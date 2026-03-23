Vecinos de La Blanqueada denuncian inseguridad, vandalismo y suciedad cuando juega Nacional en el Parque Central y Centenario

Vecinos La Blanqueada denuncian que cuando Nacional juega de local en su estadio, o de visitante en el Estadio Centenario, el barrio experimenta "un aumento real de la inseguridad" , por lo que pidieron a las autoridades tomar cartas en el asunto.

Los residentes pidieron que no se amplíe más la capacidad del estadio tricolor hasta que no se estudie su impacto ambiental y se tomen medidas de mitigación , entre otras acciones.

En una carta a la que accedió El Observador, que fue enviada al Ministerio del Interior , a la Intendencia de Montevideo , el Municipio CH y a los directivos del club, los vecinos denunciaron un "agravamientos de disturbios pre y post partidos" . La semana pasada, los damnificados tuvieron una reunión con representantes de estas instituciones por esta problemática.

El secreto detrás del proyecto que transforma La Blanqueada: amenities, diseño y un nuevo lanzamiento en camino

Jorge Bava y la búsqueda de un equipo "práctico" de Nacional para su debut a 48 horas de asumir en el cargo; las pistas que dio el DT y las bajas que tiene

Dentro de las denuncias, afirman que hay hechos de vandalismo y basura generada por la concentración de gente en la inmediaciones de la sede social de Nacional y su Estadio Gran Parque Central (GPC). Según los vecinos, esto se fue "agudizado notoriamente post pandemia y asimismo luego del incremento del aforo del GPC ".

Embed

"Las zonas que han resultado más afectadas en tal sentido son las circundantes a la sede y estadio, así como los alrededores de la plaza Portugal (calles Monte Caseros y Mariano Moreno), la plaza de Skate (calles Jaime Cibils y Cornelio Cantera), la plaza ubicada detrás del Liceo Dámaso (calles Joaquín Secco Illa y Susviela Guarch). También la esquina Humaita y Estero Bellaco.

Los vecinos denuncian "la presencia de individuos que generan disturbios" y que generan ambiente "hostil", como la "colonización de espacios públicos por parte de hinchas" tricolores.

Estos hechos precipitan que "especialmente niños y ancianos" no puedan disfrutar de los espacios públicos y que se afecten los rubros "inmobiliarios y comerciales".

Los residentes señalan a tres principales actores que, según ellos, deben encargarse de estas problemáticas: la Intendencia de Montevideo, el Ministerio del Interior y el propio club tricolor. En ese sentido y a modo de ejemplo recomendaron tomar un conjunto de acciones.

Entre ellas piden mayor patrullaje, más coordinación entre las instituciones, limpieza de espacios públicos post eventos, no permitir más vehículos sobre la vereda, más iluminación y cámaras.