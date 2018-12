Desde Nietos del Futuro y Chocolate, hasta Marcos y Luana: Alejandro Jasa, el productor detrás

Mayonesa, Gelatina, Aguanta Corazón, Arriba Malena, Uka Shaka, y Lucerito son canciones que el uruguayo promedio reconoce, baila y goza en cualquier fiesta. Hits que marcaron una época y que le pusieron un tono y color distinto a la música nacional que empezó a ver con otros ojos lo que el género tropical podía ofrecerle. Casi 20 años después, la plena se apoderó de la escena tropical y la fórmula detrás de los temas que más suenan es generada por los mismos productores que crearon aquellas canciones de principios de siglo.

Atrás de Chocolate, Nietos del futuro y Monterrojo hasta Marcos da Costa y Luana "La Princesita" de la plena y cada uno de sus éxitos que los llevaron vertiginosamente a la popularidad hay un nombre que se repite. Alejandro Jasa es productor y compositor. Antes fue músico y junto a Eduardo Britos (fallecido el año pasado) comenzó a trabajar en producción musical. Era 1992 cuando les ofrecieron trabajar con Nietos del Futuro.

Los años 2000 marcaron el comienzo de una nueva era en la vida de Jasa; fue en ese momento cuando notó el alcance que podía lograr un género, hasta el momento, dejado a un lado por buena parte del público uruguayo. En el camino se dio varios golpes contra la pared, también generó muchos éxitos, sufrió el momento en el que la música tropical uruguaya se paralizó. Ahora disfruta del furor que genera la plena.

En diálogo con El Observador, Alejandro Jasa habló de las épocas doradas y del hoy, analizó el desarrollo del género tropical en Uruguay y explicó de qué manera el negocio detrás Jasa Music, productora a la que considera una “fábrica de hacer canciones” donde los artistas son encasillados bajo ciertos moldes que responden a la lógica de oferta y demanda.

Mayonesa

“La conocí en 1992 y en el 2000 me di cuenta de que funcionaba, hoy vivo con ella y le tengo gran respeto y amor”, expresó Jasa. Para el productor la música tropical es su amante, no la elegiría como la madre de sus hijos.

Todo arrancó en la época del llamado pop latino donde la música tropical logró colares en distintos estratos sociales y unificar así al público uruguayo que, al fin del cuentas, no podía evitar bailar al son de esos ritmos ultra pegadizos. No fueron los únicos. Varios de los temas que surgieron en ese momento, trascendieron fronteras. Mayonesa por ejemplo, además de ser la canción con la que más recaudó Agadu en su historia, es según Jasa“la canción de más éxito mundial uruguaya”.

Melodía, armonía y, después, la letra, ese es el orden de ingredientes que Jasa utiliza para crear al hitazo perfecto. Una vez que clavaron el gol en el ángulo con Arriba Malena en enero de 2000 y Mayonesa en junio del mismo año (de Chocolate las dos), Britos y Jasa fueron una máquina de producir temas exitosos. Ahora, quizá las percepciones sean más sencillas de medir a través de las redes sociales pero en aquel momento no había manera de tantear si la canción iba a funcionar. Jasa recordó que la metodología que tenían era llamar al estudio a personas que no supieran mucho de música –el mozo de la esquina, su madre, una prima, un tornero y quien anduviera en la vuelta–, para así decirles "escuchá esto a ver qué te parece". “Sí les gustaba, teníamos un 80% asegurado el éxito”, contó. Y reflexiona: “De tantos años de estar en la cocina de la producción musical y de haber compuesto más de 240 canciones con Eduardo, creo que me doy cuenta cuando una canción va a ser exitosa”.

Desde 2004 hasta 2014: agujero negro en la cumbia uruguaya

Para Jasa, el surgimiento de un nuevo panorama tropical –con la cumbia pop (cumbia cheta) seguida de la plena– fue similar al que se dio a comienzos de siglo. “Al haber una ausencia en la sociedad de música entretenida para que la gente baile y cante, esa música ocupó un lugar”, explicó.

Sin embargo, el productor identificó que desde 2004 hubo un bache en el género hasta 2014 cuando irrumpió –lo que él llama– “el fenómeno Fer Vázquez”. Con el surgimiento del Pilsen Rock en 2003, los jóvenes comenzaron a escuchar mucho más rock y el género se popularizó notoriamente. A la vez, con la crisis económica Argentina surgió la cumbia villera, que también llegó a Uruguay. Y en ese menjunje la producción de música tropical nacional se paralizó.

