Alberto Fernández sobre Venezuela: "Hay que hacer lo que proponen Uruguay y México"

El mandatario argentino y candidato a la reelección Mauricio Macri y el postulante opositor y favorito, Alberto Fernández, participaron este jueves del seminario Democracia y Desarrollo, organizado por el grupo Clarín bajo el lema "Argentina en un año clave: desafíos internos y externos".

Fernández, candidato por el Frente de Todos y quien ganó las elecciones primarias contra el actual presidente y tiene todas las cartas a favor para las generales de octubre, respaldó la posición de México y Uruguay en relación a Venezuela, lo que significaría un cambio en la política exterior de Argentina, que actualmente integra el Grupo de Lima.

"América Latina debe ayudar a recomponer la democracia en Venezuela y la plena institucionalidad. Para eso hay que hacer lo que proponen Uruguay y México: tratar de buscar un punto de acercamiento que devuelva la convivencia democrática y la plena institucionalidad", dijo. "Eso es lo que voy a hacer si soy gobierno", agregó Fernández, del peronismo.

Además afirmó que comparte la posición con su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que fue aliada y amiga personal del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez.

"Cristina no piensa distinto a mí. En este momento tiene una percepción del presente venezolano parecida a la mía", aseguró sin precisar si reconocerá como presidente a Nicolás Maduro, como lo hacen México y Uruguay, o seguirá la línea actual.

Con Macri en el gobierno, Argentina forma parte del Grupo de Lima que considera al jefe parlamentario Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela.

Macri, por su parte, habló sobre su gobierno y acerca de la actitud de Alberto Fernández, y de su compañera de fórmula, según informó La Nación.

El mandatario se mostró optimista acerca de las elecciones de octubre y explicó que ese es el “partido” verdadero. “Tenemos un foco distinto para nuestro segundo mandato", agregó.

Sobre su derrota en las elecciones primarias argentinas, dijo que quiere “recoger el guante del cimbronazo” y agregó: “Antes que presidente soy una persona”. Sin embargo, añadió que "fue un palazo, por el resultado y por lo sorpresivo".

EFE

El mandatario explicó que no seguirán habiendo más modificaciones en su gabinete, luego de la renuncia del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y la asunción de quien estará en su lugar, Hernán Lacunza. “No va a haber más cambios. Estamos lo que estamos. Yo le doy mucho valor al equipo", aclaró, y ratificó que el jefe de gabinete, Marcos Peña, permanecerá en su equipo. Además agregó que toma las críticas sobre ese jerarca, quien es uno de sus asesores de más confianza, como propias. “Creo que es también una forma de criticar al Presidente sin criticarlo”, dijo.

"El domingo di la cara, el lunes también. Estoy empezando a conducir esta nueva etapa. Casi 8 millones de argentinos creen en el cambio y entendemos qué fue lo que pasó", dijo.

Al ser consultado acerca de la posibilidad de un "plan B" si llega a perder las elecciones en octubre, Macri dijo que hablar de eso en una elección le parece “una falta de respeto al votante”.

“Con 80 años de 62% de inflación promedio, fui demasiado ambicioso. Subestimamos los problemas ocultos de la Argentina y la falta de consenso que todavía había", dijo, y señaló: “Estábamos llegando a una inflación largamente debajo de 2% por mes pero la disrrupción política del fin de semana volvió a abrir el escenario”.

El mandatario resaltó que "más allá de la bronca" por los problemas económicos, "lo importante es analizar si la transformación que estamos haciendo merece que sigamos intentado resolver problemas estructurales que son de 70 años".

"No podemos volver a una Argentina que se relaciona con dos o tres. El que no está conectado no se nutre de inversión, comercio, tecnología. Esa Argentina que comenzó es la que tiene que continuar. Y se basa en la verdad, en no esconder las estadísticas, en no engañarnos ni mentirnos", dijo.

Fernández-Fernández

El mandatario dijo que se alegra de que Alberto Fernández esté con una “actitud de moderación y de desandar muchas cosas que sucedieron”, aunque dijo que "por ahora, el único que habla es él”.

Macri se refirió a la falta de protagonismo en la campaña de Fernández de Kirchner. "La alternativa es que continúe este gobierno o vuelva a gobernar Cristina desde el lugar que esté", agregó.

"Yo espero que en las próximas semanas hablen todos lo que están en la propuesta (en relación a Frente de Todos). Esa instrucción de que nadie pueda hablar no da tranquilidad. En nuestro espacio todos pueden hablar. La sociedad debe pedir a los candidatos que expliciten los cómo. Cómo se van a hacer todas las propuestas", dijo.

El candidato explicó que la identidad de Cambiemos es ser y reflejar lo que son y no especular. “Lo que necesitamos en esta campaña es que cada uno hable y diga lo que propone. Yo soy el primero que quiere llegar a más acuerdos con el Frente de Todos", agregó.

Con información de AFP