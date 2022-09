Alejandra Casablanca: TV Ciudad "no tiene línea editorial" y supera en rating a Canal 5

La directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, dijo que el canal de la Intendencia de Montevideo (IM) "no tiene una línea editorial" y que supera en rating a Canal 5.

Casablanca se refirió también en una entrevista con el programa Así nos va (radio Carve) a la polémica que protagonizó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, con una periodista de TV Ciudad.

"Yo no voy a entrar en historias de polarización que no me corresponden. Los políticos sabrán lo que hacen y lo que dicen. Los trabajadores de TV Ciudad tienen toda la libertad para preguntar y hacer bien su trabajo. No voy a entrar", afirmó Casablanca.

La directora aseguró que su "mayor objetivo" es que los periodistas que trabajan en el canal municipal "sientan respaldo y libertad" para trabajar, así como que pregunten según su "real saber y entender".

Consultada por el funcionamiento de TV Ciudad como canal público, Casablanca afirmó que "no tiene una línea editorial". Sin embargo, reconoció que, al tratarse de un canal público de la ciudad, Montevideo está en el "centro de la agenda".

"Hay una especie de obsesión con TV ciudad y la primera línea de fuego son los periodistas que están en calle y preguntando lo que consideran. Yo, siendo periodista, no permití que me dijeran qué era lo que tenía que decir o no. Creo que se armó escándalo porque el canal empezó a estar en el mundillo de lo que uno veía como el lugar de los medios", apuntó la jerarca.

La periodista agregó que el 70% de la programación del canal está vinculado a la cultura y "otras áreas de la sociedad" y que el "único cargo político" es el suyo.

También comentó que, según las mediciones de rating que realiza Kantar Ibope Media, TV Ciudad es el cuarto canal de aire más visto, superando al Canal 5.

Salarios

Casablanca dijo que ha escuchado distintos comentarios sobre los salarios del canal y sus gastos. La directora dijo no tener chofer y contó que va caminando al canal.

"Mi sueldo corresponde al SIR 18 que está vigente en la intendencia por 8 horas", detalló, aunque dijo que "trabaja más" que eso.

Según relató, ese grado corresponde a $ 164.967 nominales, de los cuales percibe $ 100.000 "en la mano".

"A veces castigan a los funcionarios, tenemos 101 en el canal. Y a veces hay que dejar las cosas un poquito más claras", apuntó.