Locuras contigo de Rombai marcó, entonces, el principio de una nueva era en la cumbia uruguaya; las redes sociales cumplieron un rol determinante. En ese entonces, Jasa vio una nueva oportunidad y formó la banda RC con la que tuvo gran éxito y a la que considera “la hija de Jasa Britos Producciones (así se llamó antes)”. Luego trabajó con bandas de cumbia pop como Mawi, Olvidate, y Decía el Otro.

Plena

Era verano de 2016. Fue a un boliche importante de Montevideo con RC. Cuando terminó el toque, sonaron Los Negroni y el público enloqueció. Jasa pensó: "Opa, la gente empezó a escuchar plena". Acto seguido, sumó a Marcos da Costa a la productora. Actualmente, la compañía se llama Jasa Music y tiene cuatro bandas de plena, cuatro de cumbia cheta y a El Reja, que coquetea con los dos géneros.

Por ahora, su plato fuerte es la plena. Consultado por otros géneros como el trap o el reguetón Jasa aseguró: “No pierdo un día de mi vida en producir trap porque no veo un producto para este país”.

Un molde que se repite

Tiene 16 años, es oriunda de Treinta y Tres y sus orígenes musicales están en el folkore. Además, se llama Luciana y es la nueva cantante de plena que produce Jasa Music. “Acá no nos importan los nombres, sino la formula. Hoy es Luciana, mañana puede ser otra y antes, fue otra. Ese molde fue creado por nosotros”, afirmó el productor que ejemplificó que Luana "La Princesita" de la Plena es un producto de Jasa Music, él le creó el estilo musical, le compuso los temas y le inventó el nombre.

Jasa reconoció que la misión de la productora para lograr el éxito es fabricar canciones comerciales que gusten a la gente. “Esto es un negocio de mucha plata y la mayoría de los que cantan, quisieran cantar otra cosa, pero hacen esto porque es lo que funciona y lo que le da de comer a los músicos, al que maneja la camioneta, al utilero y a todos nosotros”, explicó.

El productor dijo que cuando propone determinado tipo de música el artista acepta, pero si luego decide alejarse para hacer otra cosa, es válido. Algo así sucedió con Luana y Marcos a quienes destacó como excelentes artistas pero explicó que fueron ellos quienes decidieron tomar otro camino. “Quizás no eran artistas para mi productora, por la forma de pensar nuestra”, agregó.

“No hay productores sin artistas, ni artistas sin productores”

“No hay productores sin artistas, ni artistas sin productores, si se busca el éxito”. El productor explicó que, aunque un artista haga la mejor canción del mundo, si la hace en su casa y se la muestra a sus amigos no va a pasar nada. En ese sentido, argumentó que la productora se encarga de la inversión económica, de la logística de ver dónde colocar una canción, de la composición, de la realización audiovisual de un video, de subirla a un canal que esté activo y de la difusión.

Jóvenes que de un día para el otro pasan de mil a 100 mil seguidores, son aclamadas en cada boliche en el que se presentan y hacen explotar las redes sociales a su favor, superan día tras día récords en YouTube y lideran los rankings de las radios locales. Fama que llega rápido y en muchos casos, rápido se va.

Jasa reconoció que, muchas veces, el artista no está preparado para recibir de golpe tanta aceptación popular y que parte del trabajo del productor es cuidar al artista. “Ahora vivimos en una sociedad con todas las adicciones a la mano; chicos que no consumían nada se volvieron artistas y empezaron a consumir. Y si les preguntás por qué te dicen: ‘Porque no duermo’. Bueno, hay jugadores de fútbol que a veces no duermen y entrenan todo el día”, expresó.

"Cuando empiezan, hacen lo que sea para llegar al lugar de ser famoso. Cuando llegan, pierden, no entienden cómo seguir. Porque llegar es fácil, difícil es mantenerse”, aseguró el productor.

Falta de unión entre el rock y la cumbia

Jasa anhela que en Uruguay se pueda generar una unión entre artistas tropicales y artistas de rock como sucede en Argentina.“(Andrés) Calamaro y León Gieco se juntaron con el de Damas Gratis, (Alejandro) Lerner se juntó con la Mona Jiménez, Fito Páez ama a la Mona. Y acá decimos que son unos terrajas y no. ¡Son unos genios que inventaron un estilo de música!”, dijo.

“Cuando pasan esa música, los que tienen traje y corbata y están llenos de plata en el banco la bailan como locos. Me duele que no hayan uniones entre los rockeros y los tropicaleros”, dijo el productor. Y se animó a proponer algunas uniones: "¿Por qué Buitres no invita a hacer un tema en vivo a Luca Sugo o el Chacho Ramos?¿Por qué no se hacen esos cruces?”.