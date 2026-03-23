Joven fue golpeado por otras cinco personas en Maldonado: está internado grave en centro de salud de Montevideo

Un joven de 24 años fue golpeado en patota por otros cinco sobre la Ruta 10 en Maldonado durante la mañana del domingo y se encuentra internado grave en un centro de salud de Montevideo .

El hecho ocurrió a la altura de Balneario Buenos Aires , cuando el ahora internado fue golpeado por otros jóvenes que rondaban su misma edad , informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

La víctima concurrió al balneario con otras personas y detuvieron la marcha sobre Ruta 10, allí los demás se bajaron. Más tarde llegaron los cinco agresores quienes por el momento no han sido identificados . Primero increparon al joven y cuando se bajó del vehículo fue agredido físicamente .

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Un hombre murió tras una pelea en el puerto de Punta del Este: fue encontrado en el agua con una herida en el pecho

El medio Cadena del Mar había informado previamente que el hecho se desencadenó en el marco de una fiesta clandestina que se desarrolló en este balneario de Maldonado .

El joven fue llevado primero al Hospital de Maldonado y luego derivado hasta Montevideo donde se encuentra internado en un centro de salud privado, informó en primera instancia el citado medio.

En la tarde de ese domingo, el padre del joven presentó la denuncia policial del hecho. Ahora el caso está siendo investigado por la Fiscalía de 5to Turno y por la Seccional 12 de ese departamento, jurisdicción de La Barra. También indaga el caso personal de Investigaciones de Zona Operacional IV.

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Hombre murió tras una pelea en el puerto Punta del Este Un hombre murió tras una pelea en el puerto Punta del Este Capturas de video de Cadena del Mar

Hace dos semanas otro hecho de violencia ocurrió en Maldonado, cuando un hombre murió luego de protagonizar una pelea en la escollera del puerto de Punta del Este, según informaron desde la Armada Nacional.

Personal de Prefectura de la zona fue alertado del hecho y en el lugar encontró a una persona flotando en el agua.

El prefecto del Puerto de Punta del Este, Sebastián Sorribas, reveló que el desenlace fatal tuvo lugar tras una discusión que derivó en pelea entre dos hombres que frecuentan normalmente la zona. Tras esto, y por razones por establecer, ambos terminaron en el agua y uno de ellos se retiró de la zona por sus propios medios.

Según reveló Sorribas, la víctima fue encontrada con una herida punzante en el pecho.