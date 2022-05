Alberto Fernández contra “la derecha maldita”: “El día que nos dividimos, Macri fue presidente”

El presidente argentino, Alberto Fernández, pidió unión al Frente de Todos en un congreso de la ciudad de Resistencia, donde apuntó que su “enemigo” es “la derecha maldita que quiere volver”, y apuntó contra el expresidente, el derechista Mauricio Macri: “No dejen que nos dividan. Nunca más debemos dividirnos. El día que nos dividimos, Macri fue presidente”.

Además, dijo: “El enemigo nuestro no está en el Frente de Todos. El enemigo de todos es esa derecha maldita que una vez más quiere volver, y quiere volver a someter al pueblo argentino”, señaló, ante una multitud que lo acompañó este sábado en Chaco.

🎙️"No se asusten porque un compañero sale y critica, el tiempo dirá si tiene razón o no, pero es un compañero. No dejen que nos dividan, porque el día que lo hicimos, Macri fue presidente". El presidente @alferdez en el primer Congreso del @FrenteDeTodos en Resistencia, Chaco. pic.twitter.com/mCxqK1Mvkv — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) May 28, 2022

El dirigente político pidió que “la riqueza de la Argentina no se quede en bolsillo de unos pocos, y se distribuya entre los 47 millones de argentinos”. Por otra parte, y en temas políticos, valoró el acuerdo al que su gobierno llegó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pidió dejar de lado las diferencias. “Lo que discutimos es por qué camino llegar, pero no discutimos los grandes temas”, sostuvo, acerca de la interna del bloque oficialista. Y transmitió “Tenemos un deber: tenemos que seguir luchando (...) Estamos para seguir luchando por una patria justa, libre, soberana. Tenemos una primera obligación con los que no tienen voz, con los desposeídos, con los que no tienen trabajo, con los que están en la pobreza”.