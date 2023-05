Alcalde blanco de Casupá le recordó a Lacalle Pou que préstamo para construir represa está autorizado por la CAF

Luis Oliva, el alcalde blanco de la localidad de Casupá, en Florida, recordó al presidente Luis Lacalle Pou que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) autorizó en diciembre de 2019 el préstamo para construir la represa de Casupá, pero que el gobierno decidió prorrogar en dos ocasiones.

"El financiamiento de USD 80millones por @AgendaCAF para el proyecto de represa en arroyo Casupá está vigente hasta junio de 2023. Alfie y Arbeleche lo saben. Tomar deuda es necesario para construir esta obra y era el principal motivo para postergarla. Ahora cambió todo!!", escribió el alcalde en su cuenta de Twitter.

Así, Oliva respondió al presidente Lacalle, quien este jueves se refirió a las críticas del Frente Amplio (FA) por no haber continuado con el proyecto para construir la represa. Según la oposición, tener la represa en funcionamiento hubiera contribuido a combatir la situación actual de déficit hídrico, que llevó a que OSE tuviera que aumentar los niveles de sal y cloruro del agua que distribuye, al menos en Montevideo y el área metropolitana.

"El momento es complejo, hay que aceptarlo. Y asumimos la responsabilidad en este momento, por eso tomamos determinadas medidas. Pero no se puede hacer política menor. Lo único que falta es que el gobierno tenga la culpa de la sequía. Pero decir que se dejó las obras y el financiamiento, no es cierto", dijo el mandatario en rueda de prensa luego de visitar el liceo Impulso de Casavalle.

"No se dejó el financiamiento, se dejó la posibilidad de que Uruguay se endeude con la CAF", agregó luego el mandatario.

El alcalde de la localidad de Florida adjuntó en su publicación las dos veces que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, pidió a través de una carta a las autoridades de la CAF prorrogar por 12 meses la autorización para acceder al préstamo para construir la represa.

"Se solicita a Ud. la prórroga de 12 meses al plazo establecido para la firma de dicho contrato, dado que OSE se encuentra estudiando distintas alternativas existentes asociadas a garantizar el suministro de agua en el Área Metropolitana a largo plazo", afirma la última carta que elevó Arbeleche con fecha de mayo de 2022. La ministra de Economía había pedido lo mismo en mayo de 2021.

Aunque el FA sostiene que la represa de Casupá hubiese ayudado para prevenir los problemas de abastecimiento actuales, Lacalle Pou respondió este jueves que en 2013 y en 2016 las autoridades de entonces dijeron que iban a hacer la obra pero no lo hicieron.

"Cuando la transición (Tabaré) Vázquez me deja dos carpetas: una de ellas era la de la represa de Casupá", recordó el mandatario.

"No está descartada (la represa de Casupá). Es una obra que excede los US$ 80 millones. Hoy no tendríamos agua por la reserva de Casupá. ¿Por qué optamos por Arazatí? Porque nunca, por lo menos en los próximos 100 años, supongamos, se va a quedar sin agua el lugar de la toma, por eso optamos por esa inversión que no cuesta US$ 80 millones, sino US$ 250 o US$ 270 millones. Pero nos vamos a asegurar el abastecimiento de agua", dijo Lacalle Pou.