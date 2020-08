Alejandro Zambrano: “El ingreso de capitales y de gente es fundamental”

El nivel de concreción de negocios es bajo, pero sí hay muchas consultas y una enorme demanda por arrendamientos. Ese fue uno de los conceptos que expresó el rematador Alejandro Zambrano, en diálogo con El Observador.

–Diez subas al hilo en el precio del ganado, ¿se llegó al techo?

Después de 10 semanas de aumento, en esta semana que transcurrió vemos una clara intención de los compradores de estabilizar el mercado sí o sí, sobre todo en la categoría de novillos que tiene una posición más cómoda a partir del fuerte ingreso que va a haber durante agosto de ganados de corral. No tenemos tan claro el panorama para las vacas, porque las gordas son más bien de campo y la oferta de pasto sigue siendo limitada. Creo que en algún momento, en el correr de agosto o de setiembre, puede empezar a aparecer ganado de pasto y el mercado puede seguir dinámico.

–¿Cómo observa al mercado en el tramo inicial de agosto y qué puede suceder?

–Creo que va a seguir fluido y dinámico para lo que son las vacas, más trancado, conversado y discutido para los novillos gordos. En la reposición va depender del clima, pero vemos un mercado que está más demandado que ofertado, y entendemos que dentro determinados niveles de valores vamos a tener un mercado muy dinámico durante todo agosto, dependiendo del clima.

–En la puerta de una nueva zafra de reproductores bovinos, ¿cuáles son las expectativas?

–Somos optimistas, hay una clara intención de seguir apostando a la cría en el sector ganadero. Pensamos que va a ser una zafra positiva, falta todavía y no me animo a hacer pronósticos, mucho menos de precios, en un año que ha sido medio raro con el tema del coronavirus, pero entiendo que debería ser otra zafra buena. No creo que sea como en 2019, porque en el segundo semestre nos agarró con un mercado gordo muy firme, una baja en la exportación en pie, un buen mercado de la reposición y una primavera bastante buena. Todo se dio para que las cabañas tuvieran muy buenos remates y con colocaciones casi totales. A modo de ejemplo, en Zambrano & Cía entre todos los remates solo nos sobraron siete toros. Y no fue por falta de interés, sino que era por pretensiones. El resto se vendió todo, lo cual no es lo normal. Somos optimistas, no creemos que sea como en 2019, pero sí vemos que hay muchos actores nuevos que han aparecido, gente que ha arrendado campos y se van a dedicar a la cría o al ciclo completo y ahí va a haber una alta demanda por toros.

–De concretarse las inversiones extranjeras, ¿en qué medida pueden dinamizar al agro?

–Cada vez que haya incorporación de capitales de afuera es una buena noticia. Dinamiza, genera mercado y da facilidades. Me parece que es fundamental, no solo en el agro sino en todos los aspectos del país. El otro día leía un libro sobre la historia de Israel que decía que su crecimiento, histórico en su valor, se dio siempre a partir de la inmigración de distintos orígenes. A veces no de los mayores ingresos, pero gente que iba a trabajar y a hacer crecer el país. Eso genera automáticamente un crecimiento del PBI difícil de conseguir. Por eso decía que siempre el ingreso de capitales y de gente que se viene a instalar es fundamental. Obviamente que está bueno que sea en todas las áreas. Cuando se habla de la ganadería, agricultura, agropecuaria en general o en tierras, por supuesto que dinamiza. Son ingresos que entran y recursos que se vuelcan directamente en la agropecuaria y en el interior del país.

–¿Cuánto hay de concreción?

–De esta supuesta venida de argentinos, diría que hay muchas consultas, mucha gente preguntando y averiguando. La concreción todavía no es tanta, y es lógico. Sobre todo cuando se habla de negocios inmobiliarios, de montos importantes, la gente es precavida. Lo que sí hay es una altísima demanda por arrendamientos, porque son negocios que generan menos compromiso. Hay una cantidad de argentinos que consultan con ciertos parámetros: cerca de Montevideo, cerca de Punta del Este. Hay una buena demanda por eso que te ata en un contrato de cuatro o cinco años y no definitivamente como puede ser una compra de un inmueble o un campo en este caso.