Diego Battiste

Con Layva, en 2019

A fines de ese año se recibió de abogada pero desde los 19 divide su tiempo entre el deporte, el estudio y también el trabajo.

“Mi primer trabajo me lo consiguió el padre de una amiga, Edison Rosas, un ingeniero agrimensor que me abrió las puertas en la Fundación Ricaldoni donde trabajé en la parte legal haciendo un relevamiento de todos los inmuebles que tiene AFE en el país”.

Luego hizo una pasantía de dos meses en el Poder Judicial, fue ayudante de profesor en el liceo Varela, en la materia Derecho en sexto año, y posteriormente pasó a trabajar en la Contaduría General de la Nación.

Con el título debajo del brazo le surgió la posibilidad de ir a jugar a Italia. Y no lo pensó dos veces aunque le cuesta estar lejos de su familia que son de seguirla en barra en todos sus partidos.

Modelo de una temporada

Entre medio de tanta locura de horarios se le dio por ser modelo, en 2016.

“Hice un curso casi que sin querer, terminé haciendo un casting, quedé y representé a Montevideo en el concurso Nuestra Belleza Uruguaya”, recuerda.

Pero la experiencia no le gustó. “Llegué a pesar entre 10 y 12 kilos menos, perdí masa muscular y en la cancha cada pelotazo lo sentía como una bala. Además no me gustó mucho el ambiente”.

Eso sí. Se acuerda que terminó en el octavo puesto del certamen. “Competí contra modelos profesionales y no me fue tan mal”, cuenta a las risas.

Amor por el deporte

“Amo el handball”, dice cada vez que habla de las otras actividades que practica o practicó.

Porque el deporte da lo que no se consigue con un título y lo que no se gana con un trabajo.

Aunque en el camino duelan las caídas. Quedar afuera de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 donde Uruguay fue medalla de bronce fue un golpe durísimo.

“Había atajado en el Panamericano ese año y clasificado en el repechaje contra Estados Unidos”. No lo podía creer cuando su nombre no figuró en la lista definitiva.

Después del gran logro del bronce panamericano de 2015, el handball femenino no logró buenos resultados en sus competiciones internacionales.

El equipo pasó a ser dirigido por Silvana Renom tras el ciclo de Miguel Berger, pero en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018 no logró clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Con la selección, en 2018

“Entrenamos un montón, hicimos una gran preparación en China, giras por el interior, pero no se nos dio. En el partido clave perdimos con Paraguay. A veces hacés todas las cosas bien y el día del partido no se te da. Además fue un momento en el que Chile y Paraguay llegaron con muchas jugadoras con experiencia en el extranjero y nosotros nos habíamos quedado un poco en eso”, dice con un recuerdo ya resignado.

Modernell sigue siendo una de las goleras de selección y dice que Rosina Soca y Noelia Artigas son sus “referentes”.

Jugar en Italia es un sueño hecho realidad. Una experiencia que la hace crecer en todos los sentidos. “Vivo sola y me tengo que cocinar, encargarme de la limpieza y la ropa. El club nos pasa a buscar en camioneta y las comodidades para entrenar son muy buenas”.

Su equipo se metió entre las seis primeras para disputar la Copa Italia donde perdieron el pase a la final, pero ganaron la medalla de bronce al vencer en el duelo por el tercer puesto a Mestrinio donde milita la uruguaya Leticia Schinca.

En la liga, el equipo marcha en la cuarta posición.

Se recibió de abogada en seis años sin perder un solo examen

“La dedicación a tiempo completo por el deporte te mejora. Yo lo noto más que nada en la parte mental. Mi prioridad en la vida siempre fue el deporte. Nunca falté a una práctica por tener que estudiar ni por el stress del trabajo, ni por una entrega. Es una dedicación de cuerpo y mente”, dice.

En Italia mira entre tres y cuatro partidos de cada rival antes de enfrentarlos. Porque a fin de cuentas, para esta abogada por titulación, el handball es su elección de vida por vocación.

Su currículum celeste