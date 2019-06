Alberto Fernández sobre su estado de salud: "No estaba ocultado nada"

El precandidato presidencial por el kirchnerismo, Alberto Fernández, habló este miércoles desde la clínica Otamendi, donde se encuentra internado y afirmó que fue “transparente” y que “no estaba ocultado nada” sobre su estado de salud.

De todas formas, según informó Clarín, el exjefe de Gabinete admitió que ingresó al centro de salud debido a que “tenía una fuerte inflamación en la pleura”, pese a lo cual afirmó que está “espléndido”.

"He sido muy transparente desde el primer día. He atendido a todos los medios que me han llamado. A todos les contesté verbalmente para que todos pudieran escucharme y entender que no estaba ocultando nada", sostuvo en declaraciones a radio Continental.

Fernández fue internado este lunes por una tos recurrente, según la primera información que circuló. El Sanatorio Otamendi difundió en la noche del martes el primer, y único hasta el momento, parte oficial. En el mismo, se afirma que se “le detectó una inflamación pleural que podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria”.

El propio Fernández explicó este miércoles que esa posible obstrucción arterial “tiene que ver con el episodio anterior que dejó una cicatriz”, en referencia al cuadro de tromboembolia pulmonar que sufrió en 2008.

Ante la consulta sobre por qué hubo poca información respecto a su estado de salud durante las primeras horas de su internación, el precandidato presidencial descartó que haya intentado ocultar algo y lo adjudicó a “el dilema del secreto médico”.

"Pero nunca intenté ocultar ni tapar el tema. Al contrario, cuanto más expuesto, más tranquilo me quedaba yo. Lo que pasa es que en la Argentina muchas veces ocurre que uno se expone y explica y otros, malintencionadamente, lo utilizan", sostuvo.

Entre otras cosas, el precandidato dijo que debió prestarle atención antes a la tos y los dolores persistentes que sufría, lo que afirmó que hubiera evitado su internación.

Además, confirmó que aprovechó la internación para hacerse “chequeos generales” y que los resultados “gracias a Dios dieron todos bien”.