Al canto de "milicos nunca más", los militantes del no a la reforma festejaron su triunfo

Con cánticos contra "los milicos" y un respaldo "al pueblo chileno", los militantes contra la reforma constitucional impulsada por la campaña Vivir sin Miedo festejaron y se emocionaron este domingo tras conocer los resultados.

Una bandera de Chile, guirnaldas que cruzaban la calle y un puesto de ventas de remeras en respaldo del "no", fueron la escenografía de una jornada con expectativa por los resultados. El lugar elegido: la sede de la Asociación de Docentes Universitarios, que fue intervenida en las últimas semanas y cedida para estos militantes, en su mayoría jóvenes. En las rejas del local fue colocada una bandera de Chile, otra de Uruguay y decenas de pañuelos con la leyenda: "No a la reforma. El miedo no es la forma".

Los autos que pasaban por la cuadra, en su mayoría con banderas del Frente Amplio, tocaban bocina en señal de respaldo a que la Constitución no se tocara. En la vereda, fue colocada una pantalla gigante en la que siguieron la transmisión de Canal 10. “La vestimenta de Blanca (Rodríguez) me genera suspicacia de que está con el 'no'”, bromeó un joven en alusión a la camisa rosada que utilizó la conductora, similar al color elegido por el “No a la reforma” de los manifestantes. “Pero no nos hizo entrevista”, se quejó otra militante.

Los aplausos llegaron cuando comenzó el escrutinio: la primera votación se abrió sin la papeleta del “sí”. Luego, brindaron un concierto de canciones: “Oh, milicos nunca más", “Chile, amigo, el pueblo está contigo” y el jingle oficial en el que participaron músicos como Jorge Nasser y Edú Lombardo. Hubo baile, mate y cerveza.

“Milicos nunca más”, cantan los jóvenes en la sede de la Asociación de Docentes Universitarios #Decision2019 @ObservadorUY pic.twitter.com/iCSQJhXt5G — Juan Pablo De Marco (@juanpdemarco) October 27, 2019

Ignacio Zuaznabar fue el artífice de que en la esquina de Emilio Frugoni y José Enrique Rodó se desatara la alegría: "La reforma no llegaría al resultado. Hasta ahora tiene el 46%". Los militantes estallaron de júbilo: saltaron, se abrazaron y en muchos casos lloraron. "¡Lo logramos!", gritó uno.

Así reaccionaron los militantes del “no” a la reforma Vivir sin miedo tras los primeros datos. pic.twitter.com/zNgM4Ei6WW — Juan Pablo De Marco (@juanpdemarco) October 27, 2019

Luego, leyeron un comunicado que habían redactado a la ciudadanía en el que cuestionaron a Jorge Larrañaga, el impulsor de la iniciativa. “Lamentamos que un sector haya tenido que usar este mecanismo con fines electorales, utilizando el miedo y la sensibilidad de la gente para rédito político. Exigimos al sistema político que deje de utilizar este mecanismo de manera oportunista”, afirmaron.

Aseguraron que el debate sobre seguridad “no está saldado”. En este sentido, manifestaron que el "plenario" de la agrupación se reunirá la próxima semana para evaluar cómo continuarán trabajando.

Al final, salieron a la calle, descorcharon un champán, tomaron más cerveza y recitaron nuevas canciones. Esta vez contra el senador impulsor de la reforma constitucional. “Y ya lo vé, es para Larri que lo mira por TV”